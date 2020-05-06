Ливни причинили ущерб жителям Малгобекского района

06 мая 2020, 16:41

Сильные дожди и град привели к подтоплению частных домов и гибели посевов в селении Верхние Ачалуки.

В селении Верхнии Ачалуки подтоплены подвалы 24 домов, сообщили в администрации Малгобекского района. "Из-за обильных осадков в холмистой местности между сельскими поселениями Верхние Ачалуки и Кантышево образовалось скопление большого количества воды, которая одномоментно сошла на улицы Ломоносова, Шерипова и Пушкина сельского поселения Верхние Ачалуки", - рассказал представитель местных властей. По его словам, подворовый обход подтопленных домовладений не выявил никаких разрушений.

Ущерб нанесен посевам в личных подсобных хозяйствах. Дороги на улицах, по которым прошел поток воды, в целом находится в рабочем состоянии. Власти заверили, что несколько отрезков дороги, занесенных илом, будут расчищены в ближайшие дни, передал сегодня "Интерфакс".

Вода из подтопленных подвалов практически выкачана, хозяева своими силами собирают ил во дворах и вывозят его, со ссылкой на районную администрацию передало сегодня интернет-издание "Ингушетия".

Вплоть до вечера 7 мая в Ингушетии объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканского управления МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня и в ночь на 7 мая в Малгобеке ожидается умеренный дождь. Днем 7 мая прогнозируются слаюые осадки, однако в ночь на 8 мая - сильные. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.