Верующие Северного Кавказа готовы отложить хадж из-за пандемии

15 июня 2020, 21:32

Более трех тысяч жителей Дагестана оплатили путевки для поездки в Саудовскую Аравию, в случае отмены хаджа из-за пандемии им вернут деньги или забронируют туры на следующий год, пообещали в агентстве "Марва-тур". В Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии у верующих брали только заявки на хадж. Опрошенные «Кавказским узлом» жители республик заявили, что готовы к отмене запланированных поездок.

Как писал "Кавказский узел", паломнические туры в Саудовскую Аравию в этом году оказались под угрозой отмены из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, на Северном Кавказе начался прием заявок от желающих совершить хадж. Спрос на путевки от паломников из Северного Кавказа снизился, причем не только из-за инфекции, но и из-за падения курса рубля, констатировали туроператоры. В ближайшие дни решится, смогут ли паломники попасть в Мекку в этом году, сообщили сегодня в Хадж-миссии России и в офисе уполномоченного по хаджу при российском правительстве. Официального решения пока нет, подтвердили в Духовном управлении мусульман России.

Сегодня на sms-сервис "Кавказского узла" пришло сообщение об отмене паломничества в Мекку. "Власти Саудовской Аравии отменили Хадж в этом году", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Турагентство в Дагестане пообещало вернуть деньги заплатившим за хадж-тур

В Дагестане продажи хадж-туров в Саудовскую Аравию продолжаются в обычном режиме, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" гендиректор официального оператора хаджа в Дагестане "Марва-тур" Булат Курбанов.

«Продажа туров идет в штатном режиме. Нет официальной информации об отмене хаджа, поэтому продажи продолжаются. Мы принимаем заявки, готовимся, работаем. Люди обращаются к нам, покупают путевки в надежде, что хадж состоится. В конце марта было продано около трех тысяч путевок. С тех пор продано около 500 дополнительных туров», - рассказал Булат Курбанов.

По словам Курбанова, если хадж будет отменен, то купившие туры паломники не потеряют свои средства. «Они либо получат обратно свои деньги, либо смогут забронировать тур на следующий год по квоте следующего года. То есть никто не потеряет свои деньги», - заверил он.

Гендиректор туркомпании добавил, что Саудовская Аравия пока не предоставляла никакой информации о новых условиях или предостережений в связи эпидемией.

«Пока не получали. Может еще отправят. Но пока никаких новых правил по приему паломников, организации туров от Саудовской Аравии нет. Есть много разговоров и слухов, но официальных сообщений нет. Возможно, квоты будут сокращены, если хадж не отменят. Но и в этом случае мы будем отталкиваться от тех условий, которые выдвинет Саудовская Аравия. Если будут ограничения по возрасту или состоянию здоровья, то паломников мы будем отбирать по этим критериям», - пояснил Булат Курбанов.

Власти Саудовской Аравии в течение недели собираются принять решение, отменять ли хадж в этом году, со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства хаджа и умры Саудовской Аравии сообщило 12 июня международное издание Financial Times (перевод "Кавказского узла"). Помимо варианта полной отмены хаджа рассматривается возможность разрешить его для небольшого числа паломников, при условии соблюдения строгих мер предосторожности. Хадж в Мекку не отменялся ни разу со времени основания королевства в 1932 году. Вопрос об этом был поднят после того, как число зараженных коронавирусом в стране перевалило за 100 тысяч, отмечается в публикации.

В Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии хадж-туры не продавались

В Кабардино-Балкарии хадж-туры не продавались, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель хаджа из Кабардино-Балкарии Хызыр Мисиров.

«Мы решили не возобновлять продажу туров из-за того, что ситуация продолжает оставаться сложной. Мы тогда не знали, что будет через несколько месяцев, поэтому решили не начинать продажу туров. А сейчас мы не знаем, какое будет принято решение по отмене хаджа. В любом случае пандемия изменила все планы», - отметил Хызыр Мисиров.

По его словам, за все время к ним за покупкой туров обратилось всего несколько человек. «Люди понимают сложность ситуации, знают, что границы закрыты, поэтому практически не обращаются, чтобы купить туры. За все время турами интересовались и хотели купить два-три жителя», - добавил Мисиров.

