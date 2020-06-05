Жители части Северного Кавказа остаются без энергоснабжения после урагана

05 июня 2020, 22:53

Энергоснабжение части населенных пунктов Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии не восстановлено полностью на вторые сутки после урагана, ликвидация последствий стихии и подсчет ущерба продолжаются. Жители пострадавших районов могут рассчитывать на компенсацию только в том случае, если в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, пояснила юрист Марина Агальцова.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 3 на 4 июня в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии прошел ураган, сопровождавшийся ливнем, градом и порывистым ветром. В некоторых районах произошло отключение электричества и водоснабжения. В результате падения на автомобиль дерева в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии погиб мужчина, десятки людей пострадали.

Ликвидация последствий урагана вызвала нарекания жителей республик, пострадавших от непогоды, многие из них сочли реакцию местных властей недостаточно быстрой. Чиновники в ряде случаев могут понести наказание за разрушение инфраструктуры во время удара стихии, отметил в комментарии "Кавказскому узлу" юрист Тимофей Широков.

Ливни, град и ураганный ветер нанесли значительный ущерб Прохладненскому району и его административному центру, городу Прохладный. По состоянию на вторую половину дня 5 июня и в городе и в районе продолжались восстановительные работы, а специальная комиссия подсчитывала ущерб, передает корреспондент "Кавказского узла".

Предупреждение о приближении непогоды управление МЧС по Кабардино-Балкарии распространило утром 3 июня на cвоем сайте и на страницах в Instagram и Twitter. Также спасатели разослали соответствующие сообщения на мобильные телефоны. Жители республики подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что получали SMS-рассылку от спасателей.

Информация о гибели мужчины в Прохладненском районе была подтверждена к вечеру 3 июня. 4 июня жители Прохладного рассказали о мужчине, пострадавшем в результате падения на него крыши дома на улице Боронтова. Сведений о других пострадавших в результате урагана у регионального МЧС и районной администрации по состоянию на вторую половину дня 5 июня нет, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В Прохладном ураганным ветром снесло крышу пятиэтажного дома на улице Боронтова, 167А, квартиры на верхних этажах оказались затопленными. По состоянию на вторую половину дня 5 июня завалы во дворе дома не были разобраны, сообщили местные жители. Управляющая компания сослалась на отсутствие спецтехники. Также ветром содрало кафельную облицовку со здания местной больницы, в которой лечат пациентов с коронавирусом; в некоторых домах выбило стекла.

По материалам СМИ о возможных нарушениях при строительстве здания госпиталя особо опасных инфекций ЦРБ г.о. Прохладный начата проверка, сообщила сегодня республиканская прокуратура.

"3 июня во время шквалистого дождя фасад госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией был поврежден. Приняты меры для максимального и быстрого устранения последствий стихийного удара. Госпиталь продолжает работать в штатном режиме. По итогам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Подача электроэнергии на магистральных линиях электросетей в Прохладном была восстановлена к вечеру 4 июня, сообщили в городской администрации.

"Проблемы остались в отдельных местах, где была нарушена подача электроэнергии в дома. Обращения от граждан поступали сегодня весь день", - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы горадминистрации Сергей Балабойко.

По его словам, Прохладный – 60-тысячный город, "ресурсы электросетей в котором ограничены". Он пояснил, что специалисты проверили линии электропередачи, а подводку будут проверять на основании конкретных обращений.

В администрации Прохладненского района корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что от стихии серьезно пострадали селения Алтуд, там повреждены 59 домов, Дальнее – 100 домов, Прималкинское – 34 дома, Пролетарское – 7 домов. В селе Малакановское и станице Приближная повреждены два дома. Ветер снес или повредил кровли домов, выбил оконные рамы, некоторые домовладения оказались подтоплены.

"Комиссия районной администрации объездила села, осмотрела поврежденные дома, заактировала повреждения. Ущерб подсчитывается, мы пока не можем назвать сумму ущерба. Кое-где повалены электрические столбы. До настоящего времени в селение Прималкинское не возобновлена подача электроэнергии", - сказала сотрудница районной администрации.

Значительный ущерб стихия причинила сельхозпосевам, но этот ущерб подсчитывает отдельная комиссия, добавила чиновница.

В Ингушетии продолжается восстановление инфраструктуры

К ликвидации последствий урагана Сунженского районе Ингушетии, кроме специалистов, привлечены волонтеры, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе районной администрации.

