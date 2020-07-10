Кафе и торговые центры возобновляют работу в Адыгее

10 июля 2020, 19:55

В Адыгее возобновляют работу крупные торговые центры, кафе, фитнес-центры и кинотеатры, закрытые в связи с эпидемией коронавируса. Также разрешены массовые мероприятия численностью до 50 человек.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 10 июля, за сутки в Адыгее зафиксировано 18 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 2205. С начала пандемии скончались 14 человек.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Адыгее, собирается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С сегодняшнего дня Адыгея переходит к третьему этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, говорится в указе главы республики Марата Кумпилова от 9 июля. На третьем этапе продолжает действовать главное условие - соблюдение требований Роспотребнадзора о социальной дистанции и ношении масок, сообщила сегодня пресс-служба главы республики. Для жителей старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции, говорится в сообщении. С сегодняшнего дня в Адыгее разрешена работа кафе, ресторанов, фудкортов в торговых центрах и других организаций общепита, между посетителями внутри помещений должна соблюдаться социальная дистанция, либо столы должны быть разделены перегородками. Разрешена работа всех магазинов и объектов сферы услуг, с ограничением по одновременному числу посетителей. Так, для развлекательных заведений, детских игровых комнат, кинотеатров, фитнес-центров разрешено одновременной пребывание не более 50% от вместимости помещения, а в фитнес-клубах число участников групповых занятий долно быть не больше 20 человек, пояснили в пресс-службе главы. В постановлении главы республики разрешается возобновить работу детским садам, однако решение об открытии дошкольных учреждений принимают муниципалитеты. Пресс-служба главы республики подчеркнула, что разрешено открыться и торговому центру МЕГА-Адыгея. На официальном сайте торгового центра и в его соцсетях пока нет информации о возобновлении работы магазина. Также в республике разрешены массовые мероприятия с числом участников не более 50, с учетом соблюдения всех требований Роспотребнадзора.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".