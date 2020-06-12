Участники схода в Экажево вызвали баталхаджинцев на шариатский суд

12 июня 2020, 12:33

Сход в селе Экажево Назрановского района Ингушетии, прошедший после ряда вооруженных инцидентов, выразил недовольство деятельностью влиятельного братства Батал-хаджи и пригрозил его членам "жестким" ответом в случае неявки на шариатский суд, сообщили Telegram-каналы.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 марта в селе Экажево произошла перестрелка. Один человек погиб, еще одного похитили. При попытке пресечь конфликт пострадали двое полицейских, их госпитализировали. Источник в правоохранительных органах Ингушетии назвал инцидент межтейповым конфликтом с участием баталхаджинцев. Вечером 8 июня сотрудники полиции и Центра противодействия экстремизму вмешались в очередной конфликт со стрельбой в Экажево. Были задержаны трое жителей села, вооруженные автоматом и пистолетом. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанные являются близкими родственниками одного из активных участников мартовской перестрелки.

Баталхаджинцами, или белхароевцами, называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

11 июня в Экажево состоялась встреча представителей двух тейпов. "Тейп Хамхой и яхь йол Г1алг1ай Къонахий <...> встретились в Экажево у Хамхоевых, чтобы обсудить последние события вокруг инцидента с <...> баталхаджинцами, когда на перекрестке Экажево - Али-Юрт чуть не пролилась кровь", - сообщил в тот же день Telegram-канал Mans.421official.

Речь идет об инциденте 8 июня, когда были задержаны три жителя Экажево, следует из публикации на Telegram-канал "Главком РИ" от 11 июня. Встречу в Экажево Telegram-канал обозначил как "сход представителей тейпа Хамхоевых" с участием представителей других фамилий. На собрании обсуждались проблемы, связанные с торговлей наркотиками и оружием, убийствами. "По итогам схода было принято решение пригласить баталхаджинцев на шариат, а в случае продолжения их провокационной деятельности ответить жестким образом. Также собравшиеся подчеркнули то обстоятельство, что их деятельность вышла за частные рамки, и вредит всему обществу и республике", - говорится в публикации от 11 июня.

По данным Telegram-канала, в ночь на 11 июня в Экажево произошел еще один вооруженный инцидент, связанный с баталхаджинцами. "Была проведена демонстрация силы - у домов нескольких сотрудников полиции неустановленные лица открыли стрельбу, после чего спешно скрылись. Вероятно, в качестве ответной меры правоохранители провели обыски в Яндаре и задержали двух членов объединенной преступной группировки", - сообщается в сегодняшней публикации Telegram-канала "Главком РИ".

Автор этого сообщения полагает, что баталхаджинцы "начали войну против регионального Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Республики Ингушетия". "Часть членов многочисленного клана Белхороевых и их ближайшего окружения в целях безопасности выехали и скрываются в Азербайджане, Турции и в соседней Чеченской Республике", - утверждает он.

Напомним, что 2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. После этого были арестованы 12 подозреваемых. Источники предположили, что убийство Эльджаркиева является результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами. Следком пришел к выводу, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, но не подтвердил версии о кровной мести и религиозной подоплеке убийства.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации, распространенной анонимными Telegram-каналами. На сайте МВД Ингушетии к 12.33 мск 12 июня не появилось сообщений о вооруженном инциденте в ночь на 11 июня в Экажево.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.