Предприниматели Геленджика потребовали у властей открыть торговые центры

03 июня 2020, 03:43

Три небольших торговых центра в Геленджике закрыты с тех пор, как на Кубани введены ограничения в связи с коронавирусом. Предприниматели записали видеообращение к губернатору края с требованием разрешить работать, так как им нечем кормить семьи, чем вызвали претензии полиции.

Как писал "Кавказский узел", власти Краснодарского края продлили в крае карантин до 6 июня с рядом послаблений. В частности, в регионе отменены внутримуниципальные пропуски на передвижение, но действие межмуниципальных пропусков сохраняется.

О динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Владельцы торговых точек в торговых центрах "Эстакада", "Геленджик" и "Престиж" в Геленджике записали видеообращение к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с требованием открыть их торговые центры, поскольку в нем нет точек общепита и развлекательного контента.

На видео, которое было опубликовано 30 мая в Instagram-паблике "Геленджик (lovegelendzhik) , группа предпринимателей, торгующих в торговом центре "Эстакада", стоит перед зданием ТЦ с плакатами "Дайте работать", "Мы хотим работать" и "Нам не на что жить". Они стоят на некотором расстоянии друг от друга и одеты в защитные маски, лишь у одной женщины, которая зачитывает обращение, маска сдвинута вниз.

"Наш торговый центр больше похож на крытый рынок. Мы требуем открыть наши рабочие места с выполнением всех требований Роспотребнадзора [...] Мы на грани банкротства. Нам нечем кормить своих детей. Нас не признают пострадавшими - нам не отменили кредиты, ЖКХ, налоги и другие платежи [...] Мы законопослушные граждане своей страны, добросовестно и своевременно платим налоги", - зачитала обращение женщина. Несколько раз она прерывалась, а ее коллеги скандировали лозунги, написанные на плакатах. По данным на 03.00 мск сегодня, 3 июня видеоролик набрал 4803 просмотра и 11 комментариев.

2 июня в Краснодарском крае выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3987.

Предпринимателям "Эстакады" высказывают претензии силовики и владельцы торгового центра

Предприниматели, которые остались без средств к существованию, обратились к правозащитнику Борису Титову, который посоветовал записать видеообращение, рассказал 2 июня корреспонденту "Кавказского узла" председатель совета собственников торгового центра "Эстакада" Александр Филиппов.

"Мы воспользовались его советом, чтобы нас увидели и услышали. Потому что на все наши просьбы, на все наши письма не пришло ни одного ответа. Писали губернатору, главе. Мы составляли видеообращение от трех маленьких торговых центров. Все они закрыты. Это небольшие торговые центры от 5 до 50 квадратов", - рассказал Филиппов.

Он отметил, что обращение первоначально планировали отправить Титову, но затем выложили в группу геленджикских предпринимателей, и оно разошлось по соцсетям.

"Ту девушку, которая читала текст - она его поправляла как филолог и ее попросили прочитать - стал вызывать участковый. Я ей адвоката дал. И администрация нам высказывала претензии, почему мы с ними не посоветовались. Но мы столько раз к ним обращались. Они пытаются под пикет подвести наше обращение. У нас так и написано, что это видеообращение, записанное во внутренней территории торгового центра, закрытой забором", - рассказал Филиппов.

По его словам, предпринимательницу, которая читала текст, вызывал участковый несколько раз и опрашивал в рамках административной статьи за организацию несанкционированного мероприятия, при этом административное производство пока не возбуждено. Филиппов также отметил, что в мэрии Геленджика 1 июня прошла встреча с предпринимателями, которая ничем не закончилась.

"Сказали, как губернатор даст команду, тогда нас откроют. Им нас жалко, они нас понимают, но ничем помочь не могут. Торговый центр закрывался в самую последнюю очередь - сначала кафе, торгово-развлекательные центры. Нам даже отказывали (сначала) - мы просили, чтобы нас закрыли, потому что просили официальный документ о закрытии, чтобы мы могли в налоговую подать. Нам отказывали, потому что мы не попадаем под постановление губернатора", - рассказал Филиппов.

Он отметил, что предприниматели приняли решение о закрытии своего торгового центра самостоятельно 30 марта, при этом в центре нет кафе и развлечений, а только отдельные магазины малой вместимости - в общей сложности в "Эстакаде" работает 200 предпринимателей. "Это все мелкие предприниматели, у которых маленькие магазины, которые работают, чтобы прокормиться. У каждого есть семьи, поэтому пострадало больше трех тысяч человек. Власти предложили помощь, кому есть нечего, им привезут соцпакет", - рассказал Филиппов.

По его словам, под меры господдержки попали только 30 процентов предпринимателей. "Продавцы сидят без работы. Мы в торговых центрах обязаны оплачивать работу охраны и уборщика. Но мы даже это не можем. Мы собрали еле-еле, чтобы охране заплатить. Ни бухгалтеру, ни управляющему мы не можем заплатить, не может оплатить коммунальные платежи. Просто нет денег", - заявил Филиппов.

