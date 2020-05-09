Затяжные ливни привели к паводку в Чечне

09 мая 2020, 09:02

Сильные дожди, которые идут в Чечне с 6 мая, привели к разливу рек и подтоплению домов, перебоям с электричеством. В Шалинском районе сошел сель, перекрывший трассу в районе Сержень-Юрта.

Как писал "Кавказский узел", в соседней с Чечней Ингушетии 6-7 мая сильные дожди и град привели к подтоплению домов и гибели посевов в Малгобекском и Сунженском районах. В Карабулаке из-за повышения уровня воды в Сунже проводилась эвакуация местных жителей. К жертвам и разрушениям паводок и ливни не привели.

Жителям станицы Троицкой Сунженского района пришлось самим возводить дамбы на улицах, чтобы остановить паводок. В Карабулаке спецтехника срочно возвела двухметровую насыпь на одной из улиц.

Штормовое предупреждение в Чечне сохраняется

6-7 мая продолжительные ливни привели к резкому подъему уровня воды в реках по всей республике, указали в МЧС Чечни. "Воды рек Сунжа и Терек поднялись до критических отметок, но сегодня с утра наблюдается некоторое снижение. Для контроля за ситуацией выставлены дополнительные посты", - сообщили в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

В разных районах республики оказались затопленными автомобили, отметил представитель ведомства. "В Грозном, в районе Бароновки, резкий подъем уровня воды в Сунже привел к затоплению колесного крана. В районе села Бачи-юрт (Курчалоевский район) под воду также ушел кран, а также микроавтобус", - рассказал сотрудник МЧС.

7 мая в Instagram-паблике chesnok95 было опубликовано видео крана и микроавтобуса, оказавшихся в бушующем потоке.

Сегодня и 10 мая в Чечне местами ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду, сообщается на сайте республиканского управления МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня слабый дождь ожидается по всей Чечне. На юге республики, в Ведено и Химое, прогнозируются более обильные осадки. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Глава села погиб во время ливня в Шалинском районе

Представитель МЧС также отметил, что 7 мая в Шалинском районе Чечни неблагоприятные погодные условия привели к автомобильной аварии.

"Из-за плохой видимости, вызванной ливнем на автодороге, ведущей из города Шали в направлении райцентра Ведено, столкнулись такси и легковой автомобиль. В результате погиб находившийся в легковушке глава администрации селения Сержень-Юрт Эрзнукаев", - сообщили в МЧС.

Затяжные ливни привели к сходу селя и нарушению дорожного сообщения в районе села Сержень-Юрт, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Юсуп. "Ливень был сильнейший, из-за этого на дорогу 7 мая сошел сель, проехать невозможно. Вода в реке Хулхулау сильно поднялась. К счастью, до затоплений не дошло", – отметил он.

7 мая в Instagram-паблике chechnya_life было опубликовано видео селевого потока, сошедшего на трассу в Сержень-Юрте.

В Гудермесском районе эвакуирована многодетная семья

Уровень воды в реке Терек поднялся до критических отметок, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Гудермесского района. "В районе сел Брагуны и Хангиш-юрт опасная ситуация. В Брагунах 7 мая спасателям пришлось эвакуировать семью, что живет на окраине - их дом и прилегающая местность затоплены. Всего под угрозой подтопления находится как минимум 30 домовладений", - рассказал представитель администрации муниципалитета.

По словам представителя МЧС Чечни, в селе Брагуны Гудермесского района спасателям пришлось экстренно эвакуировать семью из семи человек, включая пятерых детей возрасте от года до 14 лет, чей дом и прилегающую местность полностью затопило водой.

Паводок затронул Грозный

В Октябрьском районе Грозного вода 6-7 мая затопила улицы, а в Старопромысловском районе чеченской столицы было частично отключено электроснабжение. "У нас в поселке затопило улицы, 7 мая спасатели занимались откачкой воды. Хорошо еще, что несколько лет назад построили дамбу, иначе последствия были бы намного хуже. Вода в Сунже поднялась на несколько метров. Даже в центре Грозного она в некоторых местах чуть ли не вровень с береговой линией была", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Войкова Октябрьского района Грозного, Малика.

7 мая в Instagram-паблике eldit_net появилось опубликовано видео разлившейся Сунжи в районе поселка Войкова.

"6 мая вечером у нас после ливня и ветра отключился свет, вчера днем только вернули. Из-за дождя энергетики не могли нормально работать", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Березка Старопромысловского района города Аслан.

В Серноводском районе предотвращен прорыв дамбы

Житель селения Серноводского Ахмад рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что после предупреждения от МЧС его семья весь день 6 мая провела в ожидании эвакуации. "Прошло сообщение, что из-за ливней произошел резкий подъем уровня воды в Сунже, может прорвать дамбу и все затопить. Позавчерашний день провели, что называется, «на чемоданах». К счастью, дамбу не порвало, но вот много дворов подтопило. С утра 7 мая занимаемся очисткой от воды, ила и мусора", - сообщил он.

У другого жителя Серноводского, Хасана, пострадал огород. "У нас двор затопило и огород на участке у дома. Все, что было посажено, смыло водой. 7 мая с утра все занимаются приведением в порядок своих дворов и участков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Предотвратить прорыв дамбы на реке Сунже удалось благодаря сбросу воды через отводной канал, указали в администрации Серноводского района. "Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Сейчас специалисты говорят о некотором снижении уровня воды в Сунже. Обстановка в целом спокойная и контролируемая", - сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель районной администрации.

Жители селения Рошни-чу Урус-Мартановского района Чечни все еще опасаются подтопления. "Река Рошни вышла из берегов, вода подошла вплотную к домам. Дамбу у нас смыло после ливней еще в 2011 году, с тех пор ее так и не восстановили. Если вода не пойдет на спад, нас всех затопит, потому что береговая линия постоянно размывается и сносится течением", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Идрис.