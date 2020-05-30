Врачи поспорили о необходимости массовой иммунизации в Армении

30 мая 2020, 14:13

Для того, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения Армении, следует ослабить карантин, чтобы выработать иммунизацию против COVID-19 у жителей, считает глава Минздрава Арарат Мкртчян. Иного пути, кроме массовой иммунизации, нет, соглашается врач-гастроэнтеролог Айк Манасян. Ослабление карантинных мер может привести к катастрофе, полагает, в свою очередь, преподаватель Ереванского медуниверситета Давид Мелик-Нубарян.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения на Южном Кавказе является лидером как по новым случаям заражения коронавирусом, так и по общему числу инфицированных. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что одной из ошибок властей в борьбе с эпидемией стал расчет на гражданскую ответственность населения. Система здравоохранения страны находится на грани кризиса и даст сбой в ближайшее время, считает вирусолог Оваким Закарян.

По данным на 29 мая в Армении зафиксировано 8676 заражений коронавирусом, 120 человек скончались. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой приведены сведения о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Армении, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Карантин оттягивает конец эпидемии, считает экс-глава Минздрава

Введение жестких карантинных мер препятствует выработке иммунитета против коронавируса у населения, что оттягивает конец эпидемии, считает экс-министр здравоохранения Армении Арарат Мкртчян. "Италия и Испания не ввели жесткие меры и теперь, пройдя пик заражений, постепенно возвращаются к нормальной жизни. Наблюдается спад числа заражений. У них образовалась общественная прослойка с иммунитетом, которая является защитным буфером. Число людей – переносчиков инфекции, снижается. Также будет у нас. Считается, что Германия победила вирус. Но там начинается вторая волна. Но на самом деле, это не вторая волна, это – локдаун. Из-за отсутствия общения инфекция не распространялась, из-за чего население становится более подверженным к заражению. Аналогичная ситуация в Южной Корее и Китае. Тотальное ограничение оттягивает выход из пандемии по всему миру. Единственное, что карантин позволил предохранить от шока систему здравоохранения", – сказал Мкртчян корреспонденту "Кавказского узла".

Он полагает, что в Армении эпидемия находимся на пике и дальше пойдет спад. "Мы вышли на плато. Бывают всплески заражений, но они еще будут. Зависит от того, как будут соблюдать нормы безопасности. Если будут какие-либо мероприятия, то через 10 дней будет всплеск. Сегодня мы пожинаем плоды спешного запуска открытых кафе и ресторанов 4 мая. Нужно было закрепить меры безопасности, как это сделали в случае с общественным транспортом, только потом разрешить их деятельность", – сказал бывший министр.

Критической переполненности медучреждений и реанимационных отделений больными коронавирусом в республике не будет, считает экс-министр. "Коллапса или аврала системы здравоохранения не будет. Сейчас в авральном режиме работают только те учреждения, в которых лечат больных с коронавирусной инфекцией. Резервы системы здравоохранения не мобилизованы, их могут подключать постепенно. Мощностей системы хватает, и дополнительное развертывание, в том числе реанимаций, которые есть во всех медучреждениях, дело нескольких дней", – уверен Мкртчян.

Разрешима и проблема с кадрами. "В стране много специалистов, которые не задействованы, есть ведомственные учреждения, в которых есть врачи-реаниматологи с большим опытом. Это и военные госпитали, специалистов которых можно временно привлечь к лечению пациентов с COVID-19", – пояснил Мкртчян.

Привлечение дополнительных ресурсов не скажется на качестве медпомощи. "В Армении порядка 11 тысяч врачей, что является серьезным показателем. Также высоко число врачей-ординаторов. Система может пострадать больше, если не задействовать экономику, так как могут возникнуть проблемы с финансированием и, как следствие, лечения, в частности, онкологических или сердечно-сосудистых больных", – заключил экс-министр.

