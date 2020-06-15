Уроженец Ингушетии и полицейские ранены при перестрелке в Москве

15 июня 2020, 19:34

Уроженец Ингушетии открыл стрельбу по полицейским в Москве и был ранен ответным огнем, сообщили источники в полиции. Стрелявшего проверяют на причастность к ИГ*.

По данным МВД, инцидент произошел сегодня на Ленинском проспекте в Москве. "Сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение Правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно из травматического оружия произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения", - проинформировало ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, полицейские открыли ответный огонь, ранив стрелявшего. "Полицейские и нападавший доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении на сайте МВД.

Ведомство не приводит данных о личности стрелявшего.

Стрельбу по полицейским открыл 25-летний уроженец Ингушетии, сообщил источник в главном управлении МВД по Москве. Информацию подтвердил другой источник в территориальном отделе полиции, пишет РБК.

"Стрельбу из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79-9Т открыл 25-летний уроженец Ингушетии", - сказал источник. По его словам, стрелявшего проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к организациям террористической и экстремистской направленности, в том числе и к "Исламскому государству"*. В местах, где он был зарегистрирован в Ингушетии и Москве, проводятся обыски.

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* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, которая признана террористической и запрещена в России судом.