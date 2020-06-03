Пожилая женщина в маске на улице Еревана. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

03 июня 2020, 09:09

Минздрав Армении потребовал расследовать утечку данных о пациентах с COVID-19

Правоохранители должны выяснить, кто организовал публикацию в интернете персональных данных умерших пациентов с коронавирусом, заявил 2 июня Минздрав Армении.

По данным на 04.00 мск 3 июня в Армении зафиксировано 10 009 заражений коронавирусом, 158 человек скончались. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой приведены сведения о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Армении, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Личные данные умерших жителей Армении, у которых был подтвержден коронавирус, 2 июня были опубликованы в Facebook. Информация содержит имя и фамилию, адрес, дату рождения и смерти и название клиники, в которой проходил лечение пациент. Публикация представляет собой четыре скриншота базы данных, на которых указана информация о 132 зараженных COVID-19. "Кто будет в ответе за всех этих невинно погибших?" – сказано в подписи к записи на странице.

Минздрав Армении обратился в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто организовал утечку данных и с какой целью она была сделана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минздрава. "Вся эта информация находятся в одной базе данных. Опубликованный список незначительно отличается от базы данных Минздрава в плане очередности фамилий, но он полностью соответствует действительности", – отметил он.

Речь идет либо о хакерской атаке, либо о саботаже, считает член Комиссии по управлению интернетом Армении Самвел Мартиросян. "Оба варианта говорят о том, что личные данные граждан не защищены в должной степени, призываю депутатов создать комитет общественного контроля", – сказано в опубликованном 2 марта на странице Мартиросяна в Facebook сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

За утечку информации об умерших пациентах с коронавирусом должна нести ответственность комендатура, заявил глава оппозиционной парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян. "В интернете опубликованы данные людей, погибших от коронавируса, это нарушение закона о защите персональных данных. И это, конечно, моральный удар по родственникам погибших", – говорится в опубликованном 2 марта на странице Марукяна сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Партия "Просвещенная Армения" осуждает этот поступок и считает, что в утечке данных в первую очередь виновата комендатура, поскольку это является результатом ее попустительства", – отметил Марукян.

"Кавказский узел" не располагает комментариями комендатуры Армении относительно информации о публикации данных умерших пациентов с COVID-19.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Армении признали 8 из 13 умерших пациентов жертвами коронавируса", "Премьер-министр Армении заразился COVID-19", "Врачи поспорили о необходимости массовой иммунизации в Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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