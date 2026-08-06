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10:41, 6 августа 2026

Боец из Краснодарского края убит на Украине

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Цопин из Тбилисского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 874 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 11 июля власти и силовики признали убитыми как минимум 873 бойцов из Краснодарского края.

Военнослужащие в зоне СВО. Иллюстрация создана
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Власти признали убитыми в военной операции не менее 9550 бойцов с юга России
Не менее 4755 бойцов из СКФО и 4795 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

О вручении семье Александра Цопина, убитого в феврале 2025 года посмертных наград - ордена Мужества и ордена Святого Георгия-Георгиевский крест IV степени - отчиталась администрация Тбилисского района в своем телеграм-канале. Деталей биографии Цопина не приводится. 

Таким образом официально признаны убитыми не менее 764 комбатанта из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

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