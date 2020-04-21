Кузичкин остался в СИЗО из-за бюрократических проволочек

21 апреля 2020, 06:20

Свидетель Иеговы* из Сочи Николай Кузичкин, отпущенный под домашний арест, 20 апреля не вернулся домой, так как в СИЗО Армавира не было доставлено постановление Краснодарского краевого суда об изменении меры пресечения.

Как сообщал "Кавказский узел", Свидетели Иеговы* из Адлера Николай Кузичкин и Вячеслав Попов арестованы 10 октября 2019 года. Со слов супруги Кузичкина, у него есть ряд серьезных заболеваний, после ее неоднократных жалоб начальник медчасти СИЗО пообещал отправить Кузичкина на обследование в онкологический диспансер в Краснодар. 18 апреля стало известно, что Краснодарский краевой суд отпустил Кузичкина под домашний арест до 24 мая. При этом супруга Кузичкина отметила, что содержание под стражей сказалось на его здоровье.

По версии следствия, Вячеслав Попов и Николай Кузичкин в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в организацию, признанную экстремистской и запрещенную в России решением суда. Арестовывая верующих, силовики выполняют команду свыше, считают представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский и правозащитник Лев Левинсон.

Супруга Николая Кузичкина Ольга Чехова рассказала 20 апреля корреспонденту "Кавказского узла", что запланированный приезд мужа в Сочи из Армавира, где он находится в СИЗО, так и не состоялся.

По словам адвоката Антона Богданова, постановление суда от 16 апреля об освобождении Николая Кузичкина из-под стражи было выдано только ему, так как сам обвиняемый находился в Армавире, а суд проходил по видеоконференцсвязи.

"Я отвез постановление в Армавир. Но меня не пропустили к подзащитному, объясняя это карантином. Что касается постановления суда, то его тоже не взяли, сказав, что для них документом является только то постановление, которое поступит непосредственно из суда. Поэтому запланированная поездка Николая Николаевича откладывается на неопределенный срок, пока не доставят постановление из суда",- пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник пресс-службы Краснодарского краевого суда Мария Пирогова разъяснила корреспонденту "Кавказского узла" позицию краевого суда по данному вопросу. "Никакого нарушения в том, что происходит, нет, потому что суду отводится на изготовление постановления десять суток. Если постановление было изготовлено раньше, то его оправят так называемой фельдъегерской почтой в СИЗО, и только после этого обвиняемого отпустят из-под стражи", - сообщила она, назвав эту процедуру "установленной".

По мнению независимого от данного дела адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края Сергея Костюка, "сложившаяся практика в отношении неисполнения в срок судебных актов об освобождении из-под стражи" является неуважение к правам человека.

"В век информационных технологий суды, которые принимают иски посредством системы Интернет, могли бы наладить систему отправки своих же постановлений, которые подлежат немедленному исполнению, как освобождение из-под стражи, посредством электронной связи, а не фельдъегерской почтой. Тем более что люди, получившие свободу, ожидают ее с большим волнением", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он сослался на статью 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в которой говорится о порядке освобождения подозреваемых и обвиняемых из-под стражи.

"Освобождение подозреваемых и обвиняемых из-под стражи производится начальником места содержания под стражей по получении соответствующего решения суда либо постановления следователя, органа дознания или прокурора. Начальник места содержания под стражей обязан не позднее чем за двадцать четыре часа до истечения срока содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого уведомить об этом орган или лицо, в производстве которых находится уголовное дело, а также прокурора. Если по истечении установленного законом срока задержания или заключения под стражу в качестве меры пресечения соответствующее решение об освобождении подозреваемого или обвиняемого либо о продлении срока содержания его под стражей в качестве меры пресечения не поступило, начальник места содержания под стражей немедленно освобождает его своим постановлением", - процитировал адвокат упомянутую статью.

Министерство юстиции в 2017 году добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области, по состоянию на 30 марта 2017 года, действовали 13 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда/