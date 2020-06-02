Сроки домашнего ареста двум ростовским Свидетелям Иеговы* продлены

02 июня 2020, 23:35

Суд в Ростове-на-Дону оставил Руслана Алыева по домашним арестом еще на трое суток, а Семена Байбака - еще на четверо суток.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону 29 апреля продлил срок домашнего ареста до 5 июня двум Свидетелям Иеговы* Руслану Алыеву и Семену Байбаку. Апелляция Алыева на это решение была рассмотрена и отклонена областным судом 13 мая. 20 мая Ростовский областной суд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста Байбаку.

Руслана Алыева следствие считает участником религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете. Семен Байбак Байбак был обвинен в организации экстремистской деятельности, однако затем к его делу добавили статью о финансировании экстремистской организации. Оба верующих не признают вины и считают вменяемые им действия реализацией конституционного права на свободу вероисповедания.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня продлил домашний домашний арест Алыеву на трое суток, до 8 июня, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алыева Роман Какасьев. Он пояснил, что сейчас обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела по статье об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). "Думаю, что уже на следующей неделе будет продление (домашнего ареста) в областном суде", - предположил он.

Семену Байбаку арест сегодня продлен до 9 июня, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" отчим Байбака Илья Корытко. По его словам, обвиняемый продолжает ознакомление с делом.

Единоверцы Алыева и Байбака к зданию суда не пришли, передал корреспонденту "Кавказского узла". Пристав отказался пустить корреспондента "Кавказского узда" в зал суда, заявив, что посетителей не пускают "в связи с пандемией". На сайте суда указания о недопуске посетителей отсутствовали.

Ростовская область стала лидером по суточному приросту случаев COVID-19 в ЮФО, а также по количеству зараженных. С 1 по 2 июня там выявили 253 зараженных, общее число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии составило 5195. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Министерство юстиции в апреле 2017 года добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" также писал, что еще трое ростовских Свидетелей Иеговы* - Александр Парков, Арсен и Вилен Аванесовы - находятся в СИЗО. Суд продлил им срок ареста до 19 августа.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.