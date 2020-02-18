Построение в армии Армении. Фото пресс-службы Минобороны Армении. http://www.mil.am

18 февраля 2020, 09:28

Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах

Позиции азербайджанской армии были обстреляны, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля Азербайджан сообщил об обстрелах трех приграничных сел, насчитав 23 нарушения режима прекращения огня.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Бала Джафарли Газахского района и в селe Мунджуглу Товузского района.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 09.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, которое, однако, не остановило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, указано в материале "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона", опубликованном на "Кавказском узле".

Материалы о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта".

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