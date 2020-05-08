Жители Ингушетии сообщили о последствиях паводка

08 мая 2020, 16:43

Уровень воды в реке Сунже спал, угрозы подтопления домов больше нет, сообщили сегодня в МЧС Ингушетии. Паводок обошелся без жертв и разрушений.

Как информировал "Кавказский узел", 6 мая сильные дожди и град привели к подтоплению частных домов и гибели посевов в селении Верхние Ачалуки Малгобекского района. 7 мая из-за угрозы подтопления 116 домов в расположенном на реке Сунже Карабулаке началась эвакуация горожан. В Сунженском районе оказались подтоплены десятки домов, в городе Сунжа - станция скорой помощи. Жителям станицы Троицкой пришлось самим возводить дамбы на улицах, чтобы остановить паводок.

Из-за сильных дождей в сельском поселении Троицкое подтоплены несколько десятков домов, пострадали берегоукрепительные сооружения и водозабор на реке Сунже. В Малгобекском районе частично пострадали сельские дороги, потоками воды были повреждены посевы на полях, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МЧС Ингушетии Иса Котиев. Он подчеркнул, что жертв и разрушений в результате паводка нет.

Уровень воды в Сунже уже ниже критической отметки, опасности подтопления Карабулака и города Сунжа нет, отметил Иса Котиев. "Критическая отметка – трои метра, а утром 7 мая вода поднялась до отметки 3,2 метра. Были проведены необходимые работы по укреплению берегов Сунжи, оперативно подготовили эвакуацию людей из этой зоны. К 21.00 7 мая вода спала до отметки 2 метра. Опасность подтопления миновала", - рассказал пресс-секретарь МЧС Ингушетии.

Администрация Карабулака подготовила помещения для расселения эвакуированных, но они предпочли остаться у родственников, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель мэра Карабулак Азраил Джанхотов.

По его словам, когда 7 мая Сунжа вышла из берегов в районе улицы Балкоева, там удалось срочно соорудить насыпь. "Туда сразу же подогнали технику, привезли необходимый объем песчано-гравийной смеси, сделали двухметровую насыпь, увеличили береговую зону, чтобы вода, если она все-таки прорвет насыпь, не пошла в сторону домовладений", - рассказал Джанхотов.

Некоторые домовладения в Карабулаке все же подтопило, но не паводком, а проливными дождями, отметил Азраил Джанхотов. "Где-то подвал затопило, где-то потолок обвалился. Эти вопросы решаем в рабочем порядке", - добавил заместитель мэра.

Жительница станицы Троицкой Хава Берсанова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 7 мая ее дом был затоплен водами протекающей неподалеку реки Сунжи.

"Я начала готовить завтрак, чтобы накормить детей и бежать на работу, как в дом стала поступать вода. За какие-то десять минут в комнатах было воды на полметра, почти до подоконника. Мы ничего не успели поднять наверх - ни холодильник, ни стиральную машину. Вещи плавали по дому. Во дворе все мои куры утонули, сарай завалился, забор сломало. Потом вода стала спадать. Получилось так, что наш дом стоял на пути этого ливневого потока. Если бы сильнее был ливень, то наш сборно-щитовой дом смыло бы в Сунжу", - предположила Хава Берсанова.

Она считает, что дом не затопило бы, сделай работники ЖКХ канаву для отведения воды. "Сейчас я даже не знаю, что нам делать: холодильник не работает, а лето наступит - где хранить продукты? У меня же дети совсем маленькие: три и полтора года", - посетовала жительница Троицкой.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Карабулаке и Сунже идет слабый дождь, в ночь на 9 мая осадки не ожидаются. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.