14 мая 2020, 16:45

Ростовский Свидетель Иеговы* Алыев оставлен под арестом

Апелляция защиты на продление домашнего ареста Свидетелю Иеговы* Руслану Алыеву оставлена без удовлетворения, сообщили сегодня в Ростовском областном суде.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил Руслану Алыеву домашний арест до 5 июня. То же решение было вынесено и в отношении его единоверца Семена Байбака, с которым Алыева задержали 10 июня 2019 года.

Руслана Алыева следствие считает участником религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете. Байбак был обвинен в организации экстремистской деятельности, затем к его делу добавили статью о финансировании экстремистской организации.

Защита Алыева обжаловала постановление Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, однако по результатам заседания 13 мая это решение было оставлено без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Ростовского областного суда. Апелляция на продление домашнего ареста Семену Байбаку на сегодняшний день не поступала, уточнили в пресс-службе.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от Руслана Алыева и его представителей относительно решения суда.

"Кавказский узел" также писал, что еще трое ростовских Свидетелей Иеговы* - Александр Паркова, Арсен и Вилен Аванесовы - находятся в СИЗО. 17 апреля суд оставил их под стражей до 19 июня.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Николай Кузичкин госпитализирован", "Суд в Пятигорске во второй раз принял сторону дагестанских Свидетелей Иеговы*", "Суд в Ростове-на-Дону продлил арест трем Свидетелям Иеговы*".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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