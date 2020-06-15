Организаторы хаджа готовятся к отмене паломничества из-за пандемии

15 июня 2020, 14:18

В ближайшие дни решится, смогут ли паломники попасть в Мекку в этом году, сообщили сегодня в Хадж-миссии России и в офисе уполномоченного по хаджу при российском правительстве. Официального решения пока нет, подтвердили в Духовном управлении мусульман России.

Как сообщал "Кавказский узел", паломнические туры в Саудовскую Аравию в этом году оказались под угрозой отмены из-за пандемии коронавируса. Тем не менее на Северном Кавказе начался прием заявок от желающих совершить хадж. Спрос на путевки от паломников из Северного Кавказа снизился, причем не только из-за инфекции, но и из-за падения курса рубля, констатировали туроператоры.

Сегодня на sms-сервис "Кавказского узла" пришло сообщение об отмене паломничества в Мекку. "Власти Саудовской Аравии отменили Хадж в этом году", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Официального решения об отмене хаджа еще нет, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в Духовном управлении мусульман России. "Состояние пока подвешенное", - пояснил представитель ДУМ.

Вопрос отмены хаджа обсуждается, но решение еще не принято, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в Хадж-миссии России. "Решение может быть принято на этой неделе", - сообщил представитель Хадж-миссии. По его словам, данных о числе путевок, проданных жителям Северного Кавказа, нет.

В офисе уполномоченного по хаджу при правительстве России Ильяса Умаханова подтвердили, что решение ожидается до 22 июня. "На данный момент ничего не решено. Идут обсуждения, чтобы понять, отменять хадж или нет. Скорее всего, решение будет принято на этой неделе. Будет издана специальная фетва (решение духовенства. - Прим. "Кавказского узла"), посвященная этой ситуации", - сказали в корреспонденту "Кавказского узла" в офисе Умаханова.

Власти Саудовской Аравии в течение недели собираются принять решение, отменять ли хадж в этом году, со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства хаджа и умры Саудовской Аравии сообщило 12 июня международное издание Financial Times (перевод "Кавказского узла"). Помимо варианта полной отмены хаджа рассматривается возможность разрешить его для небольшого числа паломников, при условии соблюдения строгих мер предосторожности.

Хадж в Мекку не отменялся ни разу со времени основания королевства в 1932 году. Вопрос об этом был поднят после того, как число зараженных коронавирусом в стране перевалило за 100 тысяч, отмечается в публикации.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра. В начале марта власти Саудовской Аравии ввели ограничения для паломников, прибывающих на умру, и закрыли на санитарную обработку мечеть аль-Харам в Мекке.

Напомним, что в конце марта глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал чеченца, совершившего малый хадж (умру) в Мекку. По его словам, этот человек, "приехав с умры, не оставшись в карантине, устроил чтение мавлидов, зикры, собирал людей, здоровался с людьми". При этом Кадыров заявил, что "человека, который сам себе создает и создавшего эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить".

Из-за распространения коронавируса во всех регионах СКФО были закрыты мечети. 29 мая Духовное управление мусульман России предложило возобновить коллективные молитвы в мечетях, прекращенные из-за коронавируса. Муфтияты Чечни и Ингушетии сделали это с 12 июня, но духовенство Кабардино-Балкарии решило не делать этого до улучшения эпидемиологической ситуации. В ДУМ Кабардино-Балкарии объяснили это сложностью дезинфекции мечетей и соблюдения предписанных Роспотребнадзором норм. С просьбой отложить открытие мечетей выступил и главный санитарный врач республики.

О других мерах противодействия инфекции в регионе говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". "Кавказский узел" также шесть раз в сутки обновляет на главной странице карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа.

Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".