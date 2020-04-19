Николай Кузичкин отпущен под домашний арест

19 апреля 2020, 05:34

Краснодарский краевой суд отпустил под домашний арест до 24 мая Свидетеля Иеговы* из Сочи Николая Кузичкина.

Как сообщал "Кавказский узел", Свидетели Иеговы* из Адлера Николай Кузичкин и Вячеслав Попов арестованы 10 октября 2019 года. Со слов супруги Кузичкина, у него есть ряд серьезных заболеваний, после ее неоднократных жалоб начальник медчасти СИЗО пообещал отправить Кузичкина на обследование в онкологический диспансер в Краснодар. Кроме того, жены обоих верующих жалуются на запрет свиданий и частые этапирования их мужей из Армавира в Сочи и обратно.

По версии следствия, Вячеслав Попов и Николай Кузичкин в течение двух лет организовывали собрания и религиозные выступления, вовлекая новых участников в организацию, признанную экстремистской и запрещенную в России решением суда. Арестовывая верующих, силовики выполняют команду свыше, считают представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский и правозащитник Лев Левинсон.

Свидетель Иеговы* из Сочи Николай Кузичкин был отпущен под домашний арест. "Такое решение принято на основании постановления краевого суда от 16 апреля. Край суд по апелляции обвиняемого и его адвокатов отменил решение сочинского суда от 23 марта, на основании которого Николай Кузичкин должен был оставаться под стражей до 24 мая", - рассказал 18 апреля "Кавказскому узлу" адвокат Кузичкина Антон Богданов.

Краснодарский краевой суд 16 апреля по видеоконференцсвязи рассмотрел две апелляции по продлению ареста Кузичкина до 24 марта и 24 мая. При этом суд оставил в силе решение сочинского суда о продлении стражи до 24 марта в силе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник канцелярии по уголовным делам краевого суда.

По словам Антона Богданова, при рассмотрении второй апелляции на продление содержания под стражей до 24 мая шла трансляция с Николаем Кузичкиным из СИЗО Армавира. "Суд в этот раз решил не оставлять 69-летнего пациента онкодиспансера под стражей", - сообщил Богданов, добавив, что Кузичкину необходимо пройти медицинское обследование.

При этом в постановлении суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") не уточняется, почему было принято решение изменить меру пресечения. "Избрать в отношении обвиняемого Кузичкина Николая Николаевича меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц семь суток, то есть до 24 мая 2020 года включительно. Обвиняемого Кузичкина из-под стражи освободить", - говорится в постановлении краевого суда.

Судья разъяснил Кузичкину, что он имеет право на использование телефонной связью для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб при возникновении чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, следователем и обязан информировать контролирующий орган о каждом таком звонке. Кузичкину разрешены встречи с защитником только в месте исполнения назначенной меры пресечения, то есть по домашнему адресу. Судья также отметил, что в случае нарушения условий исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста следователь вправе обратиться с ходатайством об изменении меры пресечения на заключение под стражу.

По словам жены Кузичкина Ольги Чеховой, в планах после возвращения домой восстановить его душевное состояние и "заняться обследованием, лечением и восстановлением подорванного тюремным заключением здоровья".

Министерство юстиции в 2017 году добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области, по состоянию на 30 марта 2017 года, действовали 13 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.