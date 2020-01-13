Глава села Харахи ушел в отставку на фоне кризиса с водой

13 января 2020, 17:05

Саид Магомедкамилов уволился с поста главы дагестанского села Харахи после того, как там произошла авария на водоводе. Местные жители пожаловались, что в село прекращен подвоз воды.

Как писал "Кавказский узел", 3 января жители высокогорного села Харахи Хунзахского района остались без водоснабжения после того, как водовод, по которому поступала вода, не выдержал мороза и лопнул. По данным райадминистрации, коммунальную аварию в Харахи не удается устранить из-за заснеженного пути к водоводу. Подвоз воды в село не покрывает нужды населения, жители вынуждены сами ездить за водой в соседний населенный пункт, рассказали сельчане "Кавказскому узлу" 10 января.

Источник, откуда сельчане получают воду, расположен в 14 километрах от Харахи. Водовод был спроектирован в начале 1980-х годов, срок его эксплуатации истек. В 2010 году был сделан новый проект водовода, но он так и не был реализован, писал 7 января "Кавказ. Реалии".

Глава села Харахи Саид Магомедкамилов на сельском сходе в пятницу, 10 января, объявил, что ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" житель села Шамиль. С его слов, Магомедкамилов не назвал причины своего ухода с поста главы села.

Как рассказал местный житель, ситуация с водой в селе остаётся напряжённой. Сельчане вынуждены на своем транспорте возить воду. "Люди сами возят воду", - сообщил Шамиль.

Он отметил, что на данный момент водители машин-водовозов, с которыми была договоренность местной администрации о подвозе воды местному населению, не делают этого. По мнению Шамиля, это может быть связано с увольнением главы Харахи.

Факт увольнения Магомедкамилова также подтвердил местный житель Гасан. "Он сейчас уходит в отпуск, а после отпуска [складывает] полномочия", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Гасан. Он также не знает, с чем именно связано увольнение Магомедкамилова.

С его слов, на сельском сходе, который состоялся 10 января после пятничной молитвы, инициативная группа сельчан собрала более 300 подписей под обращением к главе Дагестана и руководству профильных ведомств с просьбой решить проблему с водоснабжением села. Это обращение будет направлено адресатам в ближайшее время, пояснил Гасан.

В обращении селяне сообщили об износе водопровода, который на данный момент отслужил сорок лет вместо отведенных двадцати. "Поэтому [водопровод] каждый раз обрывается, каждый раз ремонт делается. До двадцати лет он отслужил очень хорошо, а после [двадцати лет эксплуатации] авария за аварией начала случаться", - сообщил Гасан. Он также подтвердил, что местные жители на собственном транспорте вынуждены возить воду.

Факт отставки главы селения Харахи подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" и в администрации Хунзахского района. Представитель администрации рассказал, что Саид Магомедкамилов просил об отставке в течение полугода.

"Мы ему отпуск подписали на тридцать семь дней", - сообщил представитель администрации, добавив, что глава села ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.

Со слов чиновника, на данный момент обязанности главы села выполняет заместитель Магомедкамилова. Новый глава села будет избран на конкурсной основе, сообщил представитель администрации Хунзахского района.