Азербайджан сообщил об обстрелах трех приграничных сел

17 февраля 2020, 08:49

Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 23 раза за сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля Азербайджан заявил о 22 случаях нарушения режима прекращения огня.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции были обстреляны в селах Гызылгаджылы и на безымянных высотах в Газахском районе, в селах Агбулаг и Мунджуглу в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Обстрелы велись со стороны Армении и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения военного ведомства.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении не прокомментировали на своих сайтах данное заявление по состоянию на 08.30 мск сегодня .

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, которое, однако, не остановило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, указано в материале "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона", опубликованном на "Кавказском узле".

Материалы о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".