Мэр Буйнакска заявил о готовности пойти на крайние меры для обеспечения горожан водой

06 июля 2020, 05:58

Ситуация с обеспечением Буйнакска водой тяжелая, к тому же усугубляется знойной погодой, сообщил мэр Исламудин Нургудаев. Он заявил об огромном количестве незаконных врезок в водовод, которые сделали жители близлежащих сел. На следующий день аварийные бригады приступили к устранению врезок.

Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев 4 июля на странице администрации города в соцсети Instagram сообщил о тяжелой ситуации с обеспечением города водой.

"Мы несколько раз проводили рейды на водоводе Буйнакск-Чиркей и были свидетелями того, сколько врезок в него неправомерно сделали жители близлежащих сел. Это явилось одной из причин, по которой вода в полном объеме не доходит в город", - написал он.

По словам Нургудаева, врезки устраняются специалистами водоканала, но из-за этого происходят конфликты. "Мы не можем не понять людей, которые используют воду для полива своих садов, выращивания фруктов и извлечения из них дохода для пропитания. Но думать о горожанах - наша прямая обязанность", - добавил он.

Нургудаев заявил, что планируется очередной рейд, в рамках которого будут срезаны многочисленные врезки в водовод. При этом он обратился к горожанам с просьбой: "Дорогие жители, помогите нам в решении нашей общей проблемы, покажите, что вы с нами и поддерживаете наш курс". Публикация по данным на 05.58 мск сегодня, 6 июля, набрала 223 отметки "Нравится" и 172 комментария.

Многие пользователи поддержали решение мэра. "Хоть два часа в день шла бы вода, а то без воды сидим", - попросила patya_mm0803.

"Есть правовое поле, врезки есть - составляем протокол и штрафы. Наших только это может остановить, и штрафы не 1000 р., а чтобы ощущались и били по карману", - предложил recepti_haly0475.

"В Собачьем хуторе и так давали всегда воду через день и на час только. Сейчас ситуация ухудшилась, пожалуйста, хоть через два дня давайте, пожалуйста, совсем без воды невозможно, маленькие дети", - пишет m._live.

"Почему мы должны покупать воду машинами по 1000 рублей?" - задается вопросом chapubo.

Однако некоторые пользователи удивились призыву мэра поддержать и помочь в решении вопроса с водоснабжением. "Ничего не понимаю, чем народ может вам помочь? Собраться и громко кричать в их сторону или согласиться поливать их огороды непосредственно со своего собственного сосуда?" - спрашивает dzhalil_chupalov.

"Эти незаконные врезки вы не можете пресечь и устранить? Как это? Целый город без воды, а там садики поливают, чтобы из нас же деньги вытягивать", - возмутилась mariamsalimova1964.

5 июля на странице администрации Буйнакска было опубликовано сообщение, что аварийные бригады приступили к устранению врезок.

"Вместо положенных по норме 15-20 тысяч куб.м., в городской резервуар из Чиркея и Апке-озеня поступает чуть более двух тысяч кубов. Положение усугубляется еще и в связи с продолжительной знойной погодой", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что у жителей большинства районов города "чаша терпения уже переполняется, и они готовы на акции протеста".

"Исчерпав все методы воздействия, глава города Исламудин Нургудаев пригрозил ликвидировать все несанкционированные частные врезки, которыми буквально напичкан водовод Чиркей-Буйнакск. По его поручению сегодня же (5 июля) аварийные бригады приступили к устранению врезок [...] Но проблема в том, что для того, чтобы приварить трубу в водовод, хватает всего получаса, а вот чтобы ее устранить, необходимо слить всю воду, накопившуюся в водоводе, для чего требуется более двух суток", - говорится в сообщении. По данным на 05.58 мск сегодня оно набрало 216 отметок "Нравится" и 33 комментария.

Пользователи главным образом поддержали решение о ликвидации врезок. "Эти люди [...] ради своей наживы целый город лишают воды", - посетовала ajaika001100.

"Надо организовать народную дружину для слежения за водой", - предложил 1625se.

"Омерзительно все это. Как можно вот так поступать с водой, которую люди ждут, а тут столько врезок!" - написал said75556.

"Сколько лет живем в городе, такая же проблема и никак эту проблему не решит никто, ни один мэр", - заявила о тщетности всех усилий zuhraasanova1959.

Отметим, что "Кавказский узел" неоднократно писал про проблемы с водоснабжением в различных населенных пунктах Дагестана. В январе жители села Харахи остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе, который не выдержал мороза и лопнул. Местные жители пожаловались, что подвоз воды не покрывает нужды населения, и люди вынуждены сами ездить за водой в соседний населенный пункт. На этом фоне с поста главы Харахи уволился Саид Магомедкамилов.