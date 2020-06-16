Врачи в Ингушетии пожаловались на невыплаты по COVID-19

16 июня 2020, 10:00

Медработники Ингушетии разместили в интернете ролик, в котором обратились с жалобой к Владимиру Путину на отсутствие стимулирующих выплат по COVID-19. Пользователи соцсети потребовали от власти Ингушетии выплатить врачам деньги, а региональная прокуратура заявила о проведении проверки.

Публикация с видеозаписью обращения врачей Ингушетии к Владимиру Путину, было размещено, в частности, в Instagram-паблике vesti_ingughetii 15 июня. На 08.50 мск 16 июня эта запись набрала 2671 просмотр, комментаторы оставили под ней 20 сообщений.

На 16 июня в Ингушетии число заражений коронавирусом составило 2623, умерли 62 пациента. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ростовской области, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Медработники попросили у президента восстановления справедливости. "Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, медработники поликлиник Ингушетии, с первого дня пандемии COVID-19 были в эпицентре событий. Мы являемся первичным звеном, так как первичное обращение больных проходит через поликлинику. С самого первого дня карантина были созданы выездные бригады для забора биоматериала и лечения больных на дому. Просим оказать содействие в получении дополнительных стимулирующих выплат по Постановлению №484 от 12 апреля 2020 года. Просим справедливости", – сказано в обращении врачей.

От имени медработников на видео выступает одна женщина средних лет. На ней медицинская маска, халат, перчатки и шапочка. Врач зачитывает обращение с листка бумаги. Позади нее стоит группа людей, также одетая в средства индивидуальной защиты. Видео охватывает только около десяти собравшихся.

Пользователи соцсети раскритиковали власти Ингушетии

"Неужели наш глава до сих пор на самоизоляции и не видит, что творится в республике", – задался вопросом пользователь kavkaz.amin.

"Я лично тоже не восторге нашей медициной, но, как бы то ни было, мы обращаемся за первой помощью к ним. Отдайте людям деньги", – отметил пользователь amitaf_2019.

"Бедные врачи рискуют своим здоровьем, здоровьем домашних. Почему бы не заплатить им должное в это тяжелое время, побойтесь Аллаха. Министр здравоохранения почему молчит? Неужели она это не видит <…>", – задался вопросом пользователь ts_mm2

"Не понятно поведение Калиматова. <…> Может, пора проснутся и начать трезвыми глазами смотреть на ситуацию в республике", – написал aushev_1270.

Прокуратура Ингушетии начала проверку после жалоб врачей

После публикации в интернете ролика с обращением врачей к Владимиру Путину, прокуратура Ингушетии заявила и проведении проверки. "В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, а также предоставлению работникам учреждения предусмотренных законом социальных и иных гарантий в полном объеме", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 15 июня. Ход проверки взял на свой контроль прокурор Ингушетии, сказано в публикации.

На сайтах главы Ингушетии и Минздрава региона по состоянию на 10.00 мск комментариев относительно заявления врачей нет.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".