"Главы, сотрудники администраций сельских поселений, специалисты Сунженского РЭС и газовой службы, сотрудники МЧС все сообща занимаются ремонтом проводов, газопровода, обрезкой деревьев. В Троицком еще частично отсутствует свет, но поваленные деревья почти все убрали. В других населенных пунктах, а их не менее десяти, помимо города Сунжи, тоже идут работы”, - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он сообщил, что в сельском поселении Троицкое произошли прорывы газопровода в 20 местах, оборвано более 30% от общего числа проводов электросетей, упало свыше 300 деревьев, в том числе с повреждением кровли около 30 домов.

В селе Нестеровское газопровод поврежден в двух местах, зафиксированы обрывы линий электропередачи, частично снесена крыша третьей общеобразовательной школы, повсеместно повалены деревья, частичный ущерб нанесен многочисленным подворьям.

По данным районной администрации, повреждения зафиксированы и в предгорном селе в Алхасты. Там снесена крыша домовладения на ул. Рабочая, а также упал забор одного из дворов на ул. Ленина. В отдаленном населенном пункте Берд-Юрт снесло крышу дома.

Кроме того, в результате ураганного ветра произошло разрушение кровли Сунженского районного дворца культуры.

"Пока что идет устранение последствий стихийного бедствия. Вопросы о помощи пострадавшим и выплатах на ремонт, оценка масштаба ущерба возможна только после устранения последствий и при условии индивидуального обращения в приемную администраций", - пояснил сотрудник пресс-службы администрации Сунженского района.

В течение первой ночи после урагана, 3 июня, практически во всех населённых пунктах Ингушетии не было электроснабжения из-за повреждения линий электропередачи, подтвердил "Кавказскому узлу" дежурный оперативного штаба МЧС в республике. По его словам, во многих селах также не было воды, потому что перестали работать электронасосы. К вечеру 4 июня в большинстве населенных пунктов республики, в Назрани, в Карабулаке и Магасе электроснабжение возобновлено, сообщил представитель оперштаба. Пострадавшие от урагана жители республики, опрошенные "Кавказским узлом", упрекают местные власти в некомпетентности и медлительности.

Сегодня жители пострадавших населенных пунктов рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что все еще испытывают проблемы с подачей электричества и с водоснабжением.

"Дерево свалилось, потолок повредило, даже не знаю, что теперь делать. Снял повреждения на телефон, может, компенсируют ремонт. Считай, новую крышу надо делать, но как и когда, не знаю", - сказал житель Троицкого Башир.

Еще один житель Троицкого, Юсуп, посетовал на слабую подачу электроэнергии. "На некоторых линиях дали свет, но только 150 вольт. Техника не работает, мясо, куры испортились, пришлось выбросить. На других линиях электричества нет до сих пор, но вода идет. Ездят машины МЧС, спасатели пилят ветки, а электрики провода чинят. А вот мост до сих пор не сделали и не собираются".

"Нам затопило весь двор, расположенный ниже улицы Градусова. Вся вода шла с улицы во двор и в дом тоже зашла. Два дня мы выгребали воду. Про оповещение МЧС я ничего не слышала до урагана", - рассказала Танзила, жительница Карабулака.

Об отсутствии своевременного оповещения заявил житель Юго-Западного района Назрани Исрапил. "Накануне этого урагана и града никаких оповещений не было, а SMS от МЧС прислали уже после урагана, но зачем оно тогда уже нужно? МЧС должны были заранее оповестить, а не постфактум", - сказал мужчина.

Он также рассказал, что после восстановления электричества в ночь на 5 июня было восстановлено водоснабжение. "Вода желтая, с песком, только утром ушла желтизна, но песок остался. Не знаю что с этим песком делать, я не доверяю этой воде. Позвоню в водоканал, если не будут разбираться, сниму видео и закину на разные новостные страницы" - отметил Исрапил.

На сайте МЧС Ингушетии и на странице в Instagram 3 июня было опубликовано сообщение о сильных дождях "в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром".

Информацию о жертвах и пострадавших в результате урагана в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла" не предоставили, отметив, что не располагают такими данными.

Опрос жителей Ингушетии не носит репрезентативный характер и отражает личное мнение тех, кто беседовал с корреспондентом.

В Правобережном районе Северной Осетии продолжает действовать режим ЧС

В Ардонском районе Северной Осетии сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за непогоды, сообщила сегодня пресс-служба республиканского управления МЧС на своей странице в Instagram.

"В связи с завершением аварийно-восстановительных работ по ликвидации ЧС, отсутствием угрозы жизнеобеспечения населения, связанной с прохождением неблагоприятного природного явления в виде сильного порывистого ветра и улучшением обстановки в населенных пунктах Ардонского района Кадгарон, Нарт, Мичурино было принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации сегодня с 10 часов утра", - говорится в сообщении.

