Жители Северного Кавказа раскритиковали медлительность властей после разрушительного урагана

04 июня 2020, 23:44

Больницы, жилые дома и сельхозугодья пострадали от непогоды в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне и Северной Осетии, в некоторых районах нет электричества и водоснабжения, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители. Чиновники в ряде случаев могут понести наказание за разрушение инфраструктуры, отметил юрист.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь с 3 на 4 июня в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии прошел ураган, сопровождавшийся ливнем, градом и сильным ветром. В результате непогоды пострадали 12 человек: житель Кабардино-Балкарии погиб, из 11 пострадавших жителей Чечни один находится в тяжелом состоянии.

В Прохладном под сорванной ураганом крышей найден мужчина

Основной удар стихии в Кабардино-Балкарии пришелся на Прохладненский район, в особенности на его административный центр. Жители некоторых микрорайонов Прохладного во второй половине дня 4 июня оставались без электричества и водоснабжения, передает корреспондент "Кавказского узла".

Ураганным ветром снесло крышу пятиэтажного дома на улице Боронтова, 167А, сообщила сегодня активистка и блогер Анастасия Емельянова.

"Дом построен 30 лет назад, но лет 6-7 назад в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов крышу поменяли. Новая крыша была настолько плохо прикреплена, что достаточно было одного порыва ветра, чтобы ее снесло. Вся крыша, за исключением небольшой части, теперь лежит во дворе", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, жильцы дома в течение двух часов пытались дозвониться в экстренные службы, "но никто к ним не приезжал". "За это время ливнем залило все квартиры на верхнем этаже. Я туда приехала и сама начала всюду звонить. Дозвонившись руководству управления МЧС в Нальчике, я добилась, чтобы сотрудники приехали к месту происшествия. Они откачали воду с чердачного помещения, но ситуацию это уже не могло спасти", - утверждает активистка.

Она также сообщила, что под упавшей крышей оказался мужчина, он потерял сознание и четыре часа пролежал на земле. Придя в себя, мужчина, представившийся Петром, отказался от госпитализации, видимых травм у него выявлено не было, сообщила Емельянова.

По ее данным, ураган повредил здание больницы, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Сильный ветер сорвал кафельную облицовку и выбил стекла, пациенты не пострадали.

В Прохладном в результате порывов шквалистого ветра повреждены линии электропередачи по улицам Гагарина, Кооперативная, Карла Маркса, Воронцова и в переулке Майский, сообщило главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии. По данным спасателей в селе Новополтавское Прохладненского района повалено восемь опор линий электропередачи, в селах Алтуд, Прималкинское и Дальнее частично повреждена кровля школ, в селах Пролетарское и Дальнее - кровля детского сада.

Жительница пострадавшего от стихии дома в Прохладном по имени Елена рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее квартира расположена на пятом этаже. Ливень полностью затопил ее, повреждена мебель, паркет, электропроводка.

"Крыша была прибита 10-сантиметровыми анкерами. Разве такие гвозди могут удержать крышу?! Во всем Прохладном только нашу крышу снесло. Ничем иным, как халатностью строителей, это не назовешь", - возмутилась женщина.

Завалы во дворе дома не разобраны, добавила Елена.

В Нальчике ураган повалил деревья, несколько светофоров вышли из строя, но их быстро починили. На некоторых участках произошёл обрыв линий электропередачи и смыты канализационные люки. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Чечне госпитализированы трое детей



Трое детей, пострадавшие в результате урагана, госпитализированы, еще несколько получили легкие травмы, сообщила сегодня сотрудница Минздрава Чечни.



"В общей сложности для оказания медицинской помощи в медучреждения вчера (3 июня, - прим. "Кавказского узла") были доставлены 9 детей. Трое из них госпитализированы. У одной несовершеннолетней девочки рваная рана лица, два других пациента поступили с переломами и тяжелыми травмами. Шестеро несовершеннолетних, получивших неопасные травмы и ушибы, после оказания первой медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".



По ее словам, в тяжелом состоянии была госпитализирована женщина. "Это жительница Грозного. Фрагмент крыши дома, сорванный ветром, попал ей в живот, у ее сына – перелом ключицы. Женщина сейчас находится в реанимации, состояние тяжелое", - отметила представитель Минздрава.

