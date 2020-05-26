Система здравоохранения Армении оказалась на грани кризиса из-за COVID-19

26 мая 2020, 19:41

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за обостряющуюся ситуацию с коронавирусом на население. Система здравоохранения страны даст сбой в ближайшее время, уверен вирусолог Оваким Закарян. Армении необходима международная помощь и ужесточение карантинных мер, считает политолог Грант Микаелян.

Как писал "Кавказский узел", Армения, уступающая Азербайджану и Грузии по численности населения, остается лидером среди стран Южного Кавказа, как по новым случаям заражения коронавирусом, так и по общему количеству, где, по состоянию на 25 мая, их было 7113 при 3145 выздоровевших. За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Армении умерли четыре пациента, общее число погибших от COVID-19 увеличилось до 91, еще 39 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли по иным причинам, сообщили сегодня в Национальном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении. Число зараженных за сутки увеличилось на 289 и составило 7402. За все время выздоровели 3220 пациентов, 75 из которых – за прошедшие сутки. Активных больных – 4052. Проведено 56 554 тестирования. В тяжелом состоянии находятся 250 заболевших, еще 48 – в крайне тяжелом, рассказали врачи.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой приведены сведения о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Армении, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Пашинян назвал ошибкой властей расчет на гражданскую ответственность населения

Ситуация с коронавирусом в Армении обостряется, одной из ошибок властей в борьбе с эпидемией стал расчет на гражданскую ответственность населения, заявил 25 мая премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook. По его словам, стратегия властей заключалась в том, чтобы воспользоваться карантином для извещения населения об угрозах коронавируса и увеличения мощностей системы здравоохранения, предоставить максимальные гарантии безопасности.

"Соблюдение норм безопасности исходит, прежде всего, из интересов каждого. Есть три правила, которые позволят снизить до нуля заражение – не прикасаться грязными руками к лицу и носить маски по возможности везде. Личная ответственность каждого из нас позволит преодолеть распространение вируса", – сказал Никол Пашинян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Пашинян напомнил, что разрешается ношение масок домашнего изготовления.

Нарушители указаний комендатуры будут привлечены к административному наказанию, добавил глава правительства. "Если нормы безопасности не будут соблюдаться, ввод новых ограничений неизбежен", – заключил Пашинян.

Первый случай заражения коронавирусом в Армении был зафиксирован 1 марта. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, который последний раз продлевался 14 мая до 13 июня. При этом с 4 мая в стране разрешена деятельность почти всех отраслей экономики и торговли, сферы услуг, в том числе парикмахерских и салонов красоты, кафе и ресторанов на открытом воздухе. Отменили также обязательное заполнение бланка передвижения. С 18 мая разрешена работа общественного транспорта, спортзалов, работа ресторанов и кафе, расположенных в помещениях. При этом жителей обязали носить маски в общественных местах, сохранилось ограничение на присутствие на мероприятиях не более 20 человек, сообщается в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Армении".

Власти не смогли правильно организовать карантинные меры, уверен вирусолог

Система здравоохранения в Армении даст сбой уже на этой неделе – с учетом темпов заражения, считает научный сотрудник Института молекулярной биологии Национальной академии наук Армении, вирусолог Оваким Закарян.

"Сегодня мы "пожинаем" следствия снятия ограничений 4 мая. На следующей неделе уже будем "пожинать" последствия снятия ограничений 18 мая. В разы возрастет число заражений. И понятно, что не всех новых пациентов будут госпитализировать", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Оваким Закарян.

Ранее министр здравоохранения Армении Арсен Торосян не исключил медицинскую сортировку при лечении больных COVID-19. "Медицинская сортировка проводится во время войны, когда на лечение принимают раненых с высоким шансом выживания и наоборот. Не исключено, что при сохранении темпов [заражения] мы в ближайшие дни пойдем на это. Тем не менее, мы делаем все во избежание такого сценария, в частности, развертываем новые койки", – заявил Торосян 22 мая в ходе интерактивного обсуждения с представителями Общественного совета, транслировавшегося на официальной странице Совета в Facebook.

По мнению вирусолога, в Армении моделируется итальянский сценарий, когда система здравоохранения не способна была справиться с лечением инфицированных COVID-19.

"В 60-миллионой Италии на пике эпидемии регистрировали порядка 6,6 тысячи заражений (111 на 1M pop (то есть на один миллион населения страны приходилось 111 заражённых коронавирусом, – прим. "Кавказского узла")). Когда пик заболевания будет в Армении, неизвестно, но сегодня число зарегистрированных случаев превысил итальянский пик (150 на 1M pop). Притом, в Италии основная нагрузка выпала на провинцию Ломбардия, тогда как у нас заражена вся страна. И кризис системы здравоохранения в Ереване скажется на всей стране», - пояснил Закарян.

