Власти эвакуируют жителей Карабулака из-за паводка

07 мая 2020, 17:17

Подтопление горозит жителям 116 домов в Карабулаке, сообщили власти и начали эвакуацию.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая сильные дожди и град привели к подтоплению частных домов и гибели посевов в селении Верхние Ачалуки Малгобекского района.

Сегодняшним решением муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Карабулаке в связи с обильными дождями и паводком объявлен режим повышенной готовности. По данным местных властей, существует угроза повышения уровня воды в Сунже и затопления низменных и прибрежных территорий города. "Существует угроза затопления 116 домов, расположенных на четырёх улицах (Заречная, Балкоева, Больничная, Дзаурова), с населением 618 человек, а также гибель имеющегося в подсобном хозяйстве скота", - сообщила пресс-служба муниципалитета.

Кроме того, могут быть размыты речные берега, повреждены опоры мостов и линий электропередачи, указано в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Карабулака.

В Карабулаке уже началась эвакуация жителей Заречной улицы. "Спасатели через громкоговорители призывают граждан временно покинуть домовладения, переместиться в более безопасное место", - сообщил сегодня представителя мэрии. По его словам, чиновники обходят домовладения, лично предупреждая местных жителей. Жителям еще трех улиц рекомендовано собрать документы и вещи первой необходимости, чтобы быть готовыми к эвакуации, информировал "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Карабулаке и Сунже идет умеренный дождь, который в ночь на 8 мая перейдет в сильный. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.