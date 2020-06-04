Число жертв урагана на Северном Кавказе достигло 12

04 июня 2020, 02:59

Сильный дождь, град и ветер повредили кровли зданий и линии электропередачи в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Травмы во время непогоды получили 11 жителей Чечни, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня мужчина в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии погиб в результате падения на автомобиль дерева, поваленного сильным ветром.

Жители Кабардино-Балкарии остались без воды и света

Сообщение о том, что в Прохладном в результате порывов шквалистого ветра было нарушено электроснабжение, поступило от жителей города в 18.25 мск 3 июня. В Прохладном повреждены линии электропередачи по улицам Гагарина, Кооперативная, Карла Маркса, Воронцова и в переулке Майский, сообщило главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте. Позднее поступила информация о том, что в селе Новополтавское Прохладненского района повалено восемь опор линий электропередачи, в селах Алтуд, Прималкинское и Дальнее частично повреждена кровля школ, в селах Пролетарское и Дальнее - кровля детского сада, отмечается в сообщении.

Сильный ветер также повредил обшивку здания Центральной районной больницы в Прохладном, на ее территории упали три дерева, повалил опоры линий электропередачи на пяти улицах, на улице Боротного повреждена кровля восьмиквартирного жилого дома, сообщило со ссылкой на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в республике РИА "Кабардино-Балкария".

В Нальчике ветер повалил не менее пяти деревьев, которые упали, в частности, на автомобиль, крышу частного дома, а также повредили две опоры линий электропередачи. У жителей сел Ново-Ивановское, Октябрьское и частично города Майский нет света и воды, отмечается в сообщении.

В регионе выпала двухмесячная норма осадков, скорость ветра достигла 24-26 метров в секунду, сообщили спасатели. Экстренные службы уже приступили к восстановительным работам, сообщили спасатели.

Жители Ингушетии сообщили о поврежденных кровлях и поваленных деревьях

Около 18.00 мск на Ингушетию обрушился шквалистый ветер с дождем, грозой и градом, передает корреспондент "Кавказского узла". Порывы ветра достигали такой силы, что отрывались куски от кровли частных домов и хозпостроек, падали деревья, обрывались линии электропередачи и падали заборы.

Ураганный ветер наблюдался в Сунженском и Назрановском районах, ливень местами подтопил улицы и автодороги. Большинство населенных пунктов в Ингушетии оказалось без света и воды.

Нарушено электроснабжение в Назрани и частично в Магасе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник главного управления МЧС по Ингушетии.

"Шквалистый ветер и сильный дождь привели к сбою систем жизнеобеспечения, почти вся республика осталась без света и воды, с домов сорваны крыши, деревья повалены ветром. Сейчас ответственные службы ведут активную работу по ликвидации последствий непогоды", - написал на своей странице в Instagram глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, опубликовав фото разрушений. На одном из них - вырванное с корнями дерево, на другом - опора линии электропередачи наклонилась над проезжей частью, на еще одном - во дворе дома на асфальте лежат листы железа и деревянные балки. "Город, конечно, пострадал (Назрань), но это все мы восстановим... в некоторых частных домах (наиболее ветхих) снесло части крыш, туда выехали наши сотрудники. Значительно пострадал Гамурзиевский округ, где пострадало множество частных домов, и вместе с тем от сильного града и ветра повалились деревья [...] В Альтиево также повалены деревья и оборваны провода, снесло части крыши у некоторых домов", - написал на своей странице в Instagram мэр Назрани Урусхан Евлоев. На какое-то мгновение отключилось электричество, но сразу подключили дизельный двигатель, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник республиканского телевидения Иса. По словам жителя Назрани Руслана, ветер был такой силы, что у соседа повалило старое ореховое дерево, крона которого закрывала почти весь двор. "А на моем подворье из-за ветра от большого тутовника отломилось почти половина дерева, которая разрушила часть постройки во дворе", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Житель Карабулака Магомед сказал, что в его доме нет света и воды. "Видно, провода где-то оборвало. Ветер был такой силы, что я вместе с братом с трудом закрыл ворота, в саду повалило несколько деревьев", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он переживает, что отключены холодильники. "Неизвестно, когда наладят электроснабжение. А у нас полный дом детей, все молочные продукты испортятся", - пожаловался он. Исмаил Манкиев из села Долаково в Назрановском районе сказал, что на их улице в соседнем доме ветер повалил железные ворота. "Хорошо, что хозяин вовремя отскочил, а то могло бы и придавить", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, в соседнем селе Кантышево в некоторых домах снесло крышу. "Порывы ветра были сильные, оборваны провода, нет света ни у нас, ни в Кантышево. А когда перебои с электричеством, то мы все остаемся без воды - перестают работать насосы, которые качают в наши дома воду из накопительных резервуаров", - сказал Манкиев. Село Яндаре ливень обошел стороной. "У нас не было ни ветра, ни ливня", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Люба Арчакова. «Видно, потому, что наше село находится на горе... Хотя воды нет. Но перебои с водой у нас постоянно, независимо от погоды", - рассказала она. Сотрудники "Ингушавтодор" проводят работы по расчистке дорог, движение по которым затруднено из-за упавших деревьев, приводит сообщение слова руководителя организации Батыра Хаматханова ТАСС. В первоочередном порядке работы проводятся на подъездах к учреждениям здравоохранения", - сказал Хаматханов. Скорость ветра была 17 метров в секунду, местами порывы ветра достигали 25 метров в секунду, приводит сообщение Гидрометцентра корреспондент "Кавказского узла". Режим ЧС введен в двух районах Северной Осетии В Арнонском районе Северной Осетии с 22.00 мск 3 июня из-за разрушений введен режим чрезвычайной ситуации, сообщило сегодня главное управление МЧС по республике на своем сайте. "В ряде населенных пунктов района нарушено газо- и электроснабжение. Повреждена кровля частных домов", - отмечается в сообщении.

