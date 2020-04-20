Жена Кузичкина заявила об ухудшении его самочувствия после пребывания в СИЗО

20 апреля 2020, 04:40

В условиях СИЗО Свидетелю Иеговы* из Сочи Николаю Кузичкину не оказывалась необходимая медицинская помощь, условия содержания под стражей сказались на его здоровье, заявила супруга Кузичкина Ольга Чехова. Задержанный нуждается в лечении, которое невозможно обеспечить в условиях изолятора, считают врачи.

Как сообщал "Кавказский узел", Свидетели Иеговы* из Адлера Николай Кузичкин и Вячеслав Попов арестованы 10 октября 2019 года. Со слов супруги Кузичкина, у него есть ряд серьезных заболеваний, после ее неоднократных жалоб начальник медчасти СИЗО пообещал отправить Кузичкина на обследование в онкологический диспансер в Краснодар. Кроме того, жены обоих верующих жалуются на запрет свиданий и частые этапирования их мужей из Армавира в Сочи и обратно. 18 апреля стало известно, что Краснодарский краевой суд отпустил Кузичкина под домашний арест до 24 мая.

По версии следствия, Вячеслав Попов и Николай Кузичкин в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в организацию, признанную экстремистской и запрещенную в России решением суда. Арестовывая верующих, силовики выполняют команду свыше, считают представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский и правозащитник Лев Левинсон.

Жена Николая Кузичкина Ольга Чехова заявила 18 апреля корреспонденту "Кавказского узла", что ее супруг "полгода испытывал физические мучения без оказания неотложной медицинской помощи". "Моральные мучения испытывала вся наша семья, понимая, что добропорядочный человек, муж, отец, дедушка может в любой момент скончаться в тюрьме", - сказала она.

"С самого начала помещения супруга под арест, с октября 2019 года, я объяснила следователю, что у Николая Николаевича имеются онкологические заболевания. Я просила следователя не заключать его под стражу и дать возможность лечиться в домашних условиях, избрав ему меру пресечения, не связанную с арестом. Просил его об этом и Николай Николаевич лично. Мы представили медицинские документы, из которых следует, что мы говорим правду. Но следователь обращался каждый раз в суд, настаивая именно на продлении стражи", - сообщила она. По словам Чеховой, за полгода Кузичкину так и не было проведено онкологическое обследование щитовидной железы.

Она показала корреспонденту свои заявления, а также заявления Николая Кузичкина (копии имеются в распоряжении "Кавказского узла"), в которых они информировали должностные лица о его состоянии здоровья. В одном из заявлений от 3 марта текущего года Николай Николаевич уведомляет следствие о наличии у него заболеваний, которые включены в перечень тяжелых, препятствующих содержанию под стражей. Он, в частности, уведомляет, что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, и просит направить его на полное медицинское освидетельствование. Аналогичное заявление Кузичкин направил руководителю медчасти СИЗО Армавира.

Ольга Чехова показала корреспонденту ответы от временно исполняющего обязанности начальника федерального казенного учреждения здравоохранения медико-санитарной части №23 Федеральной службы исполнения наказаний России Бэллы Жук. "В настоящее время (на 8 апреля) состояние обвиняемого Николая Кузичкина удовлетворительное. Медицинские показания для неотложного стационарного обследования и лечения отсутствуют", - говорится в ответах.

При этом в сопроводительном письме главного врача онкологического диспансера №1 Краснодара Р. Мурашко указано, что Кузичкин с 25 декабря 2019 года является "пациентом онкодиспансера". Кроме того, указано, что Кузичкин 27 декабря дал согласие на полное обследование, в том числе на взятие биопсии органов, которая пока не была проведена.

"Лиц, у которых есть подозрение на онкологическое заболевание, обязаны тщательно обследовать в течение десяти суток после заявления пациента. Это не зависит от места нахождения гражданина. Для изолированных от общества данная процедура проходит еще быстрее. Направление должно поступать от следователя, от медчасти УФСИНа или СИЗО", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" дежурная на горячей линии онкодиспансера №1 Краснодара.

