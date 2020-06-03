Перестрелка на улице во Владикавказе. Фото: https://region15.ru/vo-vladikavkaze-proizoshla-perestrelka-3/

03 июня 2020, 16:55

Перестрелка произошла на улице во Владикавказе

Молодые люди устроили во Владикавказе перестрелку с применением травматического оружия и скрылись, сообщила полиция.

Инцидент произошел сегодня на Владикавказской улице. По данным полиции, стрелявшие покинули место происшествия на черном BMW. Объявлен план "Перехват".

По словам очевидцев, конфликт произошел на бытовой почве, сообщило на своем сайте МВД Северной Осетии, не подтвердив и не опровергнув эту версию. О пострадавших в публикации ведомства ничего не говорится.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в середине марта жителей Владикавказа встревожили кадры перестрелки в центре города. Прохожие во Владикавказе рискуют стать случайными жертвами перестрелок, указали пользователи Instagram в комментариях в видео. Уличный конфликт произошел после ссоры нескольких мужчин, стрелявший задержан, отчитались в полиции.

Примечание:

"Второе резонансное убийство за три дня произошло в Ингушетии",  "КТО в Сунже стала третьей спецоперацией в Ингушетии с начала года", "Пять человек госпитализированы после конфликта со стрельбой в Сурхахи".

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