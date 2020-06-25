Грозненцы раскритиковали состояние линий электропередачи

25 июня 2020, 09:54

Жители Грозного и Грозненского района заявили, что остаются без электричества и после того, как "Чеченэнерго" отчиталось о ликвидации последствий ночного урагана. К отключению света приводит даже незначительное ухудшение погоды, пожаловались местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 3 на 4 июня сильный ветер с ливнем и градом прошел в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. По данным МЧС, в Чечне получили травмы 23 человека, повреждены крыши 33 домов. Жители Грозного, вопреки заверениям компании "Чеченэнерго" о ликвидации последствий урагана, пожаловались на отсутствие электричества. Некоторые горожане заявили о второй волне отключений.

Сильный ветер скоростью до 25 метров в секунду привел к массовым отключениям света в Чечне в ночь на 25 июня, к 02.00 мск авария была устранена, сообщило сегодня на своем сайте Минэнерго РФ. Без электричества остались около 75,5 тысячи человек, со ссылкой на Минэнерго передал "Интерфакс".

Энергоснабжение было нарушено в Грозном и населенных пунктах Грозненского и других районов республики, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании "Чеченэнерго". Он подтвердил, что в общей сложности без электричества остались около 75 тысяч потребителей. "Последствия аварийных отключений удалось ликвидировать к утру сегодняшнего дня. В настоящее время электроснабжение обеспечивается в полном объеме", - заверил представитель компании.

Однако местные жители заявили, что проблемы с подачей электричества сохраняются. "По [улице] Левандовского [в Грозном] частично нет света", - написал около 09.00 мск пользователь imran.mahmaev в Instagram-паблике "Чеченэнерго". "По улице А.Г. Бисултанова в поселке Старая Сунжа тоже частично нет света до сих пор, будет ли он?!" - прокомментировал около 09.00 мск сообщение о ликвидации последствий аварии пользователь 177__95.

"Когда нам дадут свет по улице Батаева, Заводской район [Грозного]? <...> Почему-то если хоть капля дождя будет, у нас свет отключают и потом сутки не дают", - возмутилась makhmaevaaina около 08.00 мск. Об отсутствии электричества сегодня утром в паблике заявили и другие жители Чечни.

"Свет нам вчера отключали дважды, вечером и поздно ночью. После того как поднялся сильный ветер и случился небольшой грозовой дождь. Оба раза через час-два электричество нам возвращали, но с утра опять сидим без света. Звонили в диспетчерскую, там обещали отправить ремонтную бригаду, чтобы разобраться в чем дело. Пока ждем", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Ленинского района чеченской столицы. Хамзат.

"Вчера ночью был достаточно сильный ураган, у нас по улице со старого дерева отвалился большой сук, оборвало провода. Мой и несколько соседних домов остались без света. Ветки мы убрали, ждем приезда электрика. Могли бы сами провода подсоединить, но экипировки нет, чтобы на столб влезть", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Октябрьского района города Иса.

Даже не самая большая непогода приводит к отключениям света, посетовала грозненка Зарема. "Чуть небольшой дождь или ветер, тут же свет отключается. Причем именно в частном секторе. В многоквартирных домах с этим проблемы очень редко бывают, а вот нас постоянно отключают. Это они так электричество экономят, по всей видимости. В квартирах ведь счетчики стоят, а в частных домах они есть далеко не у всех, и вне зависимости от того, было электричество или нет, ежемесячно надо платить полную сумму. Мы вчера до полуночи без света провели, хотя в многоэтажках, что всего метрах в 500 от нас, электричество ни на минуту не отключилось", - указала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного.

"У нас постоянно идут какие-то ремонты электросетей, что-то там меняют. Открывают новые подстанции, обещают улучшить электроснабжение, но дальше этих обещаний, почему-то не идет. У нас в поселке вечером напряжение в сети всего 130-150 Вт бывает, даже холодильник не тянет, я уже не говорю про отключения наподобие вчерашнего. По договору напряжение должно быть 220 Вт, но его как не было, так и нет. И при этом мы должны за это безобразие платить каждый месяц", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозненского района Хусейн.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Грозном ожидается умеренный дождь, скорость ветра 5 м/с, температура воздуха +27. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.