"В течение недели система здравоохранения выйдет на предельный уровень загрузки, после чего начнет отказывать, врачи окажутся не в состоянии обслуживать выросший поток, а центры по здравоохранению начнут приоритизировать пациентов. При этом передача всего фонда больничных коек реанимации под больных коронавирусом приведет к взрыву заболеваемости уже внутри больниц и росту числа смертей", - написал Грант Микаелян 25 мая в своем блоге "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле". По его мнению, всему виной общее несоблюдение карантина, которое распространялось по мере роста несерьезного отношения к COVID-19. Как отмечает Грант Микаелян, до сих пор большинство жителей Армении крайне несерьезно относится к коронавирусу и "придерживается различных теорий заговора относительно вируса вместо того, чтобы понять, что этот вирус представляет угрозу". "Власти со своей стороны оказались не в состоянии и не проявили достаточной воли для того, чтобы заставить население соблюдать карантин", - указывает Микаелян. В своем посте в блоге он приводит различные аналитические выкладки и графики, в том числе с демонстрацией корреляции соблюдения карантина и интенсивности распространения коронавируса в Армении.

Систему здравоохранения Армении нужно оптимизировать, считает врач-гастроэнтеролог

Нужно идти путем массовой иммунизации, считает врач-гастроэнтеролог Айк Манасян. "Другого пути при инфекциях не бывает, тем более, если вирус распространился по миру. Либо вакцинацией, вопрос создания которой займет год-полтора, либо сейчас, переболев. Этот процесс [иммунизации] начался с 20 мая. И за 40 дней нам удастся справиться с эпидемией. Иммунизации 15% населения достаточно, чтобы победить вирус. Им и дальше будут болеть, но их число не будет представлять угрозу для системы здравоохранения", – отметил он.

К борьбе с COVID-19 нужно привлечь военных. "Например, сегодня большое число врачей скорой помощи совершает много бессмысленных вызовов. Едут по вызову мерить давление. Задействована вся бригада, тогда как человек может сам приехать. Эти вызовы можно оптимизировать, а помощь оказывать дистанционно по телефону. И существенную часть персонала перенаправить на лечение пациентов с коронавирусом", – сказал Манасян корреспонденту "Кавказского узла".

"При грамотном планировании проблем с лечением иных больных не возникнет. Неотложные операции будут проводить, а плановые, которые составляют львиную долю, надо отсрочить. Современная медицина позволяет большинство пациентов вести амбулаторно. Почему пациентов укладывают в больницы? Чтобы больницы существовали, решали свои финансовые проблемы. Это порочное явление было всегда. Всех, кто не нуждается в интенсивной терапии, можно лечить амбулаторно. Есть больницы, в которых отделения переделаны под люкс для одного пациента. Их все можно подключить к лечению COVID-19. Так что кризиса системы здравоохранения не будет", – подчеркнул Манасян.

Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян не исключил медицинскую сортировку при лечении больных COVID-19. "Медицинская сортировка проводится во время войны, когда на лечение принимают раненых с высоким шансом выживания и наоборот. Не исключено, что при сохранении темпов [заражения] мы в ближайшие дни пойдем на это. Тем не менее мы делаем все во избежание такого сценария, в частности, развертываем новые койки", – заявил Торосян 22 мая в ходе интерактивного обсуждения с представителями Общественного совета, транслировавшегося на официальной странице Совета в Facebook.

Идея массовой иммунизации может обернуться трагедией, считает ученый

Система здравоохранения Армении из-за эпидемии коронавируса действительно оказалась на грани кризиса, считает старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения Ереванского государственного медицинского университета Давид Мелик-Нубарян. "Если смотреть алгоритм распространения, то постепенное снятие ограничений привело к росту количества новых случаев. Сложно прогнозировать. На это влияет огромное количество факторов. Правительство не сидит сложа руки, и ситуация в определенный момент может измениться, и мы раньше выйдем к плато. А может и позже", – предположил Мелик-Нубарян.

Вопрос выработки коллективного иммунитета несколько шире, считает он. "Проблема намного шире. Пока неизвестно, насколько стойкий иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом и как долго он будет длиться. Месяц, два, год или пожизненно? Человечество знакомо с вирусом пять месяцев. Чтобы создался коллективный иммунитет, должно переболеть 70%. А для этого потребуется длительное время. За пару месяцев не переболеем. Растянется на десятки месяцев. И так как не знаем, насколько стойкий иммунитет, возможно, пока последние переболеют, те, кто переболел 10 месяцев назад, опять станут восприимчивы к вирусу. В этом причина, почему, например, Британия, не пошла по этому пути. Кроме того, в этом случае мы можем за это заплатить непосильную с человеческой точки зрения цену", – сказал Мелик-Нубарян корреспонденту "Кавказского узла".

