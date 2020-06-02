Почти 600 туристов прибыли в здравницы Сочи в первый день курортного сезона

02 июня 2020, 09:14

В санаториях и пансионатах Сочи, которые открылись 1 июня, разместился 591 турист. Число отдыхающих в этом году снизилось, а затраты на выполнение санитарных требований возросли, рассказали представители санаториев.

Как информировал "Кавказский узел", в Сочи, как и в целом на Кубани, 1 июня открылся курортный сезон. Опрошенные "Кавказским узлом" горожане сочли открытие курортного сезона преждевременным. Руководство здравниц в Краснодарском крае полагает, что санитарные требования к работе санаториев в условиях пандемии избыточны и приведут к удорожанию путевок. Часть здравниц вовсе отказалась возобновлять работу до снятия карантина.

Власти Краснодарского края продлили в крае карантин до 6 июня с рядом послаблений. В частности, в регионе отменены внутримуниципальные пропуски на передвижение, но действие межмуниципальных пропусков сохраняется. О динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.

"1 июня по путевкам в пансионаты и санатории Сочи приехал 591 человек. Их разместили в 20 здравницах. Всего в список вошли 79 сочинских санаториев. Они будут открываться в течение июня поэтапно. Здравницы, которые вошли в список принимающих гостей, отвечают нормативам, которые установлены Роспотребнадзором, и имеют соответствующую медицинскую лицензию", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян.

По его словам, всех гостей встречают в транспортных узлах Сочи и организованно доставляют в здравницы, где они и должны находиться во время отдыха на закрытой территории. "При заселении гости проходят медицинский осмотр в специальном пункте пропуска", - отметил он.

Корреспондент побывала в аэропорту и на железнодорожном вокзале в Сочи, посетила некоторые здравницы, которые приняли гостей с разных уголков России.

По словам сотрудника Роспотребнадзора, что в аэропорту прибывающих в Сочи туристов разделяют на два потока перед выходом в город. "Те, у кого нет курсовок и путевок, справок о состоянии здоровья и регистрации в Сочи, отправляют на автобусах в обсерватор. Те, у кого путевки и курсовки, предъявляют их вместе со справками о состоянии здоровья на отсутствие коронавируса... После процедуры проверки медицинских документов и путевок в санаторий на стойках регистрации прибывших туристов направляют к автобусам, которые прибывают к аэровокзалу для доставки туристов в места отдыха", - рассказал он "Кавказскому узлу".

Он пояснил, что у туристов должна быть при себе медицинская справка единого образца с печатью из поликлиники по месту жительства, в ней значится, что человек прошел обследование на коронавирус и здоров.

"Аналогичные стойки регистрации прибывших по путевкам размещены не только в аэропорту, но и на железнодорожных вокзалах курорта, на автомобильном посту Магри", - рассказал сотрудник полиции на железнодорожной станции Сочи "Кавказскому узлу".

Пост председателя общественной организации "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскера Сохта в Facebook по поводу начала туристического сезона на Черноморском побережье на фоне пандемии коронавируса попал в "Топ 10" северокавказской блогосферы. "Открываются санатории, гостиницы, дома отдыха и вся иная инфраструктура на Черноморском побережье Кавказа. Все это на фоне неутешительной статистики пандемии. Возникает закономерный вопрос... Приспособлены ли наши санатории для пребывания в них возможно зараженных людей? Очевидно, что нет. В условиях закрытия зарубежья миллионы людей поедут на Кавказ.

Совершенно очевидно, что это создает условия беспрецедентного распространения пандемии... Как для жителей региона это не станет долгожданным восстановлением экономики, так и для туристов все это не может стать отдыхом", - написал он на своей странице в Facebook 27 мая. У его страницы 396 подписчиков, а этот пост к 05.25 мск 2 июня собрал 31 "лайк", 34 комментария и 15 репостов.

