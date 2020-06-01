Власти Армении признали 8 из 13 умерших пациентов жертвами коронавируса

01 июня 2020, 17:15

В Армении за сутки скончались 13 пациентов, инфицированных COVID-19. Восемь человек умерли от осложнений коронавирусной инфекции, пять - от других заболеваний, сообщил сегодня Минздрав Армении.

Как писал "Кавказский узел", на 31 мая в Армении общее количество случаев заражения коронавирусом возросло до 9282, умер 131 пациент.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Армении, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли восемь пациентов – женщины 69, 73 и 82 лет и мужчины 63, 65, 67 лет и двое 81-летних, сообщило сегодня министерство здравоохранения Армении на своей официальной странице Facebook. "У всех у них, за исключением 69-летней женщины, были хронические болезни. За прошедшие сутки зарегистрировано также пять смертей пациентов, которым диагностировали COVID-19, однако причиной их смерти стали иные болезни", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение ведомства.

С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 139 пациентов, еще 55 человек, инфицированных COVID-19, умерли по иным причинам. За сутки зарегистрировано 210 новых случаев заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 9492. Выздоровели 3402 пациентов, из них 16 – за прошедшие сутки, лечение проходят 5896 человек. Проведено 58 668 тестирований на коронавирус, говорится в сообщении Минздрава.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".