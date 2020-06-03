Житель Кабардино-Балкарии погиб во время непогоды

03 июня 2020, 23:59

Мужчина в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии погиб в результате падения на автомобиль дерева, поваленного сильным ветром.

Инцидент произошел сегодня в хуторе Новотроицкий Прохладненского района.

"На озере Комсомольское мужчину в машине придавило деревом. По первичной информации - погиб", - приводит сообщение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кабардино-Балкарии ТАСС.

Град и дождь, ветер, сила которого в отдельных районах достигала почти 30 метров в секунду, наблюдались сегодня в республике, сообщил со ссылкой на комиссию РИА "Кабардино-Балкария". В районе повреждены здания и линии электропередачи. В частности, в Прохладном в здании Центральной районной больницы повреждена обшивка здания, на территории повалены три дерева, на нескольких улицах повреждены опоры ЛЭП, крыша восьмиквартирного жилого дома жилого дома, в некоторых районах города частично нарушено водоснабжение, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2018 года дома жителей Прохладненского района оказались частично повреждены, а электро- и газоснабжение нарушено после сильного дождя с градом и шквалистым ветром.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 4 июня в административном центре Прохладненского района - городе Прохладный - переменная облачность, без осадков, ветер скоростью 3 метра в секунду, температура воздуха +24 градуса. Ночью пройдет умеренный дождь, температура опустится до +17 градусов, ветер стихнет до 2 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.