Муфтият Кабардино-Балкарии на сегодня, 15 июня, не располагает информацией о том, состоится ли в этом году паломничество к святым местам Мекки и Медины, в связи с ситуацией с коронавирусом.

«На данный момент я не могу прокомментировать возможность совершения в этом году верующими хаджа, поскольку решение об открытии своих границ должна принять Саудовская Аравия. А мы пока не проинформированы об этом», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» заместитель муфтия КБР Алим Сижажев.

Отсутствие на сегодняшний день ясности в вопросе проведения хаджа подтвердил также руководитель благотворительного фонда «Мир» Назир Ахматов. Этот фонд является одним из организаторов хаджа в Кабардино-Балкарии

«Саудовская Аравия должна принять решение на этой неделе и проинформировать нас», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Ахматов также сообщил, что желающие совершить хадж есть, и они обращаются в фонд. Это как жители республики, так и соседних регионов. «Мы их записываем, но у меня большие опасения за этих людей. Я думаю, они до конца не осознают, что происходит в мире и в нашем регионе… Путевок мы не продаем, просто записываем желающих отправиться в паломничество. Если Саудовская Аравия откроет границы, тогда они и оплатят поездку», - рассказал Назир Ахматов.

Он отметил, что, несмотря на то, что совершение хаджа - богоугодное дело и является обязанностью каждого мусульманина, особенно для тех, кто ее ранее не исполнил, вместе с тем хадж может стать причиной вспышки болезни во всех уголках мира, или же из всех уголков мира ее привнесут в святыню. По этой причине, по мнению Ахматова, Министерство по хаджу Саудовской Аравии вместе с высшим руководством страны сами в раздумьях и медлят с принятием решения.

«Соблюдение социальной дистанции во время хаджа будет невозможным, и достаточно будет одного зараженного, чтобы заболели сотни человек»,- подчеркнул Ахматов. «Я склоняюсь к тому, чтобы все мировое мусульманское сообщество в этом году воздержалось от хаджа для сохранения многих жизней. Кроме этого, хадж в таких условиях будет иметь дурной резонанс в медийном пространстве», - добавил он.

Муфтий Северной Осетии Хаджимурад Гацалов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в республике не продано ни одного тура.

«Изначально туры не продавались. Все знали, что ситуация сложная и нет смысла продавать туры. А вчера, по моей информации, саудиты приняли решение об отмене хаджа в этом году. Поэтому правильно сделали, что не начали продажу туров. Сейчас люди столкнулись бы с проблемами», - рассказал он.

Заместитель муфтия республики Ибрагим Дзагуров сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что подготовка к хаджу в регионе идет на уровне сбора заявок.

«Несколько дней назад прошла информация, что хаджа в этом году не будет. Однако эта информация официально не подтверждена. Более того, сегодня мы связывались с посольством Саудовской Аравии, где нам также не смогли подтвердить эту информацию. У них нет запрета на прием документов, все в подвешенном состоянии», - пояснил он.

По словам Дзагурова, квота ДУМ РСО-Алания составляет 100 человек. «32 человека уже подали заявки, но мы не принимаем пока у них документы и денежные средства. Все на этапе приема заявок. Возрастных ограничений тоже нет официально, однако со своей стороны мы советует пожилым людям не ехать, тем более тем, кто собирается второй или третий раз, лучше воздержаться», - рассказал заместитель муфтия.

Квота паломников для хаджа из России в текущем году увеличена на постоянной основе до 25 тысяч человек, что на 4500 человек больше, чем в предыдущем году. По словам первого заместителя главы хадж-миссии России Хизбулы Асуева, с 1998 года квота составляла 20 500 человек и исчислялась из расчета: тысяча паломников на миллион мусульман, постоянно проживающих в стране. Каждый год квота увеличивалась на несколько тысяч.

