Жители Чечни пожаловались на отсутствие помощи с ремонтом после урагана

07 июня 2020, 12:36

Ремонт поврежденных зданий и машин от прошедшего в Чечне урагана приходится делать за собственный счет, без помощи властей, отметили жители. Для того, чтобы добиться компенсации от администрации, в регионе должен быть введен режим ЧС, пояснила юрист. Власти Чечни отчитались о ликвидации последствий от ветра.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь с 3 на июня ураган с дождем и градом прошел в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В некоторых районах произошло отключение электричества и водоснабжения. По данным МЧС, в Чечне пострадали 23 человека.

Ликвидация последствий урагана вызвала нарекания жителей республик, пострадавших от непогоды, многие из них сочли реакцию местных властей недостаточно быстрой. Чиновники в ряде случаев могут понести наказание за разрушение инфраструктуры во время удара стихии, отметил в комментарии "Кавказскому узлу" юрист Тимофей Широков.

Некоторые жители региона рассказала, что устраняли последствия урагана своими силами. "Не знаю кому, где и чем помогли власти, но мне пришлось справляться собственными силами и с помощью родных. У нас ветер сорвал часть крыши над летней кухней, пришлось обрешетку новую ставить и шифер поменять. Сосед одолжил на время 20 листов [шифера], а в ремонте брат и племянники помогли. Пришлось все делать быстро, потому что 4-го числа снова было штормовое предупреждение, но к счастью обошлось", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Сулейман.

Его слова подтвердил другой грозненец, Руслан. "У меня старое дерево ветер обрушил прямо на электропровода, что от столба шли к дому, мы остались без электричества. Звонил энергетикам, там обещали приехать, но предупредили, что звонков много, по всему городу обрывы и они везде не успевают. Пришлось вызвать знакомого электрика, он помог с проводами. В частном секторе, где я живу, люди в основном все сами сделали – убрали упавшие деревья и ветки, поваленные заборы поправили, кровли отремонтировали. На гособъектах ремонтные бригады работают", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С ним согласен житель Грозненского района Вахид. "У меня, к счастью особых проблем в связи с этим ураганом не возникло. Обошлось. А вот у брата ветер сорвали несколько листов с крыши, один упал на капот машины. Теперь надо менять или ремонтировать у "костоправа". Кровлю мы ему уже восстановили. У знакомого тоже ветер половину кровли дома снес, но ему металлопрофиль и доски выдали от администрации на ремонт, благо родственник там работает. А с ремонтом как везде – родные и соседи помогли", – сказал Вахид корреспонденту "Кавказского узла".

Приведенный опрос не является репрезентативным и не отражает мнения всех жителей региона.

Юристы рассказали об ответственности властей за разрушения

Власти должны помогать жителям, если в регионе из-за урагана был введен режим чрезвычайной ситуации, пояснила ранее юрист Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова. "Процедура получения компенсации зависит от двух факторов. Первый фактор – это то, какой ущерб был нанесен. Если пострадали более 500 человек или ущерб составил больше 12 миллионов рублей, то тогда вопросом занимается федеральное правительство. Если меньше, то этим занимаются региональные власти", – сказала Агальцова корреспонденту "Кавказского узла". Для получения компенсации пострадавший должен обратиться в администрации местного муниципалитета, где есть комиссия по ЧС, добавила юрист.

По мнению адвоката Тимофея Широкова для того, чтобы возложить на кого-либо последствия стихии, нужно установить причины разрушений. "Если делается вывод о некачественном строительстве, нарушении СНИПов и регламентов строительства, то вопросы возникают к тем, кто вводил в эксплуатацию здания. Если сооружения были построены качественно, но не досмотрели или не выделили деньги на ремонт те, кто эксплуатировал объект, то это может быть в чистом виде нарушением Уголовного кодекса", – сказал ранее Широков корреспонденту "Кавказского узла".

В Чечне без света осталась часть жителей Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и Грозненского районов, АО "Чеченэнерго" объявил в республике режим повышенной готовности. Ураган повредил кровли жилых домов и разрушил заборы, а упавшие деревья повредили припаркованные машины, рассказали "Кавказскому узлу" жители Чечни. Подача электричества в дома грозненцев возобновлена, восстановительные работы ведутся по всей республике, сообщили в МЧС. Жители республики назвали минувшие вечер и ночь "страшными".

Власти Чечни отчитались о полной ликвидации последствий урагана

Последствия ураганного ветра, который нанес серьезный ущерб равнинным и предгорным районам республики, практически полностью устранены, сообщили власти региона. "Поврежденные кровли зданий и частных домов отремонтированы, как и линии электропередач и газопроводы, с улиц населенных пунктов убраны поваленные ветром деревья и скопившийся мусор, жителям, чьи дома пострадали, оказана помощь необходимыми материалами", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата главы и правительства Чечни.

Ветром в регионе было повреждено около 30 километров линий электропередач и свыше 5 километров газопроводов, уточнил он. "Общая площадь полностью снесенных кровель зданий составила 2742 квадратных метра, а частных домов – 3608 квадратных метров. Частичные повреждения кровель зданий и частных домовладений составляли 12 747 и 15 816 квадратных метров соответственно. Полностью было разрушено 1105 квадратных метров заборов и ограждений и частично – 9 033 квадратных метра. Также по республике было повалено 2 742 дерева", – рассказал сотрудник.

Наибольший ущерб ураган нанес Грозненскому, Курчалоевскому, Наурскому и Шелковскому районам республики и Грозному, сообщило управление МЧС по Чечне. "Ремонтно-восстановительные работы на газовых и электролиниях были начаты уже ночью 4 июня, и полностью завершены в течение суток. Последствия ЧС ликвидированы, как следствие в отдельных местах возникают локальные проблемы, но они оперативно устраняются", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ведомства.

В Грозном ветром были повреждены около 4 километров электролиний и 235 метров газопровода. Ураган повредил кровли 62 частных домов, 233 забора и повалил 60 деревьев на городских улицах и в частном секторе. Более всего пострадало здание 48-ой школы в Старопромысловском районе города, где ветер сорвал часть кровли, площадью в 400 квадратных метров. Ремонт кровли школы, при активном участии жителей поселка завершен менее чем за сутки. Остальные работы, тоже завершены в полном объеме, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации города.