По его словам, за два месяца простоя в торговом центре появились долги по коммунальным платежам, а предприниматели не могут платить кредиты. "У нас такой принцип работы: мы к сезону тратим все свои деньги и потом потихоньку зарабатываем. Поэтому все оказались без финансовой подушки. Те, у кого маленькие магазины - у них совсем все плачевно, у кого среднее предприятие - еще как-то держались. Поэтому это видеообращение было у нас криком души", - рассказал Филиппов

При этом, по его словам, во всех городах Краснодарского края открыты рынки и крупные магазины, в Геленджике тоже работают продовольственные рынки и ярмарки. "Мы ждем. Первый замглавы города рассказал, что глава будет общаться с губернатором - он 4 июня будет принимать решение дальше. С нами даже не глава встречался, а зам. Даже представитель Роспотребнадзора на это указала, что это полномочия главы, а не зама. Она настояла на том, чтобы они не ждали 4 июня, а подготавливали письмо прямо сейчас, чтобы губернатор его прочитал до принятия решения по продлению или снятию карантина", - заключил Филиппов.

Власти Геленджика тоже ждут ослабления карантинных мер

Из-за остановки работы торговых центров город теряет налоговые поступления в бюджет, поэтому власти ждут ослабления карантинных мер, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" первый заместитель главы Геленджика Денис Полуянов.



"Официально "Эстакада" и другие имеют статус торгового центра. С 23 мая открылись магазины, у которых есть отдельный вход. К сожалению, в торговом центре всего несколько магазинов попадают под эти параметры", - отметил Полуянов.

По его словам, в торговых центрах Геленджика работают 500 предпринимателей. В мэрии им готовы оказать консультативную помощь по действующим мерам поддержки. 29 мая депутаты городской думы снизили ставку единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на период с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года с 15% до 7,5%, городской бюджет при этом потеряет 70 миллионов рублей.

Небольшие торговые объекты на территории города юридически являются торговыми центрами и подпадают под постановление губернатора о закрытии в период действующего карантина, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Торгово-промышленной палаты Геленджика Иван Павлиди. При этом он отметил, что считает не совсем правильным называть "Эстакаду" торговым центром.

"Я думаю, все будет зависеть от решения губернатора и краевого Роспотребнадзора. Мы пытались доказать, что геленджикские объекты стоит выносить за скобки, потому что проходимость другого уровня, не как в торговых центрах крупных городов, но пока это, что называется, "по букве закона", - рассказал Павлиди.

По его словам, глава города не обладает соответствующими полномочиями для открытия торгового центра отдельным решением. "Была проведена встреча с представителями банков, на которой мы попросили пойти на встречу, чтобы они перекредитовали предпринимателей, пересмотрели вопросы платежей, чтобы снизить на них нагрузку. Банки сказали, что у них есть возможность встречаться с каждым предпринимателем отдельно, пересматривать их платежи. Все, что мы могли на местном уровне сделать, мы сделали", - сообщил Павлиди.

Среди мер поддержки он также упомянул снижение ставки единого налога на вмененный доход решением городской думы, однако при этом Павлиди отметил, что

Среду других мер поддержки Павлиди назвал снижение ставки ЕНВД решением городской думы, при этом он отметил, что не все предприниматели попадают в пострадавшие отрасли, которым может быть оказана господдержка.

Предприниматели ТЦ пожаловались на бедственное положение

Предприниматели торгового центра "Эстакада" рассказали корреспонденту "Кавказского узла", в какой затруднительной ситуации они оказались из-за введенных ограничений.

По словам Елены, в ТЦ "Эстакада" у нее небольшой магазин курортных товаров, и основной заработок у нее был во время туристического сезона. "Взяла кредит, закупила товар в надежде на хороший сезон. Теперь третий месяц мы не можем открыться. Да и сезона, видимо, не будет в этом году. Нам остается только распродавать имущество, отдавать долги банку. Никаких денег в кубышке, как правило, у нас, мелких предпринимателей нет. Я даже не нанимала продавцов, торговала с дочерью", - рассказала женщина.

По ее словам, под меры господдержки она не попала. "Большинство мелких предпринимателей - банкроты. Сейчас все думают, как прокормить семью и закрыть кредиты, а не про то, как дальше развивать бизнес. Скорее всего, мне придется устроить большую распродажу, продать оборудование, чтобы расплатиться с кредиторами и закрыться", - рассказала Елена.

Галина - мать-одиночка, воспитывает троих детей, магазин нижнего белья был единственным источником дохода для ее семьи.

"Сейчас, если честно, мои родители-пенсионеры нас кормят. Я не могу оплатить коммуналку в квартире, долг уже второй месяц, скоро отключат электроэнергию. Все деньги, которые у меня были, я вложила в партию товара - это в основном купальники - которую закупила в декабре", - рассказала женщина.

На Кубани 1 июня открылся курортный сезон. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Сочи сочли его открытие преждевременным. 1 июня в санатории и пансионаты Сочи прибыл 591 турист.

По ее словам, у нее оставались денежные средства, чтобы дожить до апреля и мая, когда начинаются активные продажи. "Даже если мы сейчас откроемся, кто к нам придет за покупками? Весь город сидит без заработка. Сезон не открыт, у людей нет средств на простую еду, а уж тем более на одежду", - сказала женщина.

В ее магазине работали два продавца посменно, в апреле она им заплатила минимальную зарплату, в мае денег на зарплату уже не было. "Я им сказала, чтобы искали новое место работы, потому что я не уверена, откроюсь ли я, пойдут ли продажи. Одна встала на биржу, вторая самостоятельно ищет работу, что сейчас вообще нереально в нашем городе. Рестораны, кафе, гостиницы не открылись до сих пор", - заключила женщина.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".