Требование отставки Шихсаидова вызывает скепсис в парламенте Дагестана

02 июня 2020, 03:06

В парламенте Дагестана две трети депутатов от "Единой России", которые не проголосуют за отставку действующего председателя Хизри Шихсаидова, отметил политолог Эдуард Уразаев. Депутаты Народного собрания в большинстве зависят от председателя, против него никто не пойдет, заявил источник в республиканском парламенте.

Как сообщал "Кавказский узел", спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов вместе с главой республики Владимиром Васильевым и муфтием Ахмадом Абдулаевым участвовал в 18 мая в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждение было посвящено острой ситуации с коронавирусом в республике, но Шихсаидов высказался по вопросу поправок в Конституцию России от имени местных жителей. Шихсаидова отметил, что "люди просят", чтобы поправки в Конституцию "не затягивались", так как "люди ждут этого". После этого жители Дагестана потребовали отправить Шихсаидова в отставку.

Петиция "За отставку председателя Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидова" была опубликована на сайте change.org 19 мая. По данным на 03.00 мск сегодня, 2 июня, она набрала 15 252 подписи. Сообщение о создании петиции поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 23 мая. "Создана петиция с просьбой уволить с государственной службы Шихсаидова Хизри Исаевича за некомпетентность", - написал автор сообщения.

Согласно регламенту Народного собрания Дагестана, принятому в 1995 году, прекращение полномочий председателя парламента может быть осуществлено Народным собранием по просьбе самого спикера в случае его болезни или в связи с другими обстоятельствами, делающими невозможным выполнение возложенных на него обязанностей.

"Председатель Народного собрания может быть отозван Народным собранием. Решение об отзыве председателя принимается тайным голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов", - говорится в статье 8 регламента.

Депутаты партии "Единая Россия", имеющей 75% мандатов в Народном собрании республики, не станут жертвовать Хизри Шихсаидовым ради спасения авторитета, считает политолог Эдуард Уразаев.

"С одной стороны Шихсаидов допустил ошибку, недооценив степень напряженности в умонастроениях дагестанцев, недоумевавших от неполной статистики заболеваний и смертей и противоречивых ограничений на работу, общение и передвижение. С его опытом он мог выразиться поаккуратнее. Но сводить все проблемы к его персоне - несколько наивно и необъективно. Шихсаидов выступил в традиции сложившейся вертикали власти, когда нижестоящие начальники стараются продемонстрировать исполнительность и поддержку вышестоящему начальнику, за что сохраняют и укрепляют свои позиции. В данном случае Шихсаидов, будучи членом рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России, подыграл желанию Владимира Путина ускорить общенародное голосование по ней. И 1 июня президент России проводит совещание по определению даты голосования на начало июля. Получается, что Шихсаидов мыслит по государственному, а его оппоненты не понимают современной политики, часто сочетающей противоречивые смыслы", - заявил он 1 июня корреспонденту "Кавказского узла".

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля.

По мнению политолога, подобные действия представителей властей республик Северного Кавказа на встречах с Путиным наблюдались многократно и раньше, но такой реакции и, тем более требований отправить в отставку, припомнить трудно.

"Против нескольких тысяч голосов за отставку, можно напомнить, что только членов партии "Единая Россия" в Дагестане более 100 тысяч. Поэтому все недовольство и протест лучше выражать участием в голосовании на выборах, деятельности партий, митингах и других акциях протеста. И не по отдельному случаю, а на регулярной основе", - заявил политолог.

По мнению Уразаева, Шихсаидов, скорее всего, доработает до конца очередных выборов "с присвоением ему звания Почетного председателя Народного собрания Дагестана".

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".

У попыток отправить в отставку спикера парламента Хизри Шихсаидова на фоне его высказываний о поправках в Конституции России нет стратегического смысла, сказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в Народном собрании Дагестана.

"В Народном собрании Дагестана очень мало случайных людей. В парламенте есть полная зависимость от его руководителя. Есть, конечно, некоторые группы отдельных влиятельных в республике людей, но они пока сидят спокойно. По отдельности каждый в парламенте по-своему независим. Но с необходимостью аккумулировать власть Хизри Шихсаидовым это положение меняется, и против него никто не пойдет. Шихсаидов знает историю попадания в состав парламента почти каждого депутата", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Многие подписанты петиции за отставку Шихсаидова отметили, что он далек от проблем простых людей. "Человек очень далек от народа и его насущных проблем, угождает высокой власти", - считает Иса Алиев.

"Я лично не просил от моего имени выступать", - отметил Ахмед Курбанов.

"Быть далеко от народа в трудный для него момент, решая политические вопросы вместо социальных - непростительно для власти", - написала Альбина Омарова.

В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". У многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз "внебольничная пневмония", поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов, приводятся 22 мая пояснения представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры на сайте администрации Дербента. "Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек", - заявила она. Ирина Трагира и еще пять медиков 21 мая приехали в Дербент, чтобы помочь местным властям в организации борьбы с коронавирусом.

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