Он пояснил, что начало хаджа в этом году выпадает на 28-29 июля. «Мы давно работаем с турфирмой «Кавказ» из Дагестана. У них самые оптимальные цена-качество для нас. Есть два вида путевок - комбинированный маршрут из Махачкалы до Эмиратов, а оттуда на автобусах стоимостью 2800$, и прямой авиарейс из Махачкалы, Грозного или Минвод стоимостью 3200$», - рассказал Ибрагим Дзагуров.

В Ингушетии путевки в хадж также не продавались, местные жители лишь бронировали туры, сообщили в туристическом агентстве «Магас Тур».

«Мы ждем информацию о хадже в этом году от Саудовской Аравии. Нам обещали дать информацию к середине июня. Сейчас люди могут забронировать туры и ждать решения по хаджу. Вероятность того, что хадж отменят, мы оцениваем на 20 процентов. На 80 процентов туры состоятся, но предполагается, что Саудовская Аравия сократит квоты и введет некоторые ограничения. Если же туры все-таки отменят, то мы просто отменим бронь, люди ничего не потеряют», - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в «Магас Туре».

Забронировавших туры ингушей очень мало. «Пандемия коронавируса напугала людей. Очень мало тех, кто уже забронировал туры. Меньше 10 человек. Многие ждут официальной информации о том, будет хадж или нет. Потом только начнут покупать, если разрешат», - отметили в турагентстве.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра. В начале марта власти Саудовской Аравии ввели ограничения для паломников, прибывающих на умру, и закрыли на санитарную обработку мечеть аль-Харам в Мекке.

Жители Северного Кавказа готовы к отмене запланированных поездок в хадж

Житель Махачкалы Рамис рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что ожидает результатов переговоров регионального туроператора «Марва-тур». Представители турагентства обещали дать ответ после 20 июня. Махачкалинец надеется, что Саудовская Аравия не закроет границы и разрешит мусульманам со всего мира совершить паломничество.

«Мне сказали, что до 20 июня дадут ответ, будет ли хадж или нет»,- рассказал Рамис.

Он отметил, что собирался отправиться в Мекку впервые. На данный момент Рамис не забрал заплаченные деньги, так как надеется совершить паломничество к святым местам. Мужчина осознает опасность заражения коронавирусом, но полагается на Аллаха. «На все воля Аллаха. Если дорога будет открыта, то я поехал бы. Все, что я мог сделать для того, чтобы совершить хадж, я сделал»,- пояснил Рамис.

Со слов мужчины, в случае, если в этом году у него не получится совершить паломничество в Мекку, он не намерен забирать оплату за поездку и планирует поехать через того же оператора уже в следующем году. «[Туроператор] сказал, что перекинет [оплату] на следующий год»,- пояснил Рамис.

Житель Махачкалы Халид также планировал поехать в хадж и сдал предварительно документы. Однако после усиления темпов распространения коронавируса и ухудшения ситуации как в самой Саудовской Аравии, так и по всему миру, он думает отменить запланированную поездку.

«Я сдал [определенные] документы и внес [определенную] часть денег, а потом забрал часть из этих денег и оставил другую, [чтобы поехать] в случае чего»,- рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Халид. Мужчина считает, что поездка в хадж с большой долей вероятности в этом году будет отменена.

Жительница поселка Хасанья, что в пригороде Нальчика, Мадина Шабатукова, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что намеревалась в этом году поехать в хадж.

«Пандемия коронавируса изменила мои планы. Во-первых, я осталась без работы, денег на хадж собрать не удалось, во-вторых, считаю опасным для себя поездку в хадж. Первый заболевший коронавирусом в Кабардино-Балкарии человек как раз вернулся из Саудовской Аравии», - отметила женщина.

Напомним, 21 марта власти Кабардино-Балкарии объявили о первых двух случаях заражения коронавирусом. В Духовном управлении мусульман республики подтвердили, что один из этих инфицированных – верующий. 24 марта стало известно, что тест на коронавирус дал положительный результат у трех жителей Чечни, прилетевших из Турции. Один из них, вернувшись из Мекки, не соблюдал карантин и устраивал молитвенные собрания, заявил Рамзан Кадыров.

Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах юга России и в странах Южного Кавказа, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.

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