Часом ранее чрезвычайный режим был введен в Правобережном районе. В городе Беслан из-за непогоды оказалась повреждена кровля частного дома по адресу: улица Томаева, 8, пожарные эвакуировали шестерых жильцов, трое из которых - дети. Частично повреждены кровли трех школ, детских садов, зданий РОВД и медицинского центра, 10 частных домов в селе Фарн оказались подтопленными, сообщили спасатели.

11 человек получили травмы во время непогоды в Чечне

Сильный ветер с ливнем и градом прошел также в Чечне, в результате 11 человек получили травмы, приводит 4 июня сообщение главы республики Рамзана Кадырова ТАСС. "Один в тяжелом состоянии, остальные получили ушибы, травмы. Погибших нет", - цитирует его агентство.

Ураган повалил деревья, рекламные щиты, сорвал кровли домов, повредил линии электропередачи, в республике создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, сообщило главное управление МЧС Чечни на своем сайте.

"Я поручил всем экстренным службам, не дожидаясь улучшения погодных условий, немедленно приступить к ликвидации разрушительных последствий. При этом особое внимание уделяется вопросу выявления повреждённых жилых домовладений и последующего расселения семей", – написал на своей странице "ВКонтакте" Кадыров. Строительные бригады начнут восстановительные работы с утра 4 июня, отметил он.

Видеоролики с разрушениями из-за урагана опубликованы в сообществе "ЧП-Чечня" в Instagram, насчитывающем 111 тысяч подписчиков. На одном из них видны поваленные у многоэтажного дома деревья. "Последствия сильного ветра в Грозном", – говорится в аннотации к видео. Разрушения также коснулись Гудермеса, Аргуна и Шали, следует из видеороликов пользователей, размещенных в сообществе.

"Меня чуть крыша не убила", – написала в комментарии к видео пользователь соцсети dukuev56. "Я тоже была с тремя детьми одна. Как я испугалась за детей, еле добежали", - написала anisaasimovna.

"Резкое ухудшение погодных условий в регионах СКФО стало причиной массовых отключений на энергообъектах. Дежурные бригады компании "Россети Северный Кавказ" в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии оперативно устраняют последствия технологических сбоев на питающих центрах, которые спровоцированы ливнем, градом и шквалистым ветром до 25-30 метров в секунду", – говорится в сообщении 3 июня на сайте компании "Россети-Северный Кавказ". В частности, отмечается, что АО "Чеченэнерго" объявило в республике, где без света осталась часть жителей Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и Грозненского районов, режим повышенной готовности, отмечается в сообщении.