Он считает, что нужно готовиться к худшему сценарию. «Ввод карантина и новых ограничений вряд ли изменит ситуацию. Двухмесячный карантин был неэффективным именно по вине властей. Теперь ответственность пытаются взвалить на простых граждан вместо того, чтобы жестко следить за соблюдением норм. Так что сомнительно, что [власти] смогут правильно организовать новые карантинные меры», - подчеркнул вирусолог.

В то же время Закарян предлагает ужесточить контроль за ношением масок. При этом, по его словам, нужно обеспечить доступность медицинских масок. «Маски домашнего изготовления не защитят от заражения. Кроме того, они могут навредить человеку, так как станут причиной кислородного голодания. Власти должны подключить все механизмы, чтобы добиться снижения рыночной стоимости масок. Много уязвимых групп, которые не могут себе позволить тратить ежедневно одну тысячу драмов на маски. Комендант заявляет, что не вправе вмешиваться. Но в условиях чрезвычайного положения власти обязаны вмешиваться в ценообразование товаров первой необходимости», - пояснил Закарян.

В Армении минимальный штраф за нарушение карантинных мер установлен в размере 100 тысяч драмов (около 210 долларов). 19 мая парламент Армении одобрил идею Минюста снизить в 10 раз штрафы за появление в общественном месте без маски. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Еревана назвали траты на покупку масок и перчаток существенной нагрузкой на семейный бюджет.

Политолог предлагает ужесточать карантин и обратиться за международной помощью

С тем, что система здравоохранения в Армении даст сбой в самое ближайшее время, согласен и научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян.

"В течение недели система здравоохранения выйдет на предельный уровень загрузки, после чего начнет отказывать, врачи окажутся не в состоянии обслуживать выросший поток, а центры по здравоохранению начнут приоритизировать пациентов. При этом передача всего фонда больничных коек реанимации под больных коронавирусом приведет к взрыву заболеваемости уже внутри больниц и росту числа смертей", - написал Грант Микаелян 25 мая в своем блоге "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле". По его мнению, всему виной общее несоблюдение карантина, которое распространялось по мере роста несерьезного отношения к COVID-19. Как отмечает Грант Микаелян, до сих пор большинство жителей Армении крайне несерьезно относится к коронавирусу и "придерживается различных теорий заговора относительно вируса вместо того, чтобы понять, что этот вирус представляет угрозу". "Власти со своей стороны оказались не в состоянии и не проявили достаточной воли для того, чтобы заставить население соблюдать карантин", - указывает Микаелян. В своем посте в блоге он приводит различные аналитические выкладки и графики, в том числе с демонстрацией корреляции соблюдения карантина и интенсивности распространения коронавируса в Армении.

Под предельным уровнем нагрузки системы здравоохранения, как пояснил Грант Микаелян корреспонденту "Кавказского узла", следует понимать максимальное количество пациентов, которых система и, в первую очередь, врачи, могут обслужить в обычном режиме, уделив им достаточно внимания.

"После того как этот уровень будет превышен, произойдет несколько событий: качество обслуживания каждого пациента упадет; придется разворачивать полевые госпитали; уровень регистрации заболеваний и смертей начнет снижаться; некоторые пациенты, которых можно было бы спасти, не получат медицинской помощи; Армения должна будет надеяться на помощь извне", - заявил он.

Микаелян считает, что необходимо уже сейчас обратиться за международной помощью, а также закупить большое число тестов и привлечь иностранных специалистов, возможно, грузинских, для временной работы в Армении. "Кроме того, в качестве мер нужно объявить комендантский час, начать расходовать резервы Центробанка на социальную помощь населению и предпринимателям и держать карантин столько времени, сколько нужно для остановки эпидемии", - полагает он.

По наблюдению эксперта, прошлый карантин был эффективен на короткой дистанции – с 26 марта по 5 апреля. "Нужно реплицировать те меры, еще больше ужесточить их, дополнив комендантским часом. Также необходимо проявить волю к сохранению режима на одном и том же уровне и не допускать сворачивания карантина явочным порядком", - подчеркнул Микаелян.

Он считает главной ошибкой назначение комендантом вице-премьера Тиграна Авиняна. "Нужно заменить коменданта человеком, который способен оперировать категориями безопасности, скорей всего, военным. Военный будет понимать основную задачу именно как сохранение безопасности населения, а не пытаться совместить противоречащие друг другу экономические и политические интересы. Комендантом может быть и не военный, но обязательно человек, который способен обеспечить исполнение комендантского часа", - отметил Микаелян.

В Минздраве Армении корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что реанимационные отделения есть не во всех медучреждениях, специализирующихся на лечении больных с COVID-19. Более подробную информацию о ресурсах системы здравоохранения, а также данных заражения по регионам Минздрав согласился предоставить после получения письменного запроса.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".