В Чечне без света осталась часть жителей Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и Грозненского районов, АО "Чеченэнерго" объявил в республике режим повышенной готовности. Ураган повредил кровли жилых домов и разрушил заборы, а упавшие деревья повредили припаркованные машины, рассказали "Кавказскому узлу" жители Чечни. Подача электричества в дома грозненцев возобновлена, восстановительные работы ведутся по всей республике, сообщили в МЧС. Жители республики назвали минувшие вечер и ночь "страшными".

В результате урагана в республике повреждено 17 объектов, в том числе жилые дома, проинформировали в республиканском управлении МЧС.

"Всего у нас по республике пострадало 17 объектов, включая 4 многоэтажных дома, две школы, одно здание сельской администрации и 8 частных домов. Ураганный ветер частично сорвал с них кровлю и нанес другие повреждения. Кроме того, в Грозном и других местах ветром повалены различные рекламные конструкции, столбы, заборы и деревья", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ведомства.

Там также отметили, что ураган спровоцировал камнепад в горной части республики. "К счастью, это ЧП обошлось без жертв. Ремонтные бригады с утра занимаются устранением последствий разгула стихии, производятся работы по разбору завалов и вывозу мусора. Работы по ремонту поврежденных кровель зданий будут завершены в ближайшие дни", - отметили в МЧС Чечни.

В Беслане ливень затопил школу и медцентр

Ветер сорвал кровлю в школе №8 в Беслане, а ливень затопил третий и второй этажи, рассказала учитель этой школы Марина Пак.

"В каких-то кабинетах мы выкачивали по тридцать ведер воды. Крышу снесло и все потекло", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Школа была построена после теракта в сентябре 2004 года, ее открыли в 2006 году, отметила Пак. По ее словам, также был подтоплен и медицинский центр в Беслане.

В результате непогоды в городе повалено много деревьев, в том числе на мемориальном школьном кладбище в Городе ангелов; пострадало много частных домов. Подача электроэнергии и водоснабжение восстановлены не везде, добавила Марина Пак.

Во время разгула стихии было очень страшно, призналась корреспонденту "Кавказского узла" жительница Беслана Залина Бадоева, проживающая в частном доме на улице Ленина.

"У нас на двух окнах вырвало створки, сорвало крыши с хозяйственных построек во дворе и огороде, вывернуло петли на воротах. В огороде побило деревья и ягоду. Дело даже не в урожае, так больно на все это смотреть. Листья на деревьях превратились в какие-то обрывки - так их посекло. Град был страшный. Я не припоминаю такого сильного ветра", - рассказала женщина.

По ее словам, крыша дома также протекла, в одной из комнат нескольких местах пошла течь. По всей улице оборваны линии электропередачи, но водоснабжение есть. Сегодня Залина Бадоева обратились с заявлением в администрацию города с просьбой о помощи.

Еще одна жительница Беслана Белла Кусова рассказала, что в результате непогоды пострадал дом ее брата по улице Карла Маркса, 11. Там ветром снесло крышу.

"Дом непригоден к проживанию, все промокло. Считайте, что этот дождь прошел по дому без крыши", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Семья уже написала соответствующее заявление в администрацию, но пока никакой помощи оказано не было.

"Я не жалуюсь. Очень много ущерба в городе - школы, садики. Я такого не видела никогда, это было что-то невероятное", - сказала Белла Кусова, отметив, что "в городе много поваленных деревьев, наблюдаются проблемы с электроснабжением, но с водой проблем нет".

Еще одна жительница Беслана Фатима Бадоева рассказала, что ветер вырвал ворота во дворе ее частного дома. "Железные ворота сорвало с петель, забор и навес из шифера рухнули. Осколки соседского шифера залетали во двор и все поломали нам", - заявила женщина.

По ее словам, электричества у них нет, а "вода течет еле-еле". Заявление в администрацию города семья Бадоевой уже написала.

В Арнонском и Правобережном районах Северной Осетии 3 июня из-за разрушений был введен режим чрезвычайной ситуации.

По информации МЧС республики, в двух районах Северной Осетии продолжается ликвидация последствий прошедшего накануне ливня со шквалистым ветром.

"Произведен распил деревьев, упавших и повредивших линии электропередачи и газопровод, что позволило приступить к работе аварийным бригадам. В городе Беслан частично восстановлено газо-, водо-, электроснабжение. Все социально значимые объекты подключены. Работы возобновятся завтра (5 июня, - прим. "Кавказского узла") в восемь утра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Нарушенное непогодой энергоснабжение в Северной Осетии полностью восстановлено, указано в сообщении на сайте ПАО "МРСК Северного Кавказа". В компании отметили, что Беслан обслуживает муниципальная сетевая компания.