При этом она сослалась на приказ Минздрава России от 4 июля 2017 года №379н "О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология". В нем, в частности, сказано, что больной направляется врачом первичного онкологического кабинета в онкологической диспансер для уточнения диагноза и оказания специализированной медицинской помощи в срок, не превышающий десяти календарных дней "с целью начала лечения в соответствующий срок", не превышающий десяти дней "от момента даты гистологической верификации диагноза злокачественного новообразования" или 15 календарных дней "с даты установления предварительного диагноза злокачественного новообразования".

Ольга Чехова показала лишь одно направление Кузичкина в онкодиспансер №1 Краснодара от 25 ноября 2019 года от следователя. При этом направлено в медучреждение оно было лишь 25 декабря 2019 года. Обследование, как выяснилось, было проведено без взятия биопсии и без обследования щитовидной железы.

"Из меддокументов видно, что супруг имел онкозаболевания до ареста, и обследовался, находясь на свободе. Хочу отметить, что Николай Николаевич поддерживал свое здоровье дома здоровым питанием, народной медициной, необходимыми лекарствами. Болезни не прогрессировали только потому, что мы всей семьей заботились о нашем дедушке, отце и муже. Я ему готовила только отварную пищу, протертую и разнообразную", - отметила Чехова, добавив, что в условиях содержания под стражей Кузичкин был лишен возможности питаться таким образом.

"Он полгода в своем состоянии спал на казенных кроватях, дышал прокуренным тюремным воздухом, был оторван от родных и близких... Подписка о невыезде или домашний арест в данной ситуации были вполне логичны с самого начала уголовного преследования мужа", - считает Чехова.

Она также рассказала, что направила в прокуратуру Армавира и прокуратуру Краснодарского края жалобу на бездействие руководства медчасти СИЗО Армавира (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В нем она указывает, что руководство медчасти должно устранить нарушения положений о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и направить как можно быстрее Кузичкина для прохождения повторного медицинского освидетельствования в онкологическом диспансере Краснодара. Она также отметила, что вынуждена была покупать и передавать супругу лекарства.

Эксперты отметили необходимость скорейшего обследования Кузичкина

По словам врача-невролога Ларисы Шакуровой, независимой от дела Кузичкина, согласно классификации ВОЗ, люди в возрасте после 60 лет являются пожилыми, а после 75 лет наступает старческий период.

"Нервное потрясение, особенно в таком возрасте, находится в прямой причинно-следственной связи с образованием злокачественной онкологии жизненно важных органов. Помещение пожилого человека, приближающегося к старческому периоду жизни, в изоляцию от родных и близких, от привычного образа жизни, несомненно, приводит к всплеску заболеваний и ухудшению здоровья. То есть ухудшение состояния и сокращение жизненного цикла находятся в прямой зависимости от стресса, вызванного изоляцией", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам представителя "Альянса врачей" Ирины Кваско-Алясовой, если человек является пациентом онкологического диспансера, "наблюдаться он должен не у терапевта, а у специального врача-онколога".

"Обследование щитовидной железы требует не шести месяцев ожидания с момента обращения, а немедленного обследования. Максимум в течение десяти суток с момента такого обращения. Поэтому медзаключение о том, что для пациента, который просит о помощи полгода, медицинские показания для "неотложного стационарного обследования и лечения отсутствуют", не выдерживает никакой критики", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Закон не разделяет людей на сидящих в тюрьме и находящихся на свободе", - отметил независимый от данного дела адвокат Адвокатской палаты Краснодарского края Александр Енин.

"Все мы равны и в одинаковой мере имеем право на получение бесплатной квалифицированной и своевременной медицинской помощи", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края Анзаур Ахиджак рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что общался с начальником медчасти СИЗО Армавира, и тот уверил его, что написал направление Кузичкину на обследование в онкодиспансер №1 в начале апреля, но ответ, подтверждающий дату обследования, пока не пришел. Ахиджак рекомендовал семье Николая Кузичкина и адвокатам "напрямую добиваться в онкодиспансере его госпитализации и обследования".

Какими-либо комментариями от представителей ФСИН по Краснодарскому краю относительно ситуации с Николаем Кузичкиным "Кавказский узел" пока не располагает.

Министерство юстиции в 2017 году добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области, по состоянию на 30 марта 2017 года, действовали 13 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.