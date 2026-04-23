Обыски прошли в Минприроды Дагестана по делу о застройке русла реки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как писал "Кавказский узел", более 214 тысяч заявлений на разные виды помощи приняли власти от жителей Дагестана, пострадавших в результате наводнения. В республике остаются подтопленными 49 домов, в пунктах временного размещения находятся 520 человек.

В министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий и халатности, сообщает пресс-служба Следкома России в своем телеграм-канале.

По версии следствия, в период с 2009 по март 2026 года чиновники из администрации Махачкалы и других ведомств незаконно оформляли частную собственность на землю в границах водоохранной зоны и русла реки. В следкоме уточнили, что строительство капитальных объектов на этой территории запрещено законом. Несмотря на это, участки переходили в частную собственность, затем выдавались разрешения на строительство, после чего на них возводились жилые дома.

Кроме того, в телеграм-канале СКР показаны кадры обысков, на которых видно, как силовики изымают документы, имеющие значение для следствия.

"Должностными лицами выдавались разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, которые впоследствии были признаны недействительными. Несмотря на принятые судебные решения о признании объектов самовольными постройками и подлежащими сносу, строительство не прекращено, меры к демонтажу не приняты… На указанных земельных участках также осуществлялась засыпка русла реки, что препятствовало проведению очистки водоема для обеспечения большей пропускной способности воды", - отмечается в пресс-релизе.

Недостаточный контроль и бездействие со стороны уполномоченных органов способствовали возникновению угрозы подтопления прилегающих территорий, сказано в сообщении.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

