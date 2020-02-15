Азербайджанский военный погиб в зоне конфликта

15 февраля 2020, 20:01

Военнослужащий азербайджанской армии погиб сегодня от выстрела противника на линии соприкосновения войск, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Азербайджан заявил о 24 случаях нарушения режима прекращения огня за сутки. Нагорный Карабах, в свою очередь, обвинил Азербайджан в 120 обстрелах за неделю.

"15 февраля подразделения Вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию. В результате выстрела, произведенного противником, погиб военнослужащий азербайджанской армии Алескеров Сеймур Эльдар оглы", - сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении по состоянию на 20.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, но противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".