Место, где произошла стрельба. Скриншот публикации в Instagram-паблике "Владикавказ | Осетия" https://www.instagram.com/p/B9urYBFHEbQ/

15 марта 2020, 15:27

Стрельба в центре Владикавказа встревожила горожан

Прохожие во Владикавказе рискуют стать случайными жертвами перестрелок, сочли пользователи Instagram после просмотра ролика со стрельбой в центре города. Уличный конфликт произошел после ссоры нескольких мужчин, стрелявший задержан, сообщили в полиции.

Сообщение о стрельбе во Владикавказе размещено 14 марта в Instagram-паблике "Владикавказ | Осетия", насчитывающем 163 тысячи подписчиков. "Перестрелка в центре города, в 100 метрах от Верховного суда", - написал автор сообщения.

Публикация проиллюстрирована видео, сделанным очевидцами в темное время суток. На кадрах ролика видна городская улица и силуэты двух мужчин, слышны крики и три выстрела. За кадром несколько девушек взволнованно комментируют происходящее и испуганно вскрикивают, когда звучат выстрелы. "Он сюда бежит... Пожалуйста, вызовите... кто-нибудь", - говорит за кадром одна из девушек.

Видео набрало к 15.25 мск 15 марта 26,8 тысячи просмотров, под ним размещено 122 комментария. Авторы многих из них выразили обеспокоенность стрельбой на улице.

"Бедная девушка... Напугали как((( У всех оружие. Чуть что, сразу стреляют", - написала, в частности, marinaruslanovna. "В это время многие гуляют [по городу]", - указал пользователь evilkristi.

"Ну почему столько придурков? Кому-то скучно живется, а страдают нормальные люди", - написал usman_7767. "Что тут скажешь... На трезвую [голову] такого не бывает", - прокомментировал инцидент zultan_zuleiman. "Что происходит с республикой?" – задался вопросом iron_guriev.

Правоохранители "незамедлительно" отреагировали на сообщение о том, что на одной из улиц в центре Владикавказа слышны выстрелы, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Северной Осетии.

"Были проведены оперативно-разыскные мероприятия, опрошены все возможные свидетели. В короткие сроки полицейские установили участников инцидента. Был задержан и зачинщик, ранее судимый 33-летний горожанин. У мужчины изъят травматический пистолет", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным силовиков, перед стрельбой между молодыми людьми "произошла ссора на бытовой почве". "В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту применения оружия в республиканском МВД возбуждено уголовное дело", - сообщила пресс-служба министерства.

Примечание:

"Житель Владикавказа задержан после стрельбы по машине депутата", "Один человек ранен в результате стрельбы во Владикавказе", "Силовики отвергли связь обстрела поста полиции с КТО в Северной Осетии".

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