При необходимости под лечение больных с COVID-19 можно перепрофилировать дополнительные больницы. "Нужны такая схема, при которой, условно говоря, три больницы в Ереване оставляем для обслуживания иных заболеваний, а остальные начинают работать на COVID-19. Нужно понять, как будут работать специализированные клиники, например, онкологическая больница или гематологический центр. Может, придется оставить как есть, а может, если позволяют условия, создать какие-то небольшие отделения для больных с коронавирусом. Но ситуации, при которой лечение других болезней будут стоять под вопросом, не должно возникнуть", – сказал преподаватель ЕГМУ.

При необходимости можно также увеличить ресурс реанимационных коек. "Реанимационная койка – это определенный набор оборудования. Конечно, увеличение, коечного фонда более затратное, чем простых больничных коек, но это возможно. Закуплены ИВЛ и мониторы, и при правильном подходе этот вопрос также решаем. Важно избежать кризиса. Удастся или нет, зависит от того, насколько качественно и быстро будут приняты меры", – подчеркнул он.

Существуют определенные проблемы с медперсоналом, но и для решения этой проблемы предприняты предварительные меры, добавил Мелик-Нубарян. "С медперсоналом везде есть проблемы. Если оборудование можно закупить или установить дополнительные койки, то нарастить [мощность] медперсонала быстро не получится. В частности, парламент принял специально закон, который позволяет привлечь к лечению коронавируса врачей других специальностей и ординаторов после кратковременного обучения. Так что, и тут определенная подушка безопасности есть. Думаю, Минздрав ведет в этом направлении работу, потому что сейчас важно предотвратить "выгорание" врачей и защитить их", – пояснил преподаватель ЕГМУ.

Первый случай заражения коронавирусом в Армении был зафиксирован 1 марта. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, который последний раз продлевался с 14 мая до 13 июня. При этом с 4 мая в стране разрешена деятельность почти всех отраслей экономики и торговли, сферы услуг, в том числе парикмахерских и салонов красоты, кафе и ресторанов на открытом воздухе. Отменили также обязательное заполнение бланка передвижения. С 18 мая разрешена работа общественного транспорта, спортзалов, работа ресторанов и кафе, расположенных в помещениях. При этом жителей обязали носить маски в общественных местах, сохранилось ограничение на присутствие на мероприятиях не более 20 человек, сообщается в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Армении".

Власти отчитались о спокойной обстановке по COVID-19

Минздрав Армении не испытывает трудностей в борьбе с эпидемией, заявили в пресс-службе ведомства. "Реанимационных коек нет в Ванадзорской и Гюмринской инфекционных больницах. На данный момент лимит реанимационных коек не исчерпан", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" глава отдела по связям с общественностью Минздрава Армении Лилит Бабаханян.

Медучреждения также обеспечены достаточным числом аппаратов ИВЛ и средствами защиты для врачей, а лаборатории, проводящие тестирование на COVID-19, не испытывают нехватки тест-систем. "Из свыше 200 аппаратов искусственной вентиляции легких по состоянию на 26 мая задействовано лишь 15", – добавила она.

Правительство и комендатура обсуждают разные сценарии, в зависимости от масштабов распространения эпидемии, в том числе и сценарий ввода жестких ограничений, заявила пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Мане Геворкян. "Ужесточение контроля выполнений указаний комендатуры, штрафные санкции, прежде всего, преследуют цель, повысить бдительность и ответственность как среди населения, так и у экономических субъектов. Чтобы владельцы, например, магазинов или салонов красоты, сами соблюдали требования комендатуры и требовали от посетителей соблюдать их", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В качестве наиболее нежелательного сценария рассматривается вероятность медицинской сортировки, когда ресурсы здравоохранительной системы не смогут справиться с числом больных COVID-19. "В любом случае сегодня увеличивается потенциал системы здравоохранения, чтобы при необходимости, обслуживать большее число больных. Наша основная цель - параллельно с увеличением ресурсов [системы здравоохранения], информировать население, повышать ответственность каждого, чтобы не было необходимости использования дополнительного потенциала системы здравоохранения", – подчеркнула пресс-секретарь.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".