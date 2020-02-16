Азербайджан заявил о снайперских обстрелах на линии фронта

16 февраля 2020, 09:32

Позиции азербайджанских военных были обстреляны в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией 22 раза за сутки, сообщило министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля Азербайджан заявил о 24 случаях нарушения режима прекращения огня. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 120 обстрелах за неделю с 9 по 15 февраля.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции были обстреляны в селе Гызылгаджылы в Газахском районе, отмечает ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.