Туристы рассказали, как будут отдыхать в Сочи

40-летняя проводник из Ростова-на-Дону, которая представилась Ириной Михайловной, рассказала "Кавказскому узлу", что приехала в Сочи на поезде в санаторий "Октябрьский", где она отдыхает каждый год.

"В этом году несмотря на короновирус решила отдохнуть и не изменять традиции. Отдыхать буду две недели. В основном, все приезжают на такой срок... Я знаю, что выходить за территорию нельзя, но и не надо. Когда я раньше отдыхала, то и не выходила в город. Что надо человеку для отдыха: солнце, вода, свежий воздух, развлечения... Все это есть на территории санатория... Я думаю, что для этого санатория короновирус - не помеха", - полагает она.

По словам 35-летнего сотрудника РЖД из Армавира Кирилла, он ранее уже два раза был в санатории "Октябрьский" со своей супругой и сыном, и в этот раз вновь приехали отдохнуть на две недели. "Справки о состоянии здоровья получали в своей поликлинике по месту жительства. Проблем никаких не было. Взяли тесты, результаты пришли быстро. Нас предупредили, что все время будем находиться на закрытой территории. Конечно, жаль. Но что делать? Раз надо, значит, надо. Хотели походить по городу, съездить на экскурсии, но говорят, что все закрыто из-за карантина. Мы посовещались и решили поехать отдохнуть и на таких условиях", - сказал он "Кавказскому узлу".

Одна из туристов призналась, что не знакома с правилами нахождения в здравнице на закрытой территории. "Знаем, что нас немного заезжает сегодня в этот санаторий - около двух десятков человек, хотя говорят, что санаторий большой. Что нас ждет здесь, еще не знаем, но надеемся на лучшее. Во всяком случае, надеемся искупаться в море. Ведь ради него мы и ехали в Сочи", - сказала 30-летняя сотрудница сферы из услуг из Москвы Марина.

По отношению к предыдущему сезону туристов в этом году очень мало, и санаторий "Октябрьский" несет большие дополнительные расходы на приобретение масок, перчаток, дезинфицирующих средств, рассказала "Кавказскому узлу" директор этой здравницы Ольга Заславская.

"Для гостей приобретены приборы для обеззараживания воздуха, они размещены в каждом номере. Во всех помещениях общего пользования предусмотрены разметки для соблюдения социальной дистанции", - сказала она, отметив, что одиноких отдыхающих заселяют в номера только по одному человеку, а семье разрешается размещаться вместе.

Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях пандемии Роспотребнадзор России опубликовал 20 мая. У каждого отдыхающего следует требовать справку об эпидемиологическом окружении, указано в рекомендациях. Вместе в одном номере рекомендовано селить только членов семьи. Уборка номеров должна производиться два раза в день с использованием дезинфицирующих средств. Также там говорится, что отдых постояльцев должен быть организован сменами не короче 14 дней. По завершении каждой смены необходимо проводить генеральную уборку и дезинфекцию всех помещений, в том числе систем вентиляции. Для выхода отдыхающих за пределы номеров они должны быть обеспечены одноразовыми масками в необходимых количествах, которые необходимо менять раз в два часа, кожными антисептиками. Работников предложено проверять на коронавирус не реже, чем раз в неделю.

Пансионат "Знание" в Адлере, который может принять почти тысячу человек одновременно, в этом году 1 июня принял всего чуть более 100 человек. "Такое маленькое количество отдыхающих 1 июня у нас впервые", - рассказал сотрудник ресепшена пансионата "Кавказскому узлу".

В санаториях сообщили, что одним из основных условий для получения разрешения на прием туристов является огороженная территория. "Охрану входа и выхода в санатории осуществляют ЧОПы, которые имеют связь с вневедомственной охраной. В случае конфликтных ситуаций на пульт вневедомственной охраны поступает сигнал, и наши сотрудники полиции немедленно выезжают по тревожному звонку", - рассказал сотрудник управления вневедомственной охраны в Сочи "Кавказскому узлу".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".