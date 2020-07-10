Кафе и торговые центры возобновляют работу в Адыгее

С сегодняшнего дня Адыгея переходит к третьему этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, говорится в указе главы республики Марата Кумпилова от 9 июля.
На третьем этапе продолжает действовать главное условие - соблюдение требований Роспотребнадзора о социальной дистанции и ношении масок, сообщила сегодня пресс-служба главы республики. Для жителей старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции, говорится в сообщении.
С сегодняшнего дня в Адыгее разрешена работа кафе, ресторанов, фудкортов в торговых центрах и других организаций общепита, между посетителями внутри помещений должна соблюдаться социальная дистанция, либо столы должны быть разделены перегородками. Разрешена работа всех магазинов и объектов сферы услуг, с ограничением по одновременному числу посетителей. Так, для развлекательных заведений, детских игровых комнат, кинотеатров, фитнес-центров разрешено одновременной пребывание не более 50% от вместимости помещения, а в фитнес-клубах число участников групповых занятий долно быть не больше 20 человек, пояснили в пресс-службе главы.
В постановлении главы республики разрешается возобновить работу детским садам, однако решение об открытии дошкольных учреждений принимают муниципалитеты.
Пресс-служба главы республики подчеркнула, что разрешено открыться и торговому центру МЕГА-Адыгея. На официальном сайте торгового центра и в его соцсетях пока нет информации о возобновлении работы магазина.
Также в республике разрешены массовые мероприятия с числом участников не более 50, с учетом соблюдения всех требований Роспотребнадзора.