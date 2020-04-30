Продлен домашний арест двум ростовским Свидетелям Иеговы*

30 апреля 2020, 11:36

Суд в Ростове-на-Дону продлил сроки домашнего ареста до 5 июня двум Свидетелям Иеговы* Руслану Алыеву и Семену Байбаку.

Как писал "Кавказский узел", двое ростовских Свидетелей Иеговы* - Руслан Алыев и Семен Байбак - были задержаны 10 июня 2019 года, суд назначил им домашний арест. Руслана Алыева следствие считает участником религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете. Байбак был обвинен в организации экстремистской деятельности, однако затем к его делу добавили статью о финансировании экстремистской организации. 4 февраля суд продлил Алыеву и Байбаку домашний арест до 5 мая.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 29 апреля продлил на месяц сроки домашнего ареста Руслану Алыеву и Семену Байбаку, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

"[Домашний арест] продлен Байбаку - до 5 июня 2020 года, Алыеву - также до 5 июня 2020 года", - сообщили в пресс-службе суда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Руслана Алыева и Семена Байбака, а также их представителей относительно решения суда.

"Кавказский узел" также писал, что еще трое ростовских Свидетелей Иеговы* - Александр Паркова, Арсен и Вилен Аванесовы - находятся в СИЗО. 17 апреля суд оставил их под стражей до 19 июня.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.