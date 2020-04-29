Суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей троих Свидетелей Иеговы*

29 апреля 2020, 21:25

Ростовский областной суд оставил под стражей местных Свидетелей Иеговы* Александра Паркова, Арсена и Вилена Аванесовых, однако сократил одному из них срок ареста на сутки.

Как писал "Кавказский узел", Александр Парков, Вилен Аванесов и Арсен Аванесов были задержаны 22 мая 2019 года. Им грозит до 10 лет заключения по статье "Организация деятельности экстремистской организации". 17 апреля суд в Ростове-на-Дону продлил им сроки содержания под стражей до 19 мая. Адвокаты сообщили о завершении следственных действий.

Сами обвиняемые заявили, что не являются экстремистами, а свое уголовное преследование назвали нарушением конституционного права на свободу вероисповедания.

Сегодня Ростовский облсуд рассматривал апелляционные жалобы троих обвиняемых, однако оставил их без удовлетворения, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» адвокаты.

«[Жалобу] отклонили, [мы] просили изменить меру пресечения на домашний арест», - рассказал защитник Арсена Аванесова Андрей Копылов.

Александру Паркову сократили срок ареста на одни сутки, рассказала его адвокат Татьяна Красникова. «В ходе судебного заседания я на это указала — следователь просил продлить срок ареста ровно на один месяц, но судья Ленинского суда вышла за пределы ходатайства следователя и вынесла постановление о продлении на один месяц и одни сутки. Суд апелляционной инстанции сегодня уточнил, что мера пресечения избрана на один месяц — по 18 мая включительно», - сообщила юрист.

Аванесовы и Парков участвовали в заседании по видеосвязи со следственным изолятором, пояснили адвокаты.

Министерство юстиции в апреле 2017 года добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.