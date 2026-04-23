10:47, 23 апреля 2026

Обыски прошли в Минприроды Дагестана по делу о застройке русла реки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи провели обыски в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана и региональном управлении Дагмелиоводхоза в рамках расследования дела о превышении полномочий и халатности. 

Как писал "Кавказский узел", более 214 тысяч заявлений на разные виды помощи приняли власти от жителей Дагестана, пострадавших в результате наводнения. В республике остаются подтопленными 49 домов, в пунктах временного размещения находятся 520 человек.

В министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий и халатности, сообщает пресс-служба Следкома России в своем телеграм-канале.

По версии следствия, в период с 2009 по март 2026 года чиновники из администрации Махачкалы и других ведомств незаконно оформляли частную собственность на землю в границах водоохранной зоны и русла реки. В следкоме уточнили, что строительство капитальных объектов на этой территории запрещено законом. Несмотря на это, участки переходили в частную собственность, затем выдавались разрешения на строительство, после чего на них возводились жилые дома.

Кроме того, в телеграм-канале СКР показаны кадры обысков, на которых видно, как силовики изымают документы, имеющие значение для следствия. 

"Должностными лицами выдавались разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, которые впоследствии были признаны недействительными. Несмотря на принятые судебные решения о признании объектов самовольными постройками и подлежащими сносу, строительство не прекращено, меры к демонтажу не приняты… На указанных земельных участках также осуществлялась засыпка русла реки, что препятствовало проведению очистки водоема для обеспечения большей пропускной способности воды", - отмечается в пресс-релизе.

Недостаточный контроль и бездействие со стороны уполномоченных органов способствовали возникновению угрозы подтопления прилегающих территорий, сказано в сообщении.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

События
09:48, 23 апреля 2026
Комбатант из Волгоградской области убит в военной операции
07:45, 23 апреля 2026
Масштабная атака дронов зафиксирована в Ростовской области 
04:51, 23 апреля 2026
Житель Астрахани арестован за пропаганду нетрадиционных ценностей
03:52, 23 апреля 2026
Четверо бойцов из Дагестана убиты на Украине
01:57, 23 апреля 2026
Житель Волгодонска осужден на Кубани по статье о госизмене
23:23, 22 апреля 2026
Боец из Южной Осетии убит на Украине
Все события дня
Новости
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:52, 23 апреля 2026
Четверо бойцов из Дагестана убиты на Украине
Затопленная улица в Дагестане. Стоп-кадр видео "Сапа" от 30.03.26, https://t.me/sapakavkaz/6753
20:42, 22 апреля 2026
Пользователи соцсети сочли массовыми отказы в выплатах после наводнения в Дагестане
Житель Каспийска, обвиняемый в убийстве девочки. Фото: пресс-служба республиканского управления СКР
18:20, 22 апреля 2026
Пожизненный срок получил житель Каспийска за убийство девочки
Потоп в Дагестане. Апрель 2026 г. Фото: МЧС России
12:55, 22 апреля 2026
Жители Дагестана подали более 214 тысяч заявлений на помощь после потопа
Сход оползня в Дагестане. Апрель 2026 г. Фото: Администрация Главы РД
11:56, 22 апреля 2026
Дорога к семи сёлам в Дагестане перекрыта после схода оползня
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Сотрудник ФСБ задерживает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 апреля 2026, 08:55
Гражданин Грузии задержан по обвинению в шпионаже

Илья Сигида в январе 2026 года. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" родственником Сигиды.
23 апреля 2026, 02:54
Силовики сняли электронный браслет с иеромонаха Ильи Сигиды

Александр Вайсеро. Фото: https://minval.az/
22 апреля 2026, 19:08
Суд в Азербайджане вынес приговор гражданину России

Мария Смелая. Фото: личный профиль в "Одноклассниках" https://ok.ru
22 апреля 2026, 17:53
Мария Смелая вынужденно отдала опеку отцу ребенка

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
