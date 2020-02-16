16 февраля 2020, 09:32

Азербайджан заявил о снайперских обстрелах на линии фронта

Позиции азербайджанских военных были обстреляны в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией 22 раза за сутки, сообщило министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля Азербайджан заявил о 24 случаях нарушения режима прекращения огня. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 120 обстрелах за неделю с 9 по 15 февраля.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции были обстреляны в селе Гызылгаджылы в Газахском районе, отмечает ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении. 

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении по состоянию на 9.10 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах данное заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, которое, однако, не остановило их противостояния говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, указано в материале "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона", опубликованном на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" также писал, что 15 февраля  Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего от выстрела противника на линии соприкосновения войск.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта".

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