Сегодня команда "Молодежки ОНФ" в Северной Осетии оказала помощь в ликвидации последствий урагана в городе Беслан. В Правобережном районе республики вторые сутки ведутся восстановительные работы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ОНФ республики. Помимо помощи в ликвидации последствий урагана активисты намерены доставить продуктовые наборы жителям, чьи дома пострадали в результате стихии.

В Ардонском и Правобережном районах Северной Осетии 3 июня из-за разрушений был введен режим чрезвычайной ситуации. Ураган повалил деревья и рекламные щиты, пострадали кровли частных домовладений и школ, повреждены газопроводы и линии электропередачи. В Беслане ливень затопил школу и медицинский центр.

По информации МЧС Северной Осетии, в Правобережном районе продолжает действовать режим ЧС. Спасатели оказывают содействие аварийным службам в восстановлении газо-, и электроснабжения, расчищая оборудование от упавших деревьев.

За минувшие сутки в Беслане были проведены работы по распилу и вывозу поваленных деревьев на 12 улицах, также – расчищена дорога Беслан-Аэропорт. Восстановлены опоры ЛЭП. Полностью восстановлено водоснабжение. Начата адресная помощь населению, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ОНФ. Данных о пострадавших не поступало.

Сообщение о непогоде на сайте МЧС Северной Осетии и странице ведомства в Instagram было опубликовано во второй половине дня 2 июня.

Юрист назвала условия получения компенсации пострадавшими от урагана

Власти обязаны помогать пострадавшим от урагана, если был введен режим чрезвычайной ситуации, заявила юрист Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова.

"Процедура получения компенсации зависит от двух факторов. Первый фактор – это то, какой ущерб был нанесен. Если пострадали более 500 человек или ущерб составил больше 12 миллионов рублей, то тогда вопросом занимается федеральное правительство. Если меньше, то этим занимаются региональные власти. В регионе должен быть нормативный правовой акт МЧС, который регулирует процесс сбора документов для компенсации, если был введен режим чрезвычайной ситуации. Отсюда идет второй фактор – отсутствие или наличие чрезвычайной ситуации. Если введен режим ЧС, то людям полагается компенсация. Компенсации сейчас крайне небольшие. Они (пострадавшие, - прим. "Кавказского узла") могут получить 50 тысяч рублей, если их имущество пострадало частично, и 100 тысяч рублей, если имущество пострадала полностью", - сказала Агальцова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в прошлом году в процессе получения компенсации были внесены изменения. "По новому приказу МЧС России №155 от 21 марта 2019 года покрывается только ущерб, который причинен предметам первой необходимости. Это радио, это то, на чем можно спать, готовить еду, а также предметы для хранения, приготовления, принятия пищи, мебель для сна. Если нет централизованного водоснабжения или отопления, то предметы водоснабжения и отопления. Только если этим предметам был нанесен ущерб, то автоматически полагается компенсация. Если пострадали телефон, планшет или, например, телевизор, то компенсации не будет", - пояснила юрист.

Для получения компенсации пострадавший должен обратиться в администрации местного муниципалитета, где есть комиссия по ЧС.

"Эта комиссия должна составить акт, в котором будет предоставлен перечень того, что пострадало. Комиссию, которая на месте проверяет и составляет акт об ущербе, формируют органы местного самоуправления. Бывают случаи, когда органы местного самоуправления отказываются заниматься этим и тогда все намного осложняется. Потерпевшим следует оценить ущерб самостоятельно. То есть снимать все на видео, затем приглашать людей, которые бы засвидетельствовали ущерб, подтвердили, что, например, кровать поломана. Также следует делать фотографии и обращаться в суд с собранными материалам, чтобы обжаловать бездействие местной администрации", - сообщила Марина Агальцова.

Как сообщалось, в Чечне после сильного урагана получили травмы 23 человека. В результате стихии повреждены крыши 33 домов, из них 26 уже отремонтированы.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 6 июня в административном центре Прохладненского района - городе Прохладный - будет ясно, осадков не предвидится, ветер скоростью 3 метра в секунду, температура воздуха +15 градуса. Днем также будет сухо, температура поднимется до +27, скорость ветра не изменится.

В городе Ардон в Северной Осетии в ночь на 6 июня осадков не ожидается, температура +13, скорость ветра 1 метр в секунду, днем воздух прогреется до +24, ветер усилится до 3 м/с, без осадков. В Беслане в ночь на 6 июня и днем осадком не предвидится, температура от +13 до +24, ясно, ветер 3 м/с.

В Сунже в ближайшую ночь будет сухо и ясно, температура +15, скорость ветра 3 м/с, днем 6 июня воздух прогреется до +25, осадков не прогнозируется, скорость ветра останется прежней.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.