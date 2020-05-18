Суд в Ростове-на-Дону продлил арест троим Свидетелям Иеговы*

18 мая 2020, 20:33

Ростовские Свидетели Иеговы* Арсен и Вилен Аванесовы и Александр Парков, арестованные по делу об экстремизме, останутся в следственном изоляторе до 21 мая, постановил сегодня суд.

Как писал "Кавказский узел", Александр Парков, Вилен Аванесов и Арсен Аванесов были задержаны 22 мая 2019 года. Им грозит до 10 лет заключения по статье "Организация деятельности экстремистской организации". 17 апреля суд в Ростове-на-Дону продлил им сроки содержания под стражей до 19 мая, а облсуд 29 апреля подтвердил это решение, однако сократил арест Паркову на одни сутки.

Обвиняемые заявили, что не являются экстремистами, а свое уголовное преследование назвали нарушением конституционного права на свободу вероисповедания.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня удовлетворил просьбу следствия о продлении срока содержания под стражей Арсену и Вилену Аванесовым, а также Александру Паркову.

"Паркову и Аванесовым [срок содержания под стражей] продлен до 21 мая включительно", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

Адвокат Александра Паркова Татьяна Красникова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что в связи с заявленным сроком следствия до одного года, сегодня меру пресечения продлил районный суд, "однако уже послезавтра (20 мая) материал о продлении меры пресечения фигурантам дела будет рассматривать областной суд".

"Согласно законодательству, Ленинский районный суд не мог продлевать меру пресечения на срок более одного года, а областной суд еще не вправе был это делать", - пояснила адвокат, отметив, что следующее заседание состоится в Ростовском облсуде 20 мая.

Напомним, что еще двое Свидетелей Иеговы* из Ростова-на-Дону - Руслан Алыев и Семен Байбак - находятся под домашним арестом.

Министерство юстиции в апреле 2017 года добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы вошли в перечень запрещенных организаций. В Ростовской области по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 13 местных религиозных организаций "Свидетели Иеговы"*, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной на "Кавказском узле".

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.