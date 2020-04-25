Николай Кузичкин вернулся домой из СИЗО

25 апреля 2020, 01:59

Свидетель Иеговы* из Сочи Николай Кузичкин, отпущенный под домашний арест, приехал домой, где на него надели электронный браслет для контроля за передвижениями. Верующему предстоит медицинское обследование, рассказала его супруга. Арест сочинского Свидетеля Иеговы* Вячеслава Попова продлен на месяц, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля стало известно, что Краснодарский краевой суд отпустил Кузичкина под домашний арест до 24 мая. При этом супруга Кузичкина отметила, что содержание под стражей сказалось на его здоровье. В СИЗО Армавира не было доставлено постановление Краснодарского краевого суда об изменении меры пресечения, поэтому 20 апреля Кузичкин все еще оставался под стражей.

По версии следствия, Свидетели Иеговы* из Адлера Вячеслав Попов и Николай Кузичкин в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в организацию, признанную экстремистской и запрещенную в России решением суда. Они были арестованы 10 октября 2019 года. Арестовывая верующих, силовики выполняют команду свыше, считают представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский и правозащитник Лев Левинсон.

Кузичкин прибыл из Армавира поездом в ночь на 24 апреля, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Яновский.

По словам адвоката, утром он с подзащитным сразу направился по инструкции к следователю и в службу исполнения наказаний. Следователь оказался в отпуске, а приставленный к Кузичкину инспектор ФСИН распорядился, чтобы тот явился к нему для получения браслета и специального аппарата, рассказал Яновский.

"Сегодня браслет был надет инспектором ФСИН, проведен инструктаж обращения с ним, выдана брошюра по использованию этого электронного устройства. Николай Кузичкин должен пребывать в своем домовладении с семьей в радиусе ста метров", - сказал адвокат. По его словам, на таком расстоянии аппарат фиксирует браслет, и если человек с ним находится вне данного радиуса, то аппарат реагирует, и сигнал поступает на пульт ФСИН. "Это будет являться нарушением со стороны находящегося под домашним арестом", - пояснил Яновский.

В случае поломки браслета следует незамедлительно сообщать сотрудникам ведомства по сотовому телефону, чтобы это не считалось нарушением, рассказал адвокат. При необходимости передвижения далее 10 метров от дома Кузичкин также должен сразу сообщать об этом инспектору, сказал он.

Если Кузичкина вызовут к следователю либо в суд, он должен за трое суток известить об этом инспектора, пояснил Яновский.

За медпомощью Кузичкину рекомендовано обращаться в онкологический диспансер Сочи, но если сочинские специалисты сочтут, что необходима помощь краевой больницы, то ему будет выдано направление, пояснил адвокат.

Со слов супруги Кузичкина, у него есть ряд серьезных заболеваний, после ее неоднократных жалоб начальник медчасти СИЗО пообещал отправить Кузичкина на обследование в онкологический диспансер в Краснодар.

По словам адвоката, Кузичкин сильно похудел и выглядит истощенным, это послужило основанием для суда отпустить его из-под стражи для обследования. Яновский отметил, что Кузичкину запрещены любые контакты с журналистами, единоверцами, друзьями. "Ни друзья, ни Кузичкин не могут посещать друг друга. Это исключено по постановлению суда", - сказал он.

В постановлении суда от 16 апреля об отмене стражи и замены ее на домашний арест говорится, что Кузичкин имеет право на "использование телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб при возникновении чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, следователем и обязан информировать контролирующий орган о каждом таком звонке". Ему также "разрешены встречи с защитником только в месте исполнения назначенной меры пресечения - по домашнему адресу", - рассказал со ссылкой на документ корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Антон Богданов. В случае нарушения Кузичкиным условий домашнего ареста следователь вправе обратиться с ходатайством об изменении меры пресечения на заключение под стражу, пояснил он.

17 апреля суд рассмотрел жалобу Попова и оставил его под стражей до 24 мая, рассказал Яновский. Адвокаты надеются на то, что экспертиза по делу, которую готовят сочинские зависимые от следствия специалисты, будет отменена как незаконная, а независимая экспертиза покажет, что их подзащитные не виновны и не совершали преступлений. "Сейчас Вячеслав Попов пребывает в одиночной камере", - сказал Яновский.

Супруга Николая Кузичкина Ольга Чехова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что была очень рада вновь увидеть своего мужа. Она посетовала, что Кузичкин очень сильно похудел и жалуется на боли. Чехова считает, что супруг должен отдохнуть на выходных и 27 апреля обратиться к врачам за помощью. Чехова рассказала, что у них с супругом частный дом, и все удобства - душ и туалет - находятся на улице. Но она надеется, они попадают в радиус ста метров. "Я сегодня измеряла территорию", - рассказала Чехова.

Министерство юстиции в 2017 году добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области, по состоянию на 30 марта 2017 года, действовали 13 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".