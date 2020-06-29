29 июня 2020, 02:50

Роддом в Майкопе закрылся на карантин из-за коронавируса

Родильное отделение Майкопской городской клинической больницы закрыто до 3 июля после того, как в нем был выявлены случаи заражения коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", в Адыгее с 22 июня открылись православные храмы, а с 20 июня возобновились ежедневные намазы, при этом богослужения проводятся с соблюдением мер профилактики заражения коронавирусом.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Согласно данным карты, в Адыгее по данным на 28 июня выявлено 1795 случаев заражения коронавирусом. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". 

Ряд сотрудников родильного отделения перинатального центра Майкопской городской больницы оказались инфицированы коронавирусом, из-за чего родильное отделения закрыто на карантин до 3 июля, пишет 28 июня "Адыгея сегодня".

Все роженицы с детьми из медучреждения выписаны, они переданы под контроль детской и взрослой поликлиник. Проведена заключительная дезинфекция отделения, а его сотрудники обследованы на антитела к коронавирусной инфекции.

На время карантина жительницы Майкопа и Майкопского района направляются на роды в родильные отделения Гиагинской и Кошехабльской центральных районных больниц, а жительницы Тахтамукайского и Теучежского районов - в межрайонную больницу Адыгейска, сообщают "Кубанские новости".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Уместность парадов Победы на юге России вызвала сомнения в соцсетях", "Роспотребнадзор отчитался о ситуации в Калачевской ЦРБ после выявления COVID-19", "Обсерватор испортил имидж Сочи как курортного города".

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