Дагестанские журналисты исключили отставку Шихсаидова

05 июня 2020, 03:23

Власти не допустят, чтобы спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов, попросивший ускорить голосование за поправки в Конституцию, лишился своей должности из-за недовольства избирателей, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Жители Дагестана не хотят поправок в Конституцию и не придут на участки, заявили представители общественных организаций.

Как писал "Кавказский узел", спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов вместе с главой республики Владимиром Васильевым и муфтием Ахмадом Абдулаевым участвовал в 18 мая в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждение было посвящено острой ситуации с коронавирусом в республике, однако Шихсаидов также от имени местных жителей попросил, чтобы поправки в Конституцию не затягивались. После этого жители Дагестана потребовали отправить Шихсаидова в отставку.Требование отставки Шихсаидова вызывало скепсис в парламенте Дагестана.

Петиция "За отставку председателя Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидова" была опубликована на сайте change.org 19 мая. По данным на 03.00 мск 5 июня она набрала 15 315 подписей. Сообщение о создании петиции поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 23 мая. "Создана петиция с просьбой уволить с государственной службы Шихсаидова Хизри Исаевича за некомпетентность", - написал автор сообщения.

Подковерная борьба всегда присутствует в политике, сказал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов. Журналист не считает, что у Шихсаидова имеются особые недоброжелатели, в связи с тем, что он как политический деятель «достаточно опытный и неконфликтный». «Инициатива отставки спровоцирована его выступлением перед Путиным, которое не понравилось людям. Думаю, что инициатива с петицией об отставке исходила «снизу», - считает он.

Сагитов читает, что жители республики не хотят изменений в Конституцию. "Можно провести любой опрос, и мы увидим, что 70-80 процентов людей не хотят внесения поправок в Конституцию. Власть должна руководствоваться общественным мнением», - сказал журналист.

Федеральные власти не позволят, что бы под давлением митингов решались политические вопросы, "так как власти боятся прецедентов", считает Сагитов. "В Дагестане также нет практики, чтобы под давлением протестных акций кого-нибудь сняли с работы", - отметил он.

Требование об отставке Шихсаидова "можно считать инициативой рассерженных жителей Дагестана", - считает заместитель главного редактора газеты «Черновик» Магомед Магомедов. Он предположил, что затем к этому процессу подключились либо политические противники Шихсаидова, "либо те, кто хотели бы его аккуратно отодвинуть в сторону".

Магомедов читает, что у Шихсаидова явных недоброжелателей нет. «С учетом возраста и статуса Шихсаидов, занимая должность спикера парламента, является знаковой фигурой. Несмотря на то, что за пост председателя республиканского парламента голосуют депутаты, должность согласуется с главой региона и администрацией президента России. Кроме того, по традиции спикер является секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», поэтому по партийной линии тоже происходит согласование», - сказал он. Мирные митинги и акции в республике ранее не приводили к лишению должности чиновников, сказал Магомедов.

Сказать однозначно, что инициатива создания петиции возникла полностью «снизу», нельзя, считает автор Telegram-канала «Спросите у Расула» Расул Асад. «Конечно, заявление Шихсаидова вызвало недовольство людей, тем не менее, сейчас в преддверии выборов, конкурентов у спикера хватает. Возможно, кто-то умело направил недовольство народа в более эффективное русло. Но так как депутат - выборная должность, Шихсаидова в отставку не отправят. Поэтому люди немного выпустят пар и разойдутся», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В единый день голосования 13 сентября в Дагестане предполагается проведение 599 избирательных кампаний, общее количество замещаемых мандатов составит 6061, сообщало 23 февраля в сообщении на сайте дагестанского отделения партии "Единая Россия".

Председатель координационного совета некоммерческих организаций Дагестана Шамиль Хадулаев считает, что петиция ничего не даст, так как депутат Шихсаидов избран на выборах и, соответственно, будет занимать эту должность до окончания срока. Депутаты парламента не учитывают инициативы некоммерческих организаций, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". В Дагестане люди, по наблюдениям общественных организаций, не интересуются поправками в Конституцию, и на голосование, в большинстве своем, не пойдут, считает Хадулаев.

Отставка Шихсаидова необходима, уверен член народного штаба против распространения пандемии коронавируса Муслим Гасангусейнов. В феврале 2018 года, будучи руководителем местного отделения "Партии ветеранов России", на встрече главы Дагестана с лидерами партий "я высказал недоверие спикеру Шихсаидову и предложил распустить Народное собрание", рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". По словам Гасангусейнова, граждане не пойдут на участки для голосования. «Я сам приду на участок и посмотрю, реально приходят люди или нет», - сказал он.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля.

Политолог Деньга Халидов, возглавляющий оргкомитет дагестанского отделения движения «За новый социализм», сказал корреспонденту «Кавказского узла», что личных претензий к Шихсаидову у него нет, он с ним в хороших отношениях. «У меня претензии к его выступлению. В это период люди меньше всего думают о поправках в Конституцию. Он не должен был это говорить, а должен был учесть общественные настроения в Дагестане», - отметил политолог.

Он также считает, что "парламент должен быть весь распущен". "По закону это прерогатива главы республики... Нужен роспуск парламента и досрочные выборы", - сказал Халидов. «Людей на голосовании 1 июля не будет. Власти постараются, чтобы на участки пришли муниципальные и государственные служащие», - сказал он.

Халидов также отметил. что люди перестали верить властям. "Люди научены горьким опытом. Медоборудование и медикаменты от федеральных властей в окончание разгара пандемии это не то, что нужно народу", - сказал политолог.

К 4 июня общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Дагестане достигло 5463, число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 287 человек. Дагестан лидирует в СКФО и по количеству смертельных случаев, и по общему числу заражений, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Наряду со смертями от коронавируса в Дагестане от внебольничной пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерло 820 человек, приводятся 22 мая данные представителя федерального медицинского центра Ирины Трагиры на официальном сайте мэрии Дербента. Число смертей от коронавируса на ту же дату, по статистике Роспотребнадзора, составляло 65. Многим пациентам в Дагестане ставится диагноз "внебольничная пневмония", так как не у всех больных берут анализы, а Роспотребнадзор долго подтверждает результаты тестов, указала Трагира. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди умерли от коронавируса, указано в справке"Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Люди оказались без внимания федеральных властей тогда, когда помощь была особенно необходима, пожаловались жители Дагестана в документальном фильме "Почему Дагестан стал горячей точкой на карте эпидемии" Александра Пивоварова, размещенном 29 мая на его Youtube-канале "Редакция". по данным на 3.00 мск 5 июня видео набрало 2 569 218 просмотров, 135 тысяч пользователей поставили отметку "нравится". "Почему именно Дагестан так обделен, не помогают им?... Почему своим гражданам не помогают?" - задалась вопросом жительница Махачкалы Аза.