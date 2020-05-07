Жителям Сунженского района пришлось самим возводить дамбы против паводка

07 мая 2020, 21:51

Ливни привели к подтоплению десятков домов в Сунженском районе. Власти призвали местных жителей готовиться к эвакуации. В Троицкой, которая сильнее всего пострадала от паводка, станичники своими силами сооружают дамбы из мешков с песком.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая сильные дожди и град привели к подтоплению частных домов и гибели посевов в селении Верхние Ачалуки Малгобекского района. Сегодня из-за угрозы подтопления 116 домов в расположенном на реке Сунже Карабулаке в городе началась эвакуация.

В Сунженском районе от паводка больше всего пострадала станица Троицкая, там подтоплены дворы на пяти улицах. Пострадали огороды погибла домашняя птица. Повреждены висячие мосты, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Ингушетии.

Жители станицы самостоятельно возводят искусственные дамбы из мешков с песком и других подручных материалов. "Канал, который идет вдоль улицы Шоссейной, переполнился, и вода пошла на нашу улицу. Я привез тонну песка бесплатно, и вот с ребятами уже который час заделываем прорыв. Как видите, уровень воды поднялся до пешеходного мостика", - рассказал около 18.00 мск 7 мая местный житель Иса Оздоев корреспонденту "Кавказского узла".



Это не первый такой паводок в Троицкой, отметил другой местный житель, Мустафа. "В 2002 нас уже затопило, повредило дом, и его восстанавливали. В этот раз то же самое, что и тогда - канал переполнился. Власти и администрация не были готовы, канал не чистили, и вода пошла к нам во двор и в огород, все затопило", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Троицкой Адам сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что решил покинуть свой дом вместе с семьей. "Я живу рядом с рекой, огород примыкает к берегу, почти весь затопило. Боюсь, что вода поднимется еще и попадет в дом - страшно за детей, поэтому временно мы поживем в другом месте", - пояснил он.

В Сунженском районе подтоплены десятки домов в Нестеровском и предгорных селах Галашки и Алхасты, со ссылкой на районную администрацию информировало сегодня интернет-издание "Ингушетия".

По словам представителя МЧС, что под угрозой подтопления оказались и частные домовладения, расположенные в райцентре Сунжа. Местные власти организовали откачку воды из подтопленных подвалов. "Информирование население о складывающейся обстановке будет проводиться с периодичностью в полтора-два часа", - заверил он. По данным МЧС, подъем воды в Сунже продолжится до конца дня 8 мая.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Карабулаке и Сунже идет умеренный дождь, который в ночь на 8 мая перейдет в сильный. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Жителям города Сунжи, живущим близко к реке, необходимо подготовить теплую одежду, документы, запас воды и продуктов в связи с возможной угрозой подтопления, говорится в сегодняшней публикации на странице школы №1 в Сунже.

Публикация сопровождается видео мутного речного потока, который с шумом проносится между деревьев.

На sms-сервис "Кавказского узла" сегодня также пришло сообщение о повышении уровня воды в Сунже. "В социальных сетях распространено объявление для жителей города Сунжи и с.п. Троицкое. Уровень воды в реке Сунжа стремительно повышается. Для жителей некоторых улиц возможна угроза подтопления", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В Сунже из-за опасности подтопления перекрыт проезд по автомобильному мосту на улице Бояджиева, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии. Как отметил работник муниципальный администрации, уровень воды в реке Сунжа к 16.30 мск превысил критическую отметку. Горожанам запретили приближаться к набережной.

Обильные осадки привели к затоплению подвалов станции скорой помощи в Сунже, но спасатели уже откачали ее, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в республиканской аварийно-спасательной службе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Карабулаке и Сунже идет умеренный дождь, который в ночь на 8 мая перейдет в сильный. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.