Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел в зоне конфликта

21 июня 2020, 10:03

Позиции армии Азербайджана за сутки были обстреляны 25 раз, в том числе в селах на границе с Арменией, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня оборонное ведомство Азербайджана насчитало 24 обстрела за сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах насчитал 85 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 14 по 20 июня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Согласно подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции были обстреляны в селах Геяли и Заманлы в Гедабекском районе, следует из сообщения. Огонь велся с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечает военное ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 09.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".