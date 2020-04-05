Минтруда предложило временно трудоустроить дагестанских безработных

05 апреля 2020, 10:47

Предприятия в Дагестане предупредили об увольнении более 2,7 тысячи сотрудников предприятий на фоне ограничений на работу из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил Минтруда республики, предложив местным жителям устроиться на временную работу. Пользователи соцсети раскритиковали предложение ведомства.

Как писал "Кавказский узел", с 28 марта в Дагестане были закрыты точки розничных продаж, за исключением продовольственных магазинов и аптек, не работают салоны красоты, торговые центры, бассейны, бани, рынки, кафе и рестораны. Глава Дагестана подписал указ о мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавируса. Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители республики, занимающиеся оказанием услуг, рассказали, что не рассчитывают на помощь властей, но после объявления режима самоизоляции отказались от работы. Сотрудница закрывшегося частного медцентра пожаловалась на отсутствие помощи потерявшим работу из-за карантина.

Первый в Дагестане случай заражения коронавирусом был зафиксирован 27 марта. Ко 2 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в республике достигло 25, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

"По состоянию на 1 апреля 83 предприятия Дагестана уже заявили о предстоящих увольнениях более 2,7 тыс. работников", - сообщило 4 апреля на своем сайте Минтруда Дагестана. При этом ведомство указало, что под риском увольнения находится более 1,9 тысячи работников, среди которых сотрудники промышленных предприятий ОАО "Завод Дагдизель", ООО "ДагестанСтеклоТара", ОАО "Завод стекловолокна", ОАО "Каспийский завод точной механики".

"Ограничительные мероприятия, связанные с возможным распространением в стране коронавирусной инфекции, потенциально способны оказать определенное негативное влияние и на рынок труда", - признало ведомство.

Среди мер по борьбе с безработицей чиновники назвали временную занятость и общественные работы для сотрудников, находящихся под риском увольнения.

"Власти разрабатываются специальные меры, направленные на оздоровление рынка труда", - приводят сообщение министерства "Дагестанские известия" на официальной странице в Instagram, насчитывающей 1888 тысяч подписчиков. По данным на 10.00 мск сегодня под сообщением пользователи оставили 10 комментариев и 1859 отметок "нравится". Пользователи соцсети раскритиковали заявление ведомства, напомнив, что жителям обещали сохранить заработную плату за неделю вынужденного простоя во время эпидемии коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин перенес с 22 апреля на неопределенный срок голосование по поправкам в Конституцию и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, указав, что зарплата за этот период будет начислена. 2 апреля президент России распорядился продлить из-за коронавируса до 30 апреля нерабочие дни с сохранением зарплаты.

"Вот тебе и "с сохранением зарплаты", - посетовал пользователь соцсети Instagram askerovnurutdin.

"Одно говорят, а делают другое", - отметил ssssssseeeeddd.

"Спасибо вам... за безработицу в Дагестане", - rashad__kurbanov.

Пользователи также предположили, что вскоре увольнения коснутся и сотрудников госпредприятий. "На госработе мало кто останется", - считает kh.mingishieva.

Ведомство также указало, что 3 апреля было подписано первое дистанционное соглашение о трудоустройстве дагестанцев соместно с общественной организацией "Мобильные кадры России", которое предоставит возможность жителям республики принять участие в строительстве дорог. "Намечена совместная деятельность по привлечению граждан от 18 лет для строительства сети скоростных автомобильных дорог Московской области и других регионов России", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства в Instagram, насчитывающем 21, 3 тысячи подписчиков. По данным на 10.00 мск сегодня под сообщением пользователи оставили 10 комментариев и 232 отметки "нравится". При этом указывается, что заработная плата составит от 25 до 30 тысяч рублей и выше.

"Зарплата маленькая", - прокомментировал vetrov661.

"Условия нормальные, зарплата, думаю, не предел. По крайней мере, лучше, чем впустую тратить время", - не согласился с ним srcn_khasavyurt.

"Как в такой обстановке можно зарегистрироваться на бирже труда?" - поинтересовался zzz.582.

На сайтах ОАО "Завод Дагдизель", ООО "ДагестанСтеклоТара", ОАО "Завод стекловолокна", ОАО "Каспийский завод точной механики" информации о планируемых увольнениях сотрудников нет по состоянию на 10.00 мск сегодня.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина в различных странах содержится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".