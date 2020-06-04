Жители Чечни рассказали о последствиях урагана

04 июня 2020, 14:48

Ураган повредил кровли жилых домов и разрушил заборы, а упавшие деревья повредили припаркованные машины, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни. Подача электричества в дома грозненцев возобновлена, восстановительные работы ведутся по всей республике, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сильный ветер с ливнем и градом прошел в ночь с 3 на 4 июня в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. От урагана на Северном Кавказе пострадали 12 человек: житель Кабардино-Балкарии погиб, из 11 пострадавших жителей Чечни один находится в тяжелом состоянии, АО "Чеченэнерго" объявило в республике, где без света осталась часть жителей Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и Грозненского районов, режим повышенной готовности.

В Чечне начаты работы по устранению последствий прошедшего минувшей ночью урагана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МЧС республики. Жертв в результате стихийного бедствия нет, но один из 11 пострадавших, на которого упала тяжелая конструкция, остается в тяжелом состоянии, добавил представитель ведомства.

"Ураганным ветром повреждены кровли зданий и частных домов, повалены деревья и столбы, снесены различные конструкции в Грозном, Гудермесе, Урус-Мартане, Курчалое, Аргуне, Цоци-Юрте и других населенных пунктах. Размер нанесенного ущерба устанавливается, уже начаты ремонтно-восстановительные работы на объектах, расчистка завалов, уборка деревьев и так далее. Еще ночью ремонтные бригады восстановили электроснабжение в Грозном и других местах", - сообщил собеседник корреспондента "Кавказского узла".

Он отметил, что по предварительным данным в Грозном ураганным ветром была частично снесена кровля здания общеобразовательной школы №49 площадью 400 квадратных метров. "В Гудермесе ветер сорвал часть крыши с многоквартирного жилого дома, в Урус-Мартане также повреждена кровля многоэтажки. В селении Цоци-Юрт (Курчалоевский район) ветер снес вышку. Поваленными деревьями и различными конструкциями в различных районах повреждены автомобили, в частном секторе также имеются повреждения кровли зданий, снесены заборы и металлические конструкции. Вопросами, связанными с ремонтно-восстановительными работами и установлением размеров нанесенного стихией ущерба, занимается оперштаб, созданный главой республики", - подчеркнул собеседник.

Аварийно-восстановительные бригады оперативно приступили к ремонту пострадавших от природной стихии линий электропередачи и газопроводов, в населённых пунктах возобновляется подача света и газа. Все профильные ведомства, бригады МЧС работают на месте повреждённых зданий, коммунальные службы приступили к расчистке улиц. Ни одно медучреждение не было обесточено, по мере необходимости они переключались на резервные источники питания, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Управления МЧС по Чечне.

Жители республики назвали минувшие вечер и ночь "страшными"

Житель Грозного Мовсар подтвердил, что электроснабжение в его доме было восстановлено ночью. "Это реально были страшные вечер и ночь. Ветер поднялся внезапно, причем очень сильный. Тут же отключилось электричество. У меня сорвало навес из поликарбоната, у соседа обломок дерева упал на капот машины. Переживал за кровлю, она у меня из металлического профиля. К счастью, она устояла. Свет, который отключился где-то после 19 часов, нам вернули только где-то к полуночи. По всему городу были отключения", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Грозненец Умар добавил, что ветер был такой силы, что срывал рекламные щиты и опрокидывал тяжелые предметы. "Мы с женой попали в ураган, когда возвращались из больницы, куда возили передачу снохе. Проезжали как раз возле рынка "Беркат", когда это началось. Там творилось невесть что. Рекламные щиты везде валялись, где-то навесы срывало, везде какие-то обломки, по воздуху мусор носился, пакеты, картонные упаковки. Ветер был такой сильный, что даже будку охранника опрокинул. Картина была реально страшной, чем-то даже это мне войну напомнило", - сообщил он.

Жители Гудермеса и Курчалоевского района рассказали, какие разрушения вызвал ураган в их населенных пунктах. "У нас ветер снес часть забора из металлопрофиля, сегодня буду заниматься восстановлением, племянники должны подойти. Сестра в Аргуне живет, у них тоже ураган был сильный, но, говорит, обошлось без большого ущерба. А вот у знакомого дерево во дворе на машину упало, придется ремонт делать", - говорит житель Курчалоевского района Сулейман.

"Не скажу точно, сколько времени этот ураган вчера бушевал, но нам было реально очень страшно. Была одна с детьми, муж со смены еще не вернулся, свет отключили, везде темень. Какой-то непонятный шум, грохот, свист, такое впечатление было, что все вокруг ломается и сносится. Наша пятиэтажка, как мне показалось, просто ходуном ходила. Хорошо, что все обошлось. В соседнем доме ветер часть сайдинга снес и кусок кровли", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Гудермеса Раиса.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Грозном сегодня осадков не ожидается, скорость ветра составит 2 метра в секунду, воздух прогреется до +24 градусов. Ночью начнется слабый дождь, температура воздуха снизится до +18 градусов, скорость ветра возрастет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.