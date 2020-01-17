Роспотребнадзор назвал причиной массового отравления в Кизляре загрязненную воду

17 января 2020, 15:42

Водонасосные станции в Кизляре не оборудованы установками по обеззараживанию питьевой воды, а хлорирование проводится примитивным способом, заявили в Роспотребнадзоре. В горбольнице, закрытой на карантин, на лечении находится 126 человек, сообщил главврач.

Как писал "Кавказский узел", 14 и 15 января с симптомами острой кишечной инфекции в больницу обратились 72 жителя Кизляра, 69 из них были госпитализированы. Причиной массового отравления могла стать загрязненная водопроводная вода, предположил Следком. К утру 17 января число жертв отравления выросло до 124, 64 из которых - дети.

Дело о массовом отравлении в Кизляре расследуется по ч.1 ст.238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), предусматривающей до двух лет лишения свободы.

В Кизляре было зарегистрировано 248 случаев отравления, госпитализировано 134 человека, 66 из которых дети, рассказал главврач горбольницы Станислав Облов. По его словам, в больнице остается 126 пациентов.

"Проведенные бактериологические анализы выявили бактерии рода шигелл, диагноз установлен: шигиллез - это острая кишечная инфекция, вызванная этой бактерией",- рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель больницы.

По словам Обломова, состояние всех больных оценивается как легкой и средней тяжести. "Всем оказывается необходимая медицинская помощь, лекарственное обеспечение достаточное",- заверил главврач, добавив, что активного поступления больных уже нет, вспышка инфекции спадает.

Ни одного ребенка пока не выписали, все больные размешены в палатах, дефицитов с койками нет, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» работники медучреждения.

В городской больнице после массового отравления объявлен карантин. Посещение и прием передач в клинику ограничен, передал корреспондент «Кавказского узла».

Вызовы скорой помощи отравившимися жителями города уменьшились, сообщил один из водителей бригады скорой помощи. "Основной наплыв сообщений об отравлении был три дня назад. В городе всего семь бригад скорой помощи, и из-за большого количества звонков пришлось задействовать еще две бригады, которые находились в резерве", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" водитель.

По его словам, сегодня в его смену к 10.00 мск «пока еще не было вызовов от пациентов, жаловавшихся на признаки отравления».

Роспотребнадзор озвучил причины отравления жителей Кизляра

Причиной отравления стало неэффективное обеззараживание питьевой воды, подаваемой населению Кизляра, сообщило дагестанское управление Роспотребнадзора.

«Водонасосные станции не оборудованы локальными установками по водоподготовке и обеззараживанию воды. Хлорирование проводится примитивным способом […] По результатам лабораторных исследований, выделены бактерии рода шигеллы (дизентерия). По предварительным данным, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с грубыми нарушениями санитарного законодательства», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Подача воды с водонасосной станции №4 в Кизляря прекращена с 13 января, горожанам подвозят воду на спецавтотранспорте. В адрес кизлярского «Горводпроводв» вынесено предписание о необходимости ремонта и дезинфекции всех водопроводных сетей. Предписание направлено и главе города, отмечает ведомство. Среди населения Кизляра усилена разъяснительная работа.

В микрорайоне, где предположительно находится очаг инфекции, проходят подворовые обходы, отметили в администрации города. В городе повсеместно проводятся обеззараживающие мероприятия, в том числе в подвалах многоквартирных домов, в квартирах и на контейнерных площадках.

«Прокладка новой водопроводной линии продолжается. Прежняя линия уже демонтирована. На насосной станции провели механическую очистку с ее дезинфекцией, пробы воды берутся через каждый час», - цитирует замруководителя управления жилищно-коммунального хозяйства города Анатолия Мельникова пресс-служба городской мэрии на своем сайте.

Пользователи Instagram раскритиковали качество воды в регионе

Пользователи соцсети пожаловались на плохое качество воды по всей республике. «В Махачкале качество воды тоже не лучше. Почему вообще не следят за этим?» - написал сегодня в официальной группе Роспотребнадзора в Instagram пользователь под ником amina.20.03.amina.

«В Хасавюрте тоже болеют», - отметил __mir__musulmanki__.

По словам другого пользователя соцсети, количество отравившихся в городе может быть больше. «Вот пока до такого масштаба не дошло, никто не шевелился, а ведь сколько людей писали и лично я приезжала в санопедимстанцию, набирали воду и говорили, что нельзя ее пить и все на этом замолкало. Сейчас столько людей пострадало, ведь сколько ещё лечатся сами по домам», - написала shulika.e.

Напомним, что о низком качестве воды в Махачкале сообщалось и ранее. Так, Роспоребнадзор Дагестана в июле 2018 года назвал качество воды в Махачкале, не сооответствующим нормам. Вода подается во многие районы Махачкалы с перебоями, а ее низкое качество вынуждает горожан покупать бутилированную воду для питья и приготовления пищи, рассказали махачкалинцы.

В сентябре 2017 года суд оштрафовал ОАО "Махачкалаводоканал" после жалоб жителей Махачкалы на слабый напор воды в кранах, а также за подачу мутной воды. В ноябре 2016 года директор предприятия был заключен под стражу по решению суда по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления почти 700 махачкалинцев в октябре-ноябре 2016 года. К отравлению людей привели ремонтные работы на Миатлинской ГЭС и прорыв устаревшей системы канализации, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Массовое отравление водой в Махачкале".