Жители Ингушетии посетовали на отсутствие своевременной реакции властей

В Сунженском и Назрановском районах Ингушетии удалось избежать серьезных разрушений, но последствия стихии ощущаются до сих пор. Местные жители жалуются на отсутствие электричества, газа и водоснабжения. Пострадавшие от урагана жители республики упрекают власти республики в некомпетентности, передает корреспондент "Кавказского узла".

"За 28 лет "государственности" даже крыши не научились делать, тем более обеспечить людей бесперебойной подачей света и воды" - возмутился житель Заводского района Назрани Тамерлан.

Житель города Нурдин посетовал на медленное восстановление электроснабжения. "У меня родственники живут в Майском (город в Кабардино-Балкарии, - прим. "Кавказского узла") и Чермене (село в Пригородном районе Северной Осетии, - прим. "Кавказского узла"). Так вот у них уже к полночи всё сделали, и свет, и воду, а тут до сих пор не могут", - сказал он.

Житель села Альтиево Магомед Сагов рассказал "Кавказскому узлу", что ветер сорвал кровлю его дома. "Хорошо, что успел отскочить, иначе могло убить той крышей. Такой ураган пронесся", - отметил мужчина.

"У меня повалило забор ветром, из шифера, поломало ветки деревьев и попадала картошка. В селе деревья повалило и оборвало провода во многих местах", - рассказал житель Троицкого Хаматхан.

"Нам в дом затекла вода через крышу и окна на третьем этаже, это качество постройки такое", - пожаловался житель Сунжи Мухаммад.

"С крыши сорвало куски шифера, вода затекла в прихожую. Сидим без света. А куда обращаться? Света нет, телефоны не работают, только один, который от аккумулятора заряжаем. Вода плохо идет", - посетовала жительница Сунженского района Милана.

В пресс-службе администрации Сунженского района корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что "восстановительные работы продолжаются, но ряд населенных пунктов обесточен до сих пор". "В селе Алхасты полностью восстановлена электроподача, в других селах частично восстановлено, работы идут. Газопровод тоже поврежден местами, и вода местами не идет", - сказали в пресс-службе райадминистрации.

Там также проинформировали, что жителям, имущество которых пострадало в результате урагана, необходимо обращаться в приемную администрации района для оценки ущерба.

В течение минувшей ночи практически во всех населённых пунктах Ингушетии не было электроснабжения из-за повреждения линий электропередач, подтвердил "Кавказскому узлу" дежурный оперативного штаба МЧС в республике. По его словам, во многих селах также не было воды, потому что перестали работать электронасосы. К вечеру 4 июня в большинстве населенных пунктов республики, в Назрани, в Карабулаке и Магасе электроснабжение возобновлено, уточнил представитель оперштаба.

По словам участкового села Аршты в Сунженского района, почти сразу после начала урагана пропало электричество. "Значит, где-то уже оборваны провода. Сильный ветер срывал крыши с домов, особенно пострадали те строение, которые были покрыты шифером. Под порывами ветра ломались деревья. Несмотря на сильный ливень, в селе не были подтоплены дома", - рассказал Максим Бохарчиев корреспонденту "Кавказского узла".

Дом Хавы Накостоевой из села Троицкого сильно пострадал во время ливня: вода в кухне поднялась до подоконника.

"Все плавало: обувь, половики, ведра, тазы, детские игрушки. Почти полдня стояла вода, часть - сама ушла, а часть я вычерпала. Но самая большая беда – испортились холодильник и стиральная машина. У меня двое малышей, полтора и три года", - рассказал она.

Женщина отметила, что предвидела опасность подтопления и ранее обращалась в администрацию с просьбой вырыть ров, "чтобы вся вода стекала в Сунжу, а не в дом". Она утверждает, что ее просьбы остались без должной реакции властей.

После поломки бытовой техники Хава Накостоева вновь обратилась с соответствующим заявлением к местным властям. "Я не работаю, муж работает временами, потому что постоянной работы нет. Помощь оказали, на Ураза-байрам: принесли 2 килограмма мяса, сказали, что это подарок от главы Ингушетии. Не надо продуктов, мне холодильник нужен, а то вот жара настала, а у меня молочные продукты портятся, которые я для детей покупаю", - рассказала Хава Накостоева.

Всю ночь четверо жителей селения Долаково занимались земляными работами – они рыли канаву, чтобы отвести мощный поток воды, который заливал пахотные земли, в речку Камбилеевка.

"Мой сосед пошел искать корову и увидел, что вода затапливает площадь в тысячу гектаров, где посажены кукуруза и соя. Мы пытались найти технику, чтобы прорыть ров и чтобы поток воды пустить в речку, но никуда не смогли дозвониться. Видим, помощи ждать неоткуда, а вода все прибывает. Пошли по дворам, собрались те, кто помоложе, и до утра копали ров, чтобы вода ушла в реку", - рассказал житель села Исмаил.

По его словам, "хотя вода еще стоит на полях, но, похоже, удалось спасти посевы".

Опрос жителей Кабардино-Балкарии, Чечни, Северной Осетии и Ингушетии не носит репрезентативный характер и отражает личное мнение тех, кто беседовал с корреспондентом.

Юрист рассказал об ответственности чиновников за разрушения

В результате мощного урагана в Ингушетии пострадали сотни домовладений, объекты бизнеса и социальной инфраструктуры. В селе Гамурзиево ветер сорвал крышу школы, также пострадал тубдиспансер в селе Плиево, сообщил Telegram-канал Главком РИ. По его данным, повреждение линий электропередач привело к отключению электроэнергии во многих районах республики.

"Кавказский узел" пока не располагает точными данными о числе пострадавших в результате урагана объектов и не может проверить все детали, о которых сообщают анонимные Telegram-каналы.

Прежде чем возложить на кого бы то ни было ответственность за последствия стихии, следует установить причины разрушений, отметил адвокат Тимофей Широков.

"Если есть несчастный случай, природная или техногенная катастрофа, то проводится проверка. Обычно её проводит Роспотребнадзор или Ростехнадзор, в зависимости от отрасли. В случае необходимости они направляют в следственные органы или прокуратуру свои заключения. Они могут написать в заключении, что есть признаки нарушения закона, а уж оценку дать, есть они или нет, должен дать Следственный комитет. Если уже дело возбуждено, то следствие уже само может назначить экспертизу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, экспертиза даст ответ на вопрос, на каком этапе были допущены дефекты, приведшие к разрушениям, "а далее следствие и прокуратура смотрят на должностные инструкции, регламенты в соответствие с которыми обозначена ответственность".

"Если делается вывод о некачественном строительстве, нарушении СНИПов и регламентов строительства, то вопросы возникают к тем, кто вводил в эксплуатацию здания. Если сооружения были построены качественно, но не досмотрели или не выделили деньги на ремонт те, кто эксплуатировал объект, то это может быть в чистом виде нарушением Уголовного кодекса", - пояснил юрист.

По его словам, если директор социального объекта не обеспечил проведение своевременного качественного ремонта, то к ответственности будут привлекать его.

"Или, допустим, директор школы скажет, что ставил этот вопрос, а деньги не выделила администрация муниципалитета или региона, то претензии к ним. Либо, как вариант, объект должны регулярно проверять на предмет безопасности при бедствиях представители МЧС и если, заметив недостатки, они не вынесли предписание,то они тоже могут быть виноваты. Таким образом, теоретически можно много кого привлечь по статье о халатности", - добавил Широков.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 5 июня в административном центре Прохладненского района - городе Прохладный - переменная облачность, уровень осадков осадков 8 мм, ветер скоростью 3 метра в секунду, температура воздуха +16 градуса. Днем 5 июня ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +23, скорость ветра - 2 м/с.

В Грозном в Чечне в ближайшую ночь пройдет небольшой дождь, ветер 3 м/с, температура +18. Днем 5 июня в городе также ожидаются незначительные осадки, скорость ветра усилится до 3 метров в секунду, температура поднимется до +22.

В городе Ардон в Северной Осетии в ночь на 5 июня ожидается умеренный дождь, ветер скоростью 3 метра в секунду, температура воздуха +15 градусов. Днем дождь продолжится, но ослабнет, температура воздуха поднимется до +19 градусов, ветер утихните до 2 м/с. В Беслане и ночь, и днем прогнозируется умеренный дождь. Температура воздуха 15-18 градусов тепла, скорость ветра от двух до трех метров в секунду.

В Сунже ночью слабый дождь, ветер 4 м/с, температура +16. Днем дождь немного усилится, ветер ослабнет до 3 м/с, температура поднимется до +20.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.