Суд проигнорировал доводы адвокатов при продлении ареста ростовским Свидетелям Иеговы*

21 мая 2020, 08:29

Суд продлил до 19 августа арест Свидетелям Иеговы* из Ростова-на-Дону Вилену Аванесову, Арсену Аванесову и Александру Паркову. Ознакомление обвиняемых с материалами дела затягивается в СИЗО не по их вине, а покинуть Россию и повлиять на свидетелей они не смогут, заявили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", Александр Парков, Вилен Аванесов и Арсен Аванесов были задержаны 22 мая 2019 года. Им грозит до 10 лет заключения по статье "Организация деятельности экстремистской организации". 18 мая суд продлил арест Аванесовым и Паркову до 21 мая.

Ростовский областной суд 20 мая рассмотрел ходатайства следователя о продлении ареста Вилену Аванесову и Александру Паркову на разных заседаниях по очереди. Заседания состоялись в одном из самых больших залов суда, однако в этот раз других посетителей на заседании не было, передает присутствовавший в суде корреспондент «Кавказского узла».

Дежурившие на входе приставы пояснили, что посетителей пускают только в большие залы ввиду «необходимости соблюдения социальной дистанции». Все участники процесса, от конвоиров до судьи были в медицинских масках.

Первым в зал завели Вилена Аванесова. Суду он сообщил, что родился в 1952 году в Баку, женат, имеет взрослых детей, до ареста постоянно проживал в Ростове-на-Дону и на момент ареста уже несколько лет получал пенсию по старости.

Следователь Иван Кальницкий попросил продлить обвиняемому арест до 19 августа, сославшись на продление срока следствия по делу. По словам следователя, Аванесов, "находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, а также воспрепятствовать следствию и производству по делу». По словам следователя, 20 апреля Аванесова и его адвоката уведомили об окончании следственных действий, однако за это время он ознакомился только «с одним томом и одним диском». При этом на вопрос адвоката следователь признал, что конкретных данных о намерениях Аванесова воспрепятствовать следствию нет.

Представитель прокуратуры Алексей Чебриков также посчитал возможным продление ареста Вилену Аванесову, сославшись на обвинение в "тяжком преступлении экстремистской направленности».

Обвиняемые заявили, что не являются экстремистами, а свое уголовное преследование назвали нарушением конституционного права на свободу вероисповедания.

Адвокат Аванесова Роман Какасьев назвал ходатайство следователя незаконным и необоснованным. По его словам, за прошедший месяц материалы дела для ознакомления следователями «фактически не предоставлялись», а фактов о намерении Аванесова скрыться и воспрепятствовать следствию за год с момента задержания предоставлены не были.

«Единственное основание - тяжесть инкриминируемого деяния. Однако тяжесть не может быть единственным основанием [для продления ареста]. Это содержится в позиции Верховного суда. Сама религия Свидетелей Иеговы* не запрещена и сама по себе не образует состава преступления... Домашний арест позволит проводить процессуальные действия гораздо быстрее», - отметил он.

Сам Вилен Аванесов поддержал защитника. «Уже ровно год я нахожусь под стражей, и единственное против меня - это исповедование веры Свидетелей Иеговы*. Согласно статье 28 Конституции РФ, я имею право «исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой», «свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения». Религия Свидетелей Иеговы* не запрещена. Я никогда никому не угрожал, не совершал насильственных действий, никакой угрозы обществу не представляю, исполняю законы властей. Мы обращаем внимание людей на Библию, никакого экстремизма в этих действиях нет. Я не считаю себя виновным, прошу освободить меня из-под стражи», - высказался обвиняемый.

Суд, однако, постановил продлить Вилену Аванесову арест до 19 августа.

В данном случае следователи имеют право продлевать срок предварительного следствия, пояснил адвокат Роман Какасьев. «Могут продлевать и по 217-й статье [Уголовно-процессуального кодекса]. Потом суд может продлить уже при передаче дела в суд» - сказал он.

Защитник затруднился сказать, успеет ли Аванесов ознакомиться со всеми материалами дела, так как ознакомление идет «медленно, материалы предоставляют не в полном объёме». Ему удавалось попасть в СИЗО после введенных в связи с коронавирусом ограничений и поговорить с Виленом Аванесовым. Он, по словам адвоката, не высказывал жалоб на состояние здоровья и условия содержания. При этом Какасьев отметил, что «в камере людей немного, в части коронавирусной инфекции проблем не возникало».

Адвокат Паркова заявила о препятствиях для встреч с подзащитным

Затем суд рассмотрел апелляционную жалобу Александра Паркова на продление ему ареста до 18 мая.

29 апреля суд оставил Паркова и Аванесовых под стражей, отклонив их апелляционные жалобы. При этом Паркову сократили срок ареста на сути на одни сутки - до 18 мая.

Парков рассказал, что родился 5 сентября 1967 года, зарегистрирован в Краснодаре и до ареста постоянно жил в Ростове-на-Дону, женат, имеет трех совершеннолетних детей, ранее не был судим, являлся самозанятым и занимался художественной ковкой.

Судья пояснил, что жалоба Паркова поступила по почте только недавно.

Парков не согласился с продлением ему ареста, указав, что «ликвидированы юридические лица, а не личности». Он и адвокат попросили изменить меру пресечения на домашний арест либо запрет определенных действий. Тем не менее, жалоба была отклонена.

Последующее заседание о продлении Паркову ареста началось с ходатайства обвиняемого об отводе прокурора Алексея Чебрикова. Парков заявил, что представитель прокуратуры «поддерживает незаконные ходатайства следствия». Тем не менее, проведя десять минут в совещательной комнате судья, отказал в отводе прокурора.

Александр Парков также попросил «соблюсти уважение его чести и достоинства» и на время заседания выпустить его из клетки-"аквариума". В этом обвиняемому также было отказано. Отметим, что оба заседания Парков провел стоя, пояснив, что в «аквариуме» плохо слышит судью.

Следователь Иван Кальницкий привел аналогичные с Виленом Аванесовым основания для продления ареста Александру Паркову до 19 августа. Отвечая на вопросы судьи, следователь пояснил, что объем дела составляет более 20 томов и десять дисков с аудио- и видеозаписями собраний Свидетелей Иеговы*, а Парков на сегодняшний день ознакомился «только с одним томом и одним диском».

"По «ростовскому делу» подозреваются трое организаторов и несколько рядовых участников, а собрания верующих проходили как «по месту проживания организаторов, так и через программу Telegram", - заявил следователь.

"Следствие за год не привело ни одного факта, а просто приписывает мне свои предположения [...] В России Свидетелям Иеговы* более 100 лет, и никто из них не призывал к насильственным действиям [...] Прошу избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу", - сказал Александр Парков.

Адвокат Паркова Татьяна Красникова подчеркнула, что все свидетели уже допрошены следователями, другие процессуальные действия выполнены, российские границы закрыты, а у ее подзащитного отсутствует загранпаспорт, поэтому он не может оказать давление на следствие или скрыться. Она добавила, что в настоящее в следственном изоляторе работают только кабинеты для свиданий с плохим освещением, да и то через день, общение с подзащитным возможно только посредством телефонных звонков, поэтому даже к 20 августа Парков может не ознакомиться с делом. Красникова указала, что Парков мог бы находиться под домашним арестом по месту регистрации в Краснодаре, либо под запретом определенных действий.

Однако Александру Паркову также продлили арест до 19 августа, отметив в постановлении, что ограничения в СИЗО «носят временный характер в связи с новой коронавирусной инфекцией».

Суд может продлевать следствие, учитывая особую сложность уголовного дела, его объем и количества участников, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Красникова.

По ее мнению, при нынешних ограничениях Парков вряд ли успеет ознакомиться с делом даже к концу августа. «Невозможно знакомиться технически - в СИЗО один DVD-[проигрыватель]. Время идет не в нашу пользу. По пятницам вообще невозможно знакомиться, потому как в СИЗО санитарные мероприятия. Необходимо также время на утверждение обвинительного заключения и передачу дела в суд», - сказала она. При этом Красникова отметила, что жалоб на состояние здоровья и условия содержания Парков не высказывал.

Еще одному фигуранту дела — Арсену Аванесову — арест был продлен накануне, также до 19 августа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда. Адвокаты намерены обжаловать постановление облсуда.

Министерство юстиции в апреле 2017 года добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.