13 января 2020, 17:05
Глава села Харахи ушел в отставку на фоне кризиса с водой
Саид Магомедкамилов уволился с поста главы дагестанского села Харахи после того, как там произошла авария на водоводе. Местные жители пожаловались, что в село прекращен подвоз воды.
Как писал "Кавказский узел", 3 января жители высокогорного села Харахи Хунзахского района остались без водоснабжения после того, как водовод, по которому поступала вода, не выдержал мороза и лопнул. По данным райадминистрации, коммунальную аварию в Харахи не удается устранить из-за заснеженного пути к водоводу. Подвоз воды в село не покрывает нужды населения, жители вынуждены сами ездить за водой в соседний населенный пункт, рассказали сельчане "Кавказскому узлу" 10 января.
Источник, откуда сельчане получают воду, расположен в 14 километрах от Харахи. Водовод был спроектирован в начале 1980-х годов, срок его эксплуатации истек. В 2010 году был сделан новый проект водовода, но он так и не был реализован, писал 7 января "Кавказ. Реалии".
Глава села Харахи Саид Магомедкамилов на сельском сходе в пятницу, 10 января, объявил, что ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" житель села Шамиль. С его слов, Магомедкамилов не назвал причины своего ухода с поста главы села.
Как рассказал местный житель, ситуация с водой в селе остаётся напряжённой. Сельчане вынуждены на своем транспорте возить воду. "Люди сами возят воду", - сообщил Шамиль.
Он отметил, что на данный момент водители машин-водовозов, с которыми была договоренность местной администрации о подвозе воды местному населению, не делают этого. По мнению Шамиля, это может быть связано с увольнением главы Харахи.
Факт увольнения Магомедкамилова также подтвердил местный житель Гасан. "Он сейчас уходит в отпуск, а после отпуска [складывает] полномочия", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Гасан. Он также не знает, с чем именно связано увольнение Магомедкамилова.
С его слов, на сельском сходе, который состоялся 10 января после пятничной молитвы, инициативная группа сельчан собрала более 300 подписей под обращением к главе Дагестана и руководству профильных ведомств с просьбой решить проблему с водоснабжением села. Это обращение будет направлено адресатам в ближайшее время, пояснил Гасан.
В обращении селяне сообщили об износе водопровода, который на данный момент отслужил сорок лет вместо отведенных двадцати. "Поэтому [водопровод] каждый раз обрывается, каждый раз ремонт делается. До двадцати лет он отслужил очень хорошо, а после [двадцати лет эксплуатации] авария за аварией начала случаться", - сообщил Гасан. Он также подтвердил, что местные жители на собственном транспорте вынуждены возить воду.
Факт отставки главы селения Харахи подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" и в администрации Хунзахского района. Представитель администрации рассказал, что Саид Магомедкамилов просил об отставке в течение полугода.
"Мы ему отпуск подписали на тридцать семь дней", - сообщил представитель администрации, добавив, что глава села ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.
Со слов чиновника, на данный момент обязанности главы села выполняет заместитель Магомедкамилова. Новый глава села будет избран на конкурсной основе, сообщил представитель администрации